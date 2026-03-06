Lufthansa Group aumenta l’operating profit del 20% e raggiunge il fatturato più alto nella storia della compagnia

Lufthansa Group ha comunicato i risultati del 2025.

Carsten Spohr, Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di Deutsche Lufthansa AG, afferma:”Esattamente 100 anni fa è stata fondata la prima Lufthansa. I valori di allora – qualità, affidabilità e connettività – continuano a decretarci il successo di oggi. Lo scorso anno siamo riusciti ad aumentare significativamente l’utile operativo del Gruppo e a raggiungere il fatturato più alto della nostra storia. I nostri risultati dimostrano la resilienza e la stabilità del Gruppo. Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti ai nostri ospiti per la loro fedeltà e a tutti i nostri dipendenti per il loro grande impegno.

Il programma di rilancio di Lufthansa Airlines continua a essere una priorità assoluta, affinché i miglioramenti operativi del nostro brand principale siano seguiti da un progresso economico quest’anno.

La guerra in Medio Oriente dimostra ancora una volta quanto sia esposto il traffico aereo e quanto rimanga vulnerabile, sebbene il settore sia ora più resiliente alle crisi rispetto al passato. L’enorme concentrazione di flussi di traffico globali attraverso gli hub del Golfo si sta rivelando sempre più un tallone d’Achille geopolitico. Ciò rende ancora più importante non svantaggiare ulteriormente compagnie aeree e hub europei. La sovranità dell’Europa richiede la capacità di mantenere i propri collegamenti con i mercati globali.

Nel 2026, continueremo a implementare coerentemente la nostra strategia attraverso l’internazionalizzazione, il rinnovo della flotta e il miglioramento dell’efficienza. Il nostro anniversario ci rende orgogliosi del nostro passato e allo stesso tempo ci impegna per il futuro. Continueremo a espandere costantemente la nostra posizione di airline group leader al di fuori degli Stati Uniti”.

“Nel 2025 Lufthansa Group ha generato il fatturato più alto della sua storia. Il fatturato è aumentato del 5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 39,6 miliardi di euro (anno precedente: 37,6 miliardi di euro).

Il Gruppo ha aumentato significativamente l’operating profit (adjusted EBIT) a 2 miliardi di euro (anno precedente: 1,6 miliardi di euro). Di conseguenza, il margine operativo è migliorato al 4,9% (anno precedente: 4,4%). A 1,3 miliardi di euro, il consolidated net income è rimasto al livello dell’anno precedente (anno precedente: 1,4 miliardi di euro), in quanto influenzato dagli effetti di valutazione sui riporti di perdite. Escludendo tale effetto, il net income sarebbe aumentato in linea con il risultato operativo.

La capacità offerta nel passenger airline busines è aumentata del 4% lo scorso anno, mentre il load factor è rimasto costante. Inoltre, la continua stabilizzazione delle operazioni di volo ha comportato una sostanziale riduzione dei costi per irregolarità di volo (362 milioni di euro in meno rispetto al 2024), con un effetto positivo sia sull’utile operativo che sulla soddisfazione dei clienti. L’aumento dell’adjusted EBIT è stato inoltre sostenuto dalla continua elevata disponibilità degli ospiti a pagare per ancillary services. Ciò ha generato ricavi aggiuntivi, in particolare attraverso il prodotto premium Lufthansa Allegris. Inoltre, i prezzi più bassi del cherosene e la debolezza del dollaro statunitense hanno portato a risparmi sui costi di 500 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno accolto 135 milioni di passeggeri a bordo dei loro aerei lo scorso anno, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente.

Il load factor ha raggiunto ancora una volta il livello record dell’83,2% (anno precedente: 83,1%). I ricavi delle passenger airlines sono aumentati del 3% su base annua, raggiungendo i 30,1 miliardi di euro. Complessivamente, hanno generato un operating profit (adjusted EBIT) di 1,1 miliardi di euro, il 4% in più rispetto all’anno precedente. ITA Airways ha contribuito positivamente ai profitti per 90 milioni di euro”, afferma Lufthansa Group.

“Questo aumento dei profitti è stato ottenuto in un contesto estremamente difficile. La situazione in Medio Oriente e altre tensioni geopolitiche, la temporanea debolezza della domanda nel terzo trimestre, in particolare nel Nord Atlantico e in Europa, e i continui ritardi nella consegna di nuovi aeromobili hanno richiesto un elevato grado di flessibilità da parte di tutte le compagnie aeree. Di conseguenza, i rendimenti sono stati sotto pressione e sono diminuiti dell’1,3% nel 2025 rispetto all’anno precedente, al netto degli effetti valutari.

Il calo dei rendimenti medi è stato compensato dall’aumento dei ricavi per ancillary services, che sono aumentati del 15%. Nel complesso, i ricavi unitari al netto degli effetti valutari (RASK) sono rimasti stabili al livello dell’anno precedente.

I costi unitari (CASK) sono aumentati dell’1,9% rispetto all’anno precedente a causa della continua inflazione dei costi. Nel quarto trimestre del 2025, i costi unitari sono rimasti stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre nel primo semestre sono aumentati del 3,6%.

In particolare, il core brand Lufthansa Airlines ha aumentato il suo risultato annuale di circa 250 milioni di euro rispetto all’anno precedente, tornando così a un positive Adjusted EBIT margin dello 0,9%. Il miglioramento riflette i progressi nell’implementazione del transformation program Turnaround.

Il turnaround program di Lufthansa Airlines contribuirà inoltre a un aumento sostenibile degli utili nel 2026. Si prevede un effetto lordo cumulativo di circa 1,5 miliardi di euro per l’anno in corso, che salirà a circa 2,5 miliardi di euro entro il 2028.

I principali fattori trainanti per l’aumento della redditività di Lufthansa Airlines sono la modernizzazione della flotta con aeromobili moderni ed efficienti nei consumi come il Boeing 787, la continua crescita di Lufthansa City Airlines e Discover Airlines, nonché circa 700 altre misure individuali, di cui si prevede che più della metà saranno implementate entro la fine del 2026″, prosegue Lufthansa Group.

Till Streichert, Chief Financial Officer, Deutsche Lufthansa AG, afferma: “L’anno scorso è stato un anno di transizione caratterizzato da importanti punti di svolta: il programma di turnaround di Lufthansa Airlines ha acquisito slancio, così come la modernizzazione della nostra flotta. Entrambi proseguiranno nel 2026 e apporteranno un notevole beneficio alla nostra redditività. A medio termine, puntiamo a raggiungere un adjusted EBIT margin compreso tra l’otto e il dieci percento e abbiamo compiuto passi importanti verso questo obiettivo.

Tuttavia, permangono sfide e incertezze per la nostra compagnia e per l’intero settore, principalmente dovute alla situazione in Medio Oriente. La crisi locale rende attualmente più difficile fornire una previsione degli utili. Ciononostante, rimaniamo ottimisti sul futuro: stiamo affrontando le sfide e per il 2026 prevediamo nuovamente un aumento significativo dell’adjusted EBIT rispetto all’anno precedente”.

“Lufthansa Cargo ha proseguito lo sviluppo operativo e finanziario positivo del 2024 nell’ultimo anno, tra l’altro grazie alla stabile domanda di mercato e alla forte attività in Asia. Per l’intero anno 2025, la compagnia ha generato un operating profit di 324 milioni di euro (2024: 251 milioni di euro). Ciò rappresenta un forte aumento di quasi il 30% rispetto all’anno precedente.

Anche la domanda globale per maintenance and repair services (MRO) continua a crescere. Lufthansa Technik è riuscita a concludere nuovi contratti per un volume totale di 8,8 miliardi di euro, garantendo la sicurezza della pianificazione e la crescita del fatturato per i prossimi anni. Il risultato operativo è stato influenzato dall’andamento del dollaro statunitense e dai dazi doganali. Ciononostante, Lufthansa Technik ha generato un utile operativo di 603 milioni di euro (anno precedente: 607 milioni di euro). Lufthansa Technik ha implementato con successo misure per contrastare gli effetti del tasso di cambio e dei dazi doganali statunitensi. Ad esempio, i flussi logistici sono stati specificamente adeguati.

Nel 2025 Lufthansa Group ha generato un operating cash flow di 4 miliardi di euro (anno precedente: 3,9 miliardi di euro).

Lufthansa Group intende far partecipare i propri azionisti al successo dell’azienda attraverso un dividendo in linea con la sua politica di distribuzione tra il 20 e il 40% dell’utile netto consolidato. Per l’esercizio 2025, l’Executive Board e il Supervisory Board proporranno pertanto un dividendo di 0,33 euro per azione all’Annual General Meeting del 12 maggio 2026″, continua Lufthansa Group.

“Dopo un anno di transizione nel 2025 per Lufthansa Group e in particolare per Lufthansa Airlines, la trasformazione continuerà a prendere slancio.

Per l’intero anno, il Gruppo punta a un ulteriore aumento del fatturato e a un significativo miglioramento degli utili, nonché a un ulteriore miglioramento del margine operativo. Un’ulteriore espansione della capacità di circa il 4% per le passenger airlines e il continuo rinnovamento della flotta con l’espansione dell’offerta premium contribuiranno al raggiungimento di questo obiettivo.

Tuttavia, gli sviluppi in Medio Oriente e le relative conseguenze geopolitiche per l’economia globale aumentano l’incertezza delle previsioni a medio e lungo termine. Le interruzioni delle supply chain nello Stretto di Hormuz stanno causando una maggiore volatilità nei mercati petroliferi. Allo stesso tempo, tuttavia, Lufthansa Group ha registrato un forte aumento della domanda di voli a lungo raggio a partire dal fine settimana, in particolare sulle rotte da e per Asia e Africa.

Il Gruppo sta quindi valutando l’aggiunta di frequenze aggiuntive, ad esempio verso Singapore, India, Cina e Sudafrica.

La modernizzazione della flotta di Lufthansa Group raggiungerà il suo apice quest’anno e il prossimo. Nel 2026, verrà consegnato in media un nuovo aeromobile quasi ogni settimana e, entro la fine dell’anno, gli aeromobili di nuova generazione rappresenteranno circa il 30% della flotta. La crescita della capacità delle passenger airlines si concentrerà quasi esclusivamente sulle rotte a lungo raggio, mentre si prevede che la capacità sulle rotte a corto raggio rimarrà stabile, in parte grazie a un allineamento più efficiente degli hub di Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma.

Ulteriori progressi nel programma di turnaround e la costante modernizzazione della flotta avranno un impatto positivo sui risultati di Lufthansa Airlines. Inoltre, Lufthansa Airlines prevede di limitare l’aumento dei costi unitari alla metà del tasso di inflazione.

Grazie alla continua forte domanda nei rispettivi mercati, si prevede anche che Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik registreranno un netto aumento dei ricavi rispetto all’anno precedente”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)