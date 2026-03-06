Lufthansa Technik getta le basi per futuri investimenti

Lufthansa Technik AG ha nuovamente generato utili per oltre 600 milioni di euro nell’esercizio 2025, gettando le basi per ulteriori ingenti investimenti futuri.

“Il fatturato dell’azienda ha superato per la prima volta gli otto miliardi di euro, raggiungendo gli 8,049 miliardi di euro a fine anno (in crescita del 12% rispetto all’anno precedente).

Tre quarti del fatturato derivano ora da attività con clienti esterni a Lufthansa Group. L’adjusted EBIT si è attestato a 603 milioni di euro (in calo dell’1%), pressoché in linea con l’anno precedente. Oltre ai dazi statunitensi, i continui aumenti dei costi dei materiali e una svalutazione del dollaro sfavorevole per Lufthansa Technik hanno pesato sugli utili. L’adjusted EBIT margin è quindi sceso al 7,5% (anno precedente: 8,5%)”, afferma Lufthansa Technik.

“L’anno scorso ci ha posto di fronte a sfide molto particolari”, ha affermato Soeren Stark, CEO di Lufthansa Technik. “I cambiamenti geopolitici, particolarmente marcati dalla politica tariffaria statunitense, hanno avuto ripercussioni anche sul settore dell’aviazione, con le sue supply chain globali e le sue fitte reti internazionali. Tuttavia, nonostante tutte le sfide, siamo fiduciosi che continueremo a crescere in modo significativo quest’anno”.

Sulla base di questa crescita del fatturato, Lufthansa Technik prevede di aumentare i propri utili di oltre il 10% annuo fino all’inizio del nuovo decennio, nell’ambito del suo Ambition 2030 program.

“Anche con utili al livello dell’anno precedente, il 2025 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita pluriennale”, ha dichiarato Soeren Stark. “Nonostante il contesto sempre più difficile, stiamo rispettando i nostri earnings targets definiti in Ambition 2030”.

“Dopo aver investito nell’ordine delle tre cifre in milioni di euro lo scorso anno, Lufthansa Technik prevede di investire oltre due miliardi di euro nei prossimi cinque anni nello sviluppo e nell’espansione di strutture nuove ed esistenti, nonché nel parco componenti dell’azienda. Gli investimenti saranno effettuati in tutte e tre le regioni del mondo: Americhe, APAC (Asia/Pacifico) ed EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Tre nuovi progetti di costruzione sono in corso presso la sede centrale di Lufthansa Technik ad Amburgo. Tra questi, ulteriori edifici adibiti a Special Aircraft Services and Aircraft Component Services. Un nuovo hydraulic workshop ha già avviato le trial operations a novembre. Un nuovo magazzino e centro logistico per motori aeronautici e relativi ricambi è stato messo in funzione presso Lufthansa Technik AERO Alzey. Inoltre, la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo per la manutenzione e la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici presso la futura sede di Lufthansa Technik Portugal a Santa Maria da Feira, a sud di Porto, sta procedendo secondo i piani. La struttura, che alla fine impiegherà fino a 700 persone, dovrebbe essere completata entro la fine del 2027 e amplierà le capacità di riparazione di Lufthansa Technik in Europa. Un centro di formazione è stato inaugurato a giugno 2025 e la qualificazione dei primi dipendenti è già iniziata.

Nella regione APAC si stanno valutando opzioni per rafforzare le capacità di revisione degli aeromobili esistenti. Nella regione delle Americhe, la cerimonia di inaugurazione di una nuova engine facility per Lufthansa Technik Canada si è svolta alcuni mesi fa presso Calgary Airport, mirando a creare capacità aggiuntive nel mercato nordamericano, in particolare per i motori di nuova generazione. Ulteriori capacità nel settore dei componenti vengono create presso Lufthansa Technik Component Services a Tulsa, Stati Uniti. La struttura è in fase di ampliamento per consentire un’ulteriore crescita”, prosegue Lufthansa Technik.

“L’azienda ha compiuto progressi anche al di fuori del suo core business. Con l’avvio della system integration phase per il German PEGASUS signal intelligence aircraft e l’avvio del supporto per il German Navy P-8A Poseidon maritime patrol aircraft, Lufthansa Technik Defense ha ottenuto un successo significativo nell’affermazione di Lufthansa Technik come partner delle forze armate, in particolare della Bundeswehr tedesca.

Sono state sviluppate e ampliate anche altre nuove aree di business, tecnologie e soluzioni digitali: il Digital Tech Ops Ecosystem, composto da AVIATAR, flydocs e AMOS, consente a Lufthansa Technik di offrire soluzioni intelligenti per tutti gli aspetti della gestione e del supporto tecnico della flotta. I clienti con 11.000 aeromobili (che rappresentano un aeromobile su tre in tutto il mondo) utilizzano già i servizi dell’ecosistema”, continua Lufthansa Technik.

“Siamo lieti che la nostra strategia soddisfi le esigenze dei nostri clienti”, prosegue Soeren Stark. “L’anno scorso abbiamo concluso nuovi contratti per un volume di 8,8 miliardi di euro, che per la prima volta sono stati distribuiti equamente tra tutte e tre le regioni del mondo”.

“Un nuovo sales record è stato raggiunto nella regione APAC. Lufthansa Technik è stata molto richiesta anche dai clienti in Medio Oriente ed è riuscita a espandere la sua posizione nell’engine business sul mercato nordamericano”, conclude Lufthansa Technik.

“Vorremmo ringraziare i nostri clienti per la fiducia e la stretta collaborazione”, ha concluso Soeren Stark. “Un ringraziamento speciale va naturalmente anche ai nostri dipendenti. Il loro impegno è ciò che rende possibile il successo di Lufthansa Technik”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)