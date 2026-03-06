Lufthansa Group: i risultati di SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings nel 2025

SWISS registra un risultato operativo di 502 milioni di CHF per il 2025

Il 2025 si è rivelato un periodo di alterne fortune per Swiss International Air Lines (SWISS). “È stato un anno di contrasti”, riflette il CEO, Jens Fehlinger. “Con il nostro nuovo Airbus A350, i nuovi interni di cabina e il nostro nuovo servizio SWISS Senses, abbiamo investito in modo sostanziale nel nostro futuro. Ma la forte pressione competitiva, l’aumento dei costi e la carenza di risorse hanno ostacolato la nostra crescita. Ora dobbiamo porre rimedio a questo problema con una risposta mirata”.

SWISS registra un risultato operativo o adjusted EBIT di 502,2 milioni di CHF per l’esercizio 2025, in calo del 26,6% rispetto al risultato dell’anno precedente (2024: 683,8 milioni di CHF). Il fatturato totale per il 2025 è stato di 5,50 miliardi di CHF, in calo del 2,6% rispetto all’anno precedente (2024: 5,64 miliardi di CHF).

“Il calo degli utili è un messaggio chiaro”, conclude il CEO Fehlinger. “Dobbiamo aumentare la nostra efficienza e ridurre i costi”.

“Il 2025 è stato un anno impegnativo in termini di mercato”, aggiunge il Chief Financial Officer, Dennis Weber. “La forte pressione competitiva, la volatilità della domanda e l’aumento delle tariffe e dei costi di manutenzione hanno avuto un impatto sui nostri risultati economici. Anche il nostro business cargo ha registrato risultati inferiori a quelli dell’anno precedente, poiché siamo stati colpiti in modo sproporzionato dalle incertezze geopolitiche. D’altro canto, i nostri utili hanno beneficiato in parte dell’andamento favorevole del prezzo del carburante”.

“Gli utili del 2025 sono stati ulteriormente penalizzati dalla carenza di risorse, in particolare di motori ed equipaggi. Di conseguenza, gli aerei sono rimasti a terra più a lungo del previsto o non hanno potuto essere utilizzati secondo le previsioni. Ciò ha a sua volta creato un deficit di produttività, che ha impedito di raggiungere solo parzialmente la crescita pianificata e di ampliare le capacità come previsto.

SWISS ha trasportato circa 18,1 milioni di passeggeri nel 2025, con un aumento dello 0,6% rispetto al volume di passeggeri dell’anno precedente. Anche il numero di voli effettuati è aumentato dello 0,6%, superando quota 143.000. La capacità produttiva totale è aumentata dell’1,5% (ASK), mentre il volume di traffico totale (RPK) è aumentato dello 0,5% su base annua. Il load factor a livello di sistema per il 2025 si è attestato all’83,3%, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto al livello dell’anno precedente.

Nel quarto trimestre del 2025 SWISS ha registrato un adjusted EBIT di 91,0 milioni di CHF, in calo del 49,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (4° trimestre 2024: 178,8 milioni di CHF). Il fatturato totale del quarto trimestre è diminuito del 5,2%, attestandosi a 1,33 miliardi di CHF (4° trimestre 2024: 1,40 miliardi di CHF).

Nonostante le difficoltà, SWISS ha ulteriormente migliorato la propria performance operativa nel 2025. I livelli di puntualità sono aumentati di 4,1 punti percentuali, raggiungendo il 69,3%, mentre la stabilità degli orari è aumentata di poco meno di un punto percentuale, raggiungendo il 98,0%. I miglioramenti delle performance sono il risultato sia di azioni mirate, sia del notevole impegno e impegno del personale aziendale.

SWISS ha intrapreso specifiche azioni strutturali nel corso del 2025 in risposta al difficile andamento dei costi. Tra queste, l’avvio di un programma di riduzione dei costi a livello aziendale volto a un utilizzo più mirato delle risorse, al miglioramento delle collaborazioni interfunzionali e interdivisionali e alla creazione di strutture snelle. SWISS sta inoltre cercando di digitalizzare e automatizzare ulteriormente i propri processi e di utilizzare costantemente nuove tecnologie”, afferma SWISS.

“Il nostro contesto aziendale rimane difficile nel breve termine”, afferma il CEO Fehlinger. “Quindi è ancora più cruciale per noi snellire le nostre strutture e renderci più efficienti in modo sostenibile. Una compagnia aerea che non cresce ma si contrae perderà il suo vantaggio competitivo. Siamo determinati a consolidare la nostra posizione e a riportare SWISS a una crescita redditizia. E getteremo le basi per farlo nel corso del 2026”.

“Volare dovrebbe rimanere accessibile”, continua Fehlinger, “perché disporre di collegamenti aerei sufficientemente estesi e accessibili è vitale per la Svizzera. Mantengono il nostro Paese connesso con il mondo, ne rafforzano le credenziali territoriali, salvaguardano i posti di lavoro e sostengono sia le nostre esportazioni che il nostro settore turistico. Ma per mantenere tutto questo, dobbiamo essere in grado di operare da sedi competitive, dobbiamo collaborare più strettamente con i nostri partner di sistema e dobbiamo essere tutti disposti ad apportare i miglioramenti necessari”.

“Nonostante le difficoltà finanziarie, SWISS rimane fermamente impegnata a migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei propri clienti. I piani a tal fine per i prossimi anni includono il rinnovamento della flotta Airbus A330 a lungo raggio, che vedrà anche l’installazione della nuova cabina SWISS Senses“, conclude SWISS.

“Dobbiamo risparmiare continuando a perseguire il nostro percorso di innovazione”, conclude il CEO Fehlinger. “È un bel gioco di equilibri. Ma è essenziale per il nostro successo continuo”.

Austrian Airlines ottiene nuovamente solidi risultati finanziari nel 2025

Austrian Airlines informa: “Il 2025 ha portato una serie di tensioni geopolitiche e incertezze economiche che hanno avuto un impatto significativo sulle operazioni quotidiane delle compagnie aeree. Il 2026 è stato finora caratterizzato anche da eventi politici globali e condizioni meteorologiche estreme presso l’hub di Vienna, sviluppi che evidenziano ancora una volta quanto sia cruciale la resilienza per le compagnie aeree. Con un fatturato totale di 2,541 miliardi di euro, l’adjusted EBIT si è attestato a 81 milioni di euro, pari a un margine del 3,2%, ma ben al di sotto della media europea di circa il 6,8% previsto da IATA per il 2025.

Le condizioni generali dell’Austria come sede di aviazione hanno continuato a rivelarsi difficili”.

“Siamo tra i leader in termini operativi e siamo costantemente in attivo, ma con un margine del 3,2% siamo circa il 50% al di sotto della media delle compagnie aeree europee. Per garantire gli investimenti e rimanere competitivi rispetto ad altri hub e compagnie aeree, abbiamo bisogno di una maggiore redditività e di un maggiore sgravio per la sede. Continuiamo a lavorare per rendere le nostre strutture più efficienti. Allo stesso tempo, ci stiamo concentrando sulla creazione di un hub aeronautico competitivo. A tal fine, stiamo collaborando con i partner aeronautici più importanti, in particolare l’aeroporto di Vienna e la politica, per sviluppare soluzioni congiunte che conducano la sede verso un futuro di successo e consentano una crescita sostenibile”, sottolinea Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

“Nel 2025, il fatturato annuo di Austrian Airlines è cresciuto da 2,457 miliardi di euro dell’anno precedente a 2,541 miliardi di euro (+3%). Al 31 dicembre 2025, Austrian Airlines impiegava 6.054 dipendenti (-1%). Il load factor, pari all’81,6%, è stato leggermente superiore rispetto al 2024, con un incremento di +0,3 punti percentuali. Il 99,3% dei voli Austrian Airlines è partito in orario l’anno precedente, con un incremento di +0,7 punti percentuali.

Austrian Airlines ha ottenuto miglioramenti significativi in aree chiave all’interno della propria sfera di influenza. La compagnia aerea è diventata la terza compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2025. Anche il livello di soddisfazione dei passeggeri è ulteriormente migliorato nel 2025, così come la forza del brand Austrian nel suo mercato interno, l’Austria. Ai prestigiosi Skytrax Awards, il team di Austrian Airlines ha ricevuto il titolo di “Best Airline Staff Service in Europe” nel 2025, come già nel 2023. Inoltre, il personale di cabina di Austrian Airlines è stato votato al primo posto in Europa e tra i primi 20 al mondo.

Allo stesso tempo, Lufthansa Group e Austrian Airlines stanno investendo molto nel futuro della loro sede di Vienna. Solo pochi giorni fa è stata consegnata la struttura grezza per un totale di 5.000 metri quadrati di nuova lounge a Vienna Airport, la cui entrata in funzione è prevista per il 2027 con l’ampliamento del terminal. Allo stesso tempo, sono in pieno svolgimento i preparativi per il rinnovamento e l’ampliamento della Premium Economy Class per il prossimo inverno. Anche la presentazione delle nuove divise è prevista per il 2027, giusto in tempo per il 70° anniversario della compagnia. A parte piccole modifiche, l’aspetto delle divise attuali è rimasto invariato per 30 anni.

Anche l’orario dei voli è stato rivisto per i prossimi importanti mesi estivi. Austrian Airlines volerà verso un totale di sette nuove destinazioni a partire dalla programmazione estiva 2026.

Gli investimenti di gran lunga più consistenti di Austrian Airlines riguardano la flotta. Il rollover della flotta a lungo raggio di Austrian Airlines, iniziato nel 2024, proseguirà nel 2026. Allo stato attuale, quest’anno saranno consegnati ad Austrian Airlines un totale di tre Boeing 787-9 Dreamliner. Parallelamente ai lavori sui Dreamliner aggiuntivi, sono in corso anche i lavori di dismissione dei tre Boeing 767 e dei sei Boeing 777“, prosegue Austrian Airlines

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto al nostro terzo Dreamliner nella flotta tra pochi mesi. L’aereo entrerà in servizio di linea per Austrian Airlines il 1° giugno. Fino ad allora, verranno eseguiti lavori sulla cabina e l’aereo riceverà la livrea Austrian. Da giugno in poi, verrà inizialmente utilizzato principalmente sulla rotta New York-Newark”, spiega il COO di Austrian Airlines, Stefan-Kenan Scheib.

“La flotta a lungo raggio di Austrian Airlines passerà da 11 a 12 aeromobili. Entro la fine del 2028, altri dieci Dreamliner si aggiungeranno agli attuali due in flotta.

Dalla fine dello scorso anno è in corso anche un rollover nella flotta a corto e medio raggio. Gli Embraer sono in fase di graduale dismissione, mentre la flotta Airbus di Austrian Airlines si sta ampliando con sei Airbus A320neo. Due Embraer hanno già lasciato la flotta. I primi Airbus aggiuntivi sono previsti per quest’anno. Inoltre, i vecchi modelli Airbus saranno gradualmente sostituiti da nuovi nei prossimi anni. Austrian Airlines sta quindi attraversando il più completo rollover della flotta della sua storia.

La resilienza dimostrata ancora una volta da Austrian Airlines nei primi mesi del 2026 sottolinea la sua posizione di hub carrier affidabile presso Vienna Airport. Tuttavia, per garantire una crescita sostenibile, posti di lavoro in loco e investimenti a lungo termine, è necessaria una lungimiranza strategica con tutti i partner per creare un hub competitivo e a prova di futuro in Austria“, conclude Austrian Airlines.

“Stiamo lavorando intensamente e in collaborazione con i politici e tutti i principali partner di sistema per sviluppare soluzioni sostenibili che contribuiscano ai nostri obiettivi comuni e rafforzino ulteriormente la competitività e la connettività della sede”, sottolinea Annette Mann, CEO di Austrian Airlines. “Inoltre, vogliamo mantenere i nostri punteggi elevati in termini di soddisfazione dei passeggeri e di indicatori operativi chiave come la puntualità anche nel 2026, e migliorare significativamente i nostri risultati finanziari”.

Brussels Airlines registra un adjusted EBIT di 28 milioni di euro nel 2025

Brussels Airlines ha registrato un adjusted EBIT di 28 milioni di euro nel 2025, con un calo del 52% rispetto all’anno precedente.

“Il calo degli utili è attribuito a una serie di fattori negativi, tra cui le manifestazioni nazionali in Belgio che hanno impedito alla compagnia aerea di operare secondo i programmi. Questi risultati dimostrano la resilienza di Brussels Airlines, che continua a implementare iniziative mirate per aumentare la solidità delle sue prestazioni operative e finanziarie.

Nel 2025 Brussels Airlines ha effettuato l’11% di voli in più rispetto all’anno precedente, accogliendo 9,1 milioni di passeggeri su oltre 68.000 voli. Il fatturato è aumentato del 7%, superando 1,6 miliardi di euro.

Nonostante questa crescita, Brussels Airlines non è riuscita ad aumentare la propria redditività rispetto al 2024. Il margine di profitto è sceso di 2,1 punti percentuali, attestandosi all’1,7%.

Le manifestazioni nazionali in Belgio, organizzate dai sindacati per protestare contro le riforme governative, hanno portato a significative riduzioni dei voli per sette giorni all’anno. Sebbene nessun dipendente di Brussels Airlines abbia scioperato, queste manifestazioni nazionali hanno impedito alla compagnia aerea di operare la maggior parte dei suoi voli in quei giorni, con una perdita complessiva di 15 milioni di euro.

Altre interruzioni hanno contribuito a maggiori costi per irregolarità, con una media di oltre 4 euro a passeggero.

Brussels Airlines ha inoltre riscontrato numerose difficoltà operative con la sua flotta a lungo raggio, che hanno portato a prolungati fermi operativi degli aeromobili. Un accordo temporaneo di wet lease ha mantenuto la stabilità operativa, ma ha comportato costi aggiuntivi. Il costo complessivo cumulato dei fermi operativi a lungo raggio è ammontato a 19 milioni di euro”, afferma Brussels Airlines.

“Il 2025 ha rappresentato un passo indietro nel nostro percorso verso il margine dell’8% a cui puntiamo. Ma l’obiettivo rimane invariato e faremo in modo di tornare in carreggiata nel 2026. Vorrei inoltre esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i dipendenti di Brussels Airlines che si sono prodigati per prendersi cura dei nostri passeggeri durante queste irregolarità”, ha affermato Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

“Le irregolarità incidono notevolmente sulla soddisfazione dei passeggeri e comportano costi elevati. Pertanto, Brussels Airlines sta implementando diverse iniziative per migliorare la stabilità operativa nel 2026″, prosegue Brussels Airlines.

“Stiamo implementando diversi piani per affrontare le principali cause di ritardi e cancellazioni, al fine di migliorare la nostra affidabilità e puntualità. Sebbene le irregolarità siano spesso al di fuori del nostro controllo, dobbiamo assicurarci di fare tutto il possibile per far arrivare i nostri ospiti a destinazione in orario. I primi effetti del nostro piano di miglioramento stanno iniziando a vedersi e lavoreremo senza sosta per migliorare ulteriormente”, afferma Filip Aerts, Chief Operating Officer, Brussels Airlines.

“Brussels Airlines investirà in modo significativo anche nell’esperienza dei suoi passeggeri. La compagnia aerea ha recentemente annunciato miglioramenti del servizio in diverse classi di viaggio, sia sui voli a corto che a lungo raggio. All’inizio di quest’anno, la compagnia aerea ha anche annunciato l’intenzione di implementare il Wi-Fi su tutta la flotta e sta attualmente rinnovando la sua lounge di punta a Brussels Airport: THE LOFT. Per quanto riguarda la rete, Brussels Airlines inizierà a operare una rotta stagionale per il Kilimangiaro (Tanzania) a partire dal 3 giugno”, continua Brussels Airlines.

“Nonostante le forti turbolenze, Brussels Airlines ha registrato un utile nel 2025. Questo rappresenta un successo nel nostro percorso verso una maggiore stabilità e resilienza. Tuttavia, la nostra ambizione è di ottenere di più, di generare i fondi necessari per investire nella flotta, nell’esperienza del cliente e nella connettività del Belgio. Sono orgogliosa di ciò che il team di Brussels Airlines ha realizzato e non vedo l’ora di migliorare la nostra offerta per i clienti”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines.

“Con una strategia chiara – migliorare l’affidabilità e investire nell’esperienza del cliente – Brussels Airlines è fiduciosa di accelerare il suo percorso verso un margine di profitto dell’8% nel medio termine. L’ambizione per il 2026 è di superare i risultati finanziari del 2024″, conclude Brussels Airlines.

Eurowings riporta ottime performance nel 2025

Eurowings ha chiuso il 2025 con ottime performance operative e un livello di soddisfazione dei clienti costantemente elevato.

“Circa il 72% dei 170.000 voli ha raggiunto la destinazione in orario. Eurowings ha raggiunto un tasso di affidabilità superiore al 99% e ha risposto alla domanda elevata e costante, con una significativa espansione del suo programma. Un totale di 23,7 milioni di passeggeri hanno scelto la più grande holiday airline tedesca tra gennaio e dicembre 2025″, afferma Eurowings

“Siamo lieti di aver potuto offrire ai nostri ospiti prestazioni così eccellenti”, afferma Kai Duve, CFO di Eurowings. “Complessivamente, abbiamo accolto a bordo oltre 900.000 ospiti in più rispetto all’anno precedente, trasportandoli verso 150 destinazioni diverse in tutta Europa. Il fatto che circa due terzi dei nostri clienti raccomandino attivamente Eurowings è il risultato di un forte lavoro di squadra, con una chiara attenzione alla qualità, all’affidabilità e all’orientamento al cliente. Riflette anche l’espansione di Eurowings come value airline per l’Europa”.

“L’aumento delle raccomandazioni attive per Eurowings rispetto al 2024 sottolinea la crescente fiducia dei passeggeri nel brand e l’impatto tangibile di diverse iniziative orientate al cliente. Anche la nota agenzia di rating del settore aeronautico Skytrax ha riconosciuto la strategia di qualità sostenibile e ha nominato Eurowings ‘Best Low-Cost Airline in Europe 2025’.

Eurowings ha ampliato le sue attività commerciali e ha fondato il proprio tour operator, Eurowings Holidays. Dal suo lancio, avvenuto un anno fa, Eurowings Holidays ha costantemente ampliato il suo portfolio e ora offre viaggi in 60 paesi europei e destinazioni internazionali selezionate.

A gennaio 2025, Lufthansa Group ha deciso di assegnare un totale di 40 nuovi Boeing 737-8 MAX ordinati a Eurowings. La consegna degli aeromobili è prevista tra il 2027 e il 2032. Ciò significa che Eurowings sta affrontando la più grande modernizzazione della flotta nella sua storia aziendale. Con l’aggiunta dei nuovi Boeing, Eurowings sta gettando le basi per ulteriori opportunità di crescita redditizia.

Nel complesso, Eurowings – inclusa la sua partecipazione in SunExpress – ha raggiunto un risultato di 132 milioni di euro (adjusted EBIT) nel 2025. Il numero dei dipendenti è salito a poco meno di 5.500″, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Eurowings – Photo Credits: Lufthansa Group)