Turkish Airlines: 2,2 miliardi di USD di utile dalle attività principali nel 2025

Turkish Airlines ha dimostrato la solidità del proprio modello di business e della propria strategia di crescita sostenibile in un contesto operativo particolarmente complesso

“Nel quarto trimestre del 2025, i ricavi totali sono cresciuti del 12% su base annua, raggiungendo 6,3 miliardi di USD mentre i ricavi totali per l’intero anno hanno superato i 24 miliardi di USD.

L’utile delle attività principali nel quarto trimestre è aumentato del 23% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 534 milioni di USD, portando l’utile delle attività principali del 2025 a 2,2 miliardi di dollari.

Nel 2025 il margine EBITDAR (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent) ha superato il valore mediano del target di lungo periodo, attestandosi al 23,7%.

Gli attivi consolidati hanno raggiunto 46,6 miliardi di USD; il numero complessivo dei dipendenti, incluse le controllate, ha superato le 101 mila unità.

In linea con gli obiettivi strategici, il valore degli investimenti effettuati nell’esercizio è stato pari a 6 miliardi di USD, portando a circa 20 miliardi di USD gli investimenti complessivi realizzati negli ultimi cinque anni.

Nonostante il perdurare di tensioni geopolitiche, la solida performance registrata nei mesi di gennaio e febbraio 2026 sostiene le aspettative di un margine EBITDAR compreso tra il 22% e il 24% per l’esercizio in corso, in linea con i target di lungo periodo della Compagnia”, afferma Turkish Airlines.

“Confermando la propria posizione di network carrier con il maggior numero di voli operati in Europa, Turkish Airlines ha proseguito il suo percorso di crescita nel 2025, nonostante tensioni geopolitiche, incertezze macroeconomiche legate alle guerre commerciali e criticità nel settore dell’aviazione, tra cui ritardi nelle consegne di aeromobili e problematiche relative ai motori.

Nonostante le difficoltà produttive, la Compagnia ha ampliato la propria flotta del 5% su base annua, raggiungendo 516 aeromobili alla fine del 2025. La Compagnia ha inoltre inaugurato la fase dei “secondi 500” trasportando 92,6 milioni di passeggeri e movimentando 2,2 milioni di tonnellate di merci, registrando i migliori risultati operativi della propria storia.

Nel 2025 i ricavi totali sono aumentati del 6,3% su base annua, attestandosi a 24,1 miliardi di USD, sostenuti dal forte contributo delle operazioni da trasporto passeggeri. I ricavi da trasporto passeggeri sono cresciuti del 7,4%, trainati dalla domanda nei segmenti internazionale e premium. La flessione dei rendimenti unitari cargo, riconducibile al rallentamento dei volumi del commercio globale e all’impatto delle tariffe doganali, è stata compensata da un incremento del 16,6% dei volumi trasportati, con ricavi cargo pari a 3,4 miliardi di USD. In un contesto caratterizzato da pressioni inflattive sui costi e criticità tecniche legate ai motori, l’utile dalle attività principali si è attestato a 2,2 miliardi di USD”, prosegue Turkish Airlines.

Commentando i risultati del terzo trimestre 2025, il Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Nonostante un contesto operativo eccezionalmente complesso e imprevedibile, i risultati finanziari conseguiti nel 2025 dimostrano ancora una volta la nostra capacità di adattamento a condizioni commerciali e geopolitiche in rapida evoluzione, grazie a una struttura dei ricavi diversificata. In linea con i nostri obiettivi di creazione di valore nel lungo termine, gli investimenti realizzati e le partnership strategiche attivate nel corso del 2025 rappresentano tappe fondamentali nell’espansione della nostra presenza globale e nel percorso verso la visione del Centenario”.

“Nel 2025 l’EBITDAR, indicatore della capacità di generazione di cassa operativa, si è attestato a 5,7 miliardi di USD, con un margine del 23,7%, superiore al valore mediano del target definito a inizio esercizio. Il mantenimento della solida performance anche nei primi mesi del 2026 consente di stimare un margine EBITDAR per l’anno in corso compreso tra il 22% e il 24%, in linea con gli obiettivi strategici di lungo periodo della Compagnia.

Concludendo il 2025 con risultati positivi, Turkish Airlines conferma la sua leadership nel settore grazie al network globale senza pari, alla flotta moderna, all’offerta di servizio di elevato livello e alle solide performance. Nei prossimi anni la Compagnia prevede di rafforzare ulteriormente il proprio contributo alla crescita sostenibile del settore dell’aviazione, in coerenza con la Strategia del Centenario e con gli obiettivi di sviluppo del Paese”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)