News Brevi – 07.03.2026

WIZZ AIR UK OTTIENE L’APPROVAZIONE NORMATIVA PER OPERARE VOLI VERSO GLI STATI UNITI – Wizz Air informa: “Wizz Air UK annuncia di aver ricevuto ufficialmente i permessi necessari per operare voli tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Come comunicato in precedenza, la compagnia aerea non ha intenzione né pianifica di lanciare voli commerciali regolari verso gli USA; la nuova autorizzazione rappresenta un risultato significativo e riflette mesi di preparazione, coordinamento normativo e pianificazione operativa. Con l’ottenimento di tali approvazioni, Wizz Air UK potrà fornire voli charter su misura per le squadre di calcio europee e per i tifosi diretti ai Mondiali, nonché per i tour operator che organizzano viaggi di gruppo verso gli Stati Uniti”. “Questo è un giorno di grande orgoglio ed entusiasmo per tutti nella nostra compagnia”, ha dichiarato Yvonne Moynihan, Managing Director di Wizz Air UK. “Ricevere l’approvazione per operare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti è un traguardo fondamentale per la nostra azienda. Apre la porta a opportunità incredibili, in particolare per le squadre di calcio europee e per i tifosi che attraverseranno l’Atlantico questa estate. Siamo pronti a offrire esperienze charter eccezionali e a portare i fan nel cuore dell’azione negli Stati Uniti”. “La compagnia aerea prevede un forte interesse da parte delle squadre di calcio che parteciperanno ai Mondiali. I pacchetti charter saranno progettati per offrire flessibilità, comfort e soluzioni di viaggio efficienti per i grandi gruppi. Oltre ai viaggi legati al calcio, i servizi charter della compagnia saranno disponibili anche per gruppi aziendali, tour operator, organizzazioni sportive e viaggiatori privati alla ricerca di comodi collegamenti transatlantici”, prosegue Wizz Air. “Questo risultato riflette la dedizione e la professionalità di tutto il nostro team”, ha aggiunto Moynihan. “Siamo entusiasti di accogliere i passeggeri a bordo e di celebrare questo nuovo capitolo mentre espandiamo il nostro raggio d’azione attraverso l’Atlantico”.

AIRBUS: LA QUANTUM NAVIGATION IN FUTURO DETERMINERA’ CON PRECISIONE LA POSIZIONE DEGLI AEREI – Airbus informa: “Il GPS è onnipresente – integrato nei nostri telefoni, fotocamere, automobili, orologi e altro ancora – che potrebbe sembrare inevitabile. Ma sebbene possa essere alla base di quasi tutto nella società moderna, una tecnologia rivoluzionaria, forse più accurata e affidabile, potrebbe un giorno portare il GPS a condividere la scena: la quantum navigation. Mentre il GPS si affida ai satelliti per determinare la posizione di un utente, la quantum navigation funziona in modo diverso. Si basa sulla meccanica quantistica, che è lo studio della natura a livello atomico e subatomico. La quantum navigation si basa sulla rilevazione quantistica, che utilizza i principi consolidati della meccanica quantistica per misurare aspetti della natura con incredibile precisione e sensibilità. Per quanto riguarda la navigazione, questo significa che i quantum sensors possono utilizzare il campo magnetico terrestre per individuare la posizione, che può quindi essere utilizzata per navigare in modo affidabile. Il campo magnetico terrestre è influenzato da diverse variabili, ma il rilevamento quantistico cerca specificamente firme localizzate provenienti dalla distribuzione unica di minerali magnetizzati nella crosta terrestre. Queste variazioni possono essere considerate impronte digitali permanenti e immutabili, o firme, che consentono di determinare la posizione con una precisione sorprendente. Questo lo rende particolarmente utile per i settori che operano in aree prive di copertura satellitare continua, come il trasporto marittimo e l’aviazione. Lo rende anche uno dei metodi di navigazione più affidabili. L’utilizzo del quantum sensing per la navigazione è chiamato magnetic anomaly-based navigation, o MagNav. Richiede un enorme sforzo computazionale, sia per mappare che per identificare le firme di posizione, e deve filtrare variabili interferenti come il rumore atmosferico e il campo magnetico del velivolo stesso per produrre una lettura accurata. Il risultato è che è possibile creare un database preesistente di mappe magnetiche, quindi algoritmi avanzati possono confrontare la lettura in tempo reale del sensore con la mappa esistente per fornire dati di posizione. Questo può quindi essere confrontato con mappe, GPS e altre informazioni di navigazione per confermare la posizione, fornendo una ridondanza critica per questi sistemi. Sebbene possa sembrare complicato, MagNav non è solo un sogno teorico per il futuro della navigazione aerea: è già in fase di sviluppo. Airbus sta attualmente testando la robustezza della tecnologia al fine di sviluppare tecnologie di navigazione quantistica per un futuro utilizzo nel settore aerospaziale”. “Per il settore aerospaziale, il potenziale della navigazione quantistica è particolarmente entusiasmante perché la tecnologia non solo è estremamente precisa, ma è anche impermeabile al jamming o allo spoofing del GPS. La sicurezza è sempre la priorità assoluta per Airbus e, in caso di jamming o spoofing del GPS, gli aerei Airbus dispongono di soluzioni di navigazione di backup che i piloti sono completamente addestrati a utilizzare. Tuttavia, nell’ottica di una ridondanza critica in continua espansione, la navigazione quantistica potrebbe costituire un ulteriore livello di sicurezza. Poiché i sensori quantistici misurano il campo magnetico terrestre – una forza fisica indipendente dall’uomo e non creata da lui – non c’è nulla che possa essere disturbato. Un giorno potrebbe essere il modo più rapido per determinare se un segnale GPS è accurato o meno. La navigazione quantistica è solo la punta dell’iceberg dei cambiamenti che le tecnologie quantistiche potrebbero apportare al settore aerospaziale. Sebbene alcuni aspetti della tecnologia quantistica possano sembrare fantascienza, Airbus sta testando come applicarla all’aviazione, ad esempio negli stress testing aircraft wings e nella progettazione di hydrogen fuel cells. I test virtuali di queste tecnologie vengono effettuati su speciali computer quantistici gestiti da un numero limitato di laboratori. Una volta che i computer quantistici saranno disponibili su larga scala, la meccanica quantistica svolgerà un ruolo chiave nel rendere i prodotti e i sistemi Airbus più sicuri, efficienti e meno costosi da produrre”, conclude Airbus.

AIR CANADA E CAE ANNUNCIANO LE OTTO VINCITRICI DELLA CAPTAIN JUDY CAMERON SCOLARSHIP– Air Canada informqa: “Air Canada e CAE, due delle principali aziende aerospaziali canadesi con sede a Montréal, annunciano le otto vincitrici della settima edizione della Air Canada and CAE Captain Judy Cameron Scholarship. Ogni anno, fino a otto donne canadesi che studiano per diventare commercial pilots o aircraft maintenance engineers ricevono borse di studio per proseguire la loro formazione. Tra queste, quattro aspiranti piloti commerciali entreranno a far parte del programma CAE Women in Flight come ambasciatrici”. “Ogni anno, la borsa di studio Captain Judy Cameron ci permette di ammirare l’incredibile talento, la perseveranza e la passione delle donne che stanno plasmando il futuro dell’aviazione in Canada. Le vincitrici di quest’anno si distinguono non solo per l’eccellenza accademica e le competenze tecniche, ma anche per la leadership e il mentoring che dimostrano all’interno delle loro comunità”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. “I loro successi incarnano lo spirito stesso di questa borsa di studio: onorare l’eredità pionieristica del Capitano Judy Cameron e, al contempo, incoraggiare la prossima generazione di donne a intraprendere carriere come commercial pilots and aircraft maintenance engineers. Siamo orgogliosi di sostenere il loro percorso e rimaniamo profondamente impegnati a promuovere la parità di genere nelle carriere STEM e tecniche nell’aviazione”. “Oggi, le donne rappresentano ancora circa il cinque percento dei piloti commerciali in tutto il mondo. CAE è orgogliosa di sostenere ancora una volta la borsa di studio Captain Judy Cameron, un’iniziativa che svolge un ruolo significativo nell’incoraggiare un maggior numero di donne a intraprendere una carriera nell’aviazione e nell’ispirare la prossima generazione. Le vincitrici di quest’anno riflettono il talento e la determinazione che contribuiranno a plasmare il futuro del nostro settore, e siamo onorati di alimentare le loro aspirazioni e sostenere il loro percorso”, ha dichiarato Marie-Christine Cloutier, Vice President, Strategy & Marketing. “Quattro delle vincitrici diventeranno ambasciatrici di CAE Women in Flight per fungere da modelli di riferimento, promuovendo la diversità nell’aviazione e ispirando altre donne a seguire le loro orme”. “Air Canada ha lanciato il Captain Judy Cameron scholarship program sette anni fa, ed è stato davvero stimolante celebrare gli straordinari risultati delle vincitrici del passato, che sono diventate flight instructors, medevac pilots, and First Officers presso le principali compagnie aeree”, ha affermato Judy Cameron, Boeing 777 Captain at Air Canada (retired), and Director, Northern Lights Aero Foundation. “Le vincitrici del 2026 sono un esempio di eccellenza, non solo nella loro formazione, ma anche nel modo in cui sostengono e incoraggiano attivamente altre donne nel loro percorso nel mondo dell’aviazione. Sono incredibilmente orgogliosa del continuo impegno di CAE e Air Canada nel promuovere la carriera femminile nell’aviazione attraverso la partnership con la Northern Lights Aero Foundation”. “Le annual Captain Judy Cameron Scholarships, istituite in onore della prima pilota donna di Air Canada per contribuire a promuovere la prossima generazione di donne che seguiranno le sue orme pionieristiche, vengono assegnate in collaborazione con la Northern Lights Aero Foundation. Le Captain Judy Cameron scholarships sono state introdotte nel 2019 e inizialmente assegnate a quattro beneficiarie. Nel 2023, Air Canada e CAE hanno unito le forze per raddoppiare il numero di borse di studio, assegnandone un totale di otto a studenti idonei”, conclude Air Canada.

AIR FRANCE METTE IN MOSTRA I SUOI ARTISTI CULINARI DI ALTO LIVELLO – Air France informa: “Il 4 marzo 2026, a bordo del volo AF422 da Parigi-Charles de Gaulle a Bogotà, Air France ha offerto ai suoi clienti Business un’esperienza culinaria eccezionale nell’ambito del suo evento “Culinary Heights”. A bordo, lo chef tre stelle Michelin Régis Marcon ha presentato personalmente i suoi menu, creati esclusivamente per loro. Insieme all’equipaggio e a François Adamski, Bocuse d’Or, Meilleur Ouvrier de France e Corporate Chef di Servair, leader mondiale nel catering aereo, Régis Marcon ha preso parte al servizio di bordo. Lo chef ha incontrato i clienti per scoprire cosa pensassero delle sue creazioni culinarie, una rara esperienza culinaria a 30.000 piedi di altezza. Nella cabina Business dei voli a lungo raggio, lo chef tre stelle Michelin e vincitore del Bocuse d’Or Régis Marcon si occupa del menù Air France in partenza da Parigi. La natura continua a ispirare questo chef, che trae ispirazione dalla regione Alvernia-Rodano-Alpi per creare piatti unici, raffinati e autentici”. “La cucina è sempre deliziosa quando è a contatto con la natura. È questa l’emozione che volevo trasmettere ai clienti Air France”, ha dichiarato Régis Marcon. “Per offrire questa raffinata cucina stellata Michelin, gli chef collaborano con Servair, leader mondiale nella ristorazione a bordo, utilizzando prodotti freschi e locali che cambiano con il variare delle stagioni. Nell’ambito dell’impegno della compagnia aerea per una ristorazione più responsabile, la carne, il pollame, i latticini e le uova presenti in ogni menù sono di origine francese e il pesce proviene da pesca sostenibile o francese. Sono inoltre sistematicamente disponibili opzioni vegetariane in tutte le cabine. Nell’ambito della lotta contro lo spreco alimentare, Air France offre ai suoi clienti che viaggiano in cabina Business la possibilità di preselezionare il piatto principale fino a 24 ore prima del volo. Questo servizio coniuga la garanzia di disponibilità del piatto scelto dal cliente con un consumo più equo a bordo. Ambasciatrice della gastronomia e dell’esperienza francese, Air France collabora con chef di fama mondiale per creare i menù per le sue cabine La Première, Business e Premium sui voli in partenza da Parigi e da alcune destinazioni in tutto il mondo. La compagnia aerea organizza regolarmente il suo evento “Culinary Heights” in Business Class sui voli a lungo raggio, dove uno chef d’autore si unisce all’equipaggio per presentare le proprie creazioni e chiacchierare con i clienti. Tra gli chef ospiti in passato figurano Olivier Perret tra Toronto e Parigi, Daniel Boulud tra New York e Parigi e Jofrane Daily tra Saint-Denis de La Réunion e Parigi. Quest’inverno, Air France opererà un volo giornaliero con Airbus A350 tra Parigi-Charles de Gaulle e Bogotà”, conclude Air France.

IATA FOCUS AFRICA PUNTA I RIFLETTORI SU SAFETY, CONNETTIVITA’ E EFFICIENZA OPERATIVA – IATA ha annunciato che l’edizione 2026 della IATA Focus Africa Conference si terrà ad Addis Abeba, Etiopia, dal 29 al 30 aprile 2026, con il tema “Elevating Aviation Safety, Connectivity, and Operational Efficiency in Africa”, ospitata da Ethiopian Airlines. “L’aviazione ha il potenziale per fare molto di più per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’Africa. Migliorare la sicurezza, armonizzare le normative e ridurre i costi, aumentando al contempo l’efficienza operativa, sono in cima all’agenda di questa edizione della IATA Focus Africa Conference. La richiesta di sostenere una crescita annua del 3-4% è evidente. Focus Africa mira ad allineare gli stakeholder del settore dell’aviazione del continente nell’adozione delle misure pragmatiche necessarie per trasformare il potenziale in una realtà sostenibile”, ha affermato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East. “La IATA Focus Africa Conference farà il punto su questi e altri progressi, individuando al contempo i prossimi passi cruciali nello sviluppo del settore dell’aviazione in Africa. Kamil Alawadhi interverrà all’evento, affiancato da un’illustre schiera di CEO e leader del settore. La conferenza prevede inoltre discorsi programmatici, tavole rotonde e presentazioni sui diversi argomenti”, conclude IATA.

L’EASA ESTENDE LA DURATA DEL CZIB PER IL MEDIO ORIENTE E IL GOLFO PERSICO – L’EASA informa: “L’attuale Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) per il Medio Oriente e il Golfo Persico è stato prorogato fino all’11 marzo 2026, a seguito di una revisione da parte degli Stati membri, della Commissione europea e dell’EASA. Il CZIB è stato pubblicato per la prima volta sabato 28 febbraio, con validità fino a lunedì 2 marzo 2026, e successivamente prorogato fino al 6 marzo. Il testo completo è disponibile qui: https://www.easa.europa.eu/en/domains/air-operations/czibs/2026-03“.

CONDOR RIMPATRIA I VIAGGIATORI DAL MEDIO ORIENTE IN GERMANIA – Condor informa: “Due voli speciali operati da Condor per conto del Ministero degli Esteri tedesco da Muscat, Oman, sono atterrati a Francoforte questo fine settimana. I primi passeggeri a bordo del Condor A321neo sono arrivati a Francoforte venerdì mattina, mentre il secondo aereo è atterrato a Francoforte sabato mattina presto. In totale, circa 500 passeggeri sono stati rimpatriati in Germania da Muscat via Hurghada. L’operazione è stata condotta in stretto coordinamento con le autorità nazionali e internazionali competenti e nel pieno rispetto dei più elevati standard operativi e di sicurezza. I passeggeri si erano precedentemente registrati presso il Ministero degli Esteri tedesco. La selezione, il coordinamento e la comunicazione con le persone idonee sono stati gestiti dai dipartimenti competenti del Ministero degli Esteri. Inoltre, Condor rimane in stretto contatto con i tour operator per fornire, con breve preavviso, ulteriori opzioni di volo, se necessario, agli ospiti il cui viaggio di ritorno era originariamente previsto tramite hub in Medio Oriente. Negli ultimi giorni, sono già stati operati voli aggiuntivi da Malé e Mauritius a Francoforte per consentire ai viaggiatori di rientrare direttamente in Germania. L’obiettivo è creare alternative affidabili e ridurre deliberatamente la dipendenza dai collegamenti regionali”. “In questa situazione eccezionale, i prerequisiti operativi per l’effettuazione dei voli speciali sono stati stabiliti in tempi brevissimi. Grazie a uno stretto coordinamento interdipartimentale tra equipaggi, team operativi, ingegneri e addetti all’assistenza a terra, i voli sono stati eseguiti in modo efficiente e affidabile. Condor sfrutta la sua forza operativa e la sua flessibilità per rispondere rapidamente alle mutevoli circostanze e offrire ai viaggiatori opzioni di rientro prevedibili e stabili, anche in situazioni dinamiche”.

KLM: VOLI SPECIALI DA MUSCAT – KLM informa: “Il prossimo volo di rimpatrio operato da KLM, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, è stato posticipato. Il volo da Muscat ad Amsterdam era previsto per le 00:45 nella notte tra il 7 e l’8 marzo. Il volo è stato posticipato a causa della situazione di sicurezza. Il Ministero degli Affari Esteri sta informando i passeggeri olandesi che avrebbero dovuto imbarcarsi su questo volo. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione. Questa mattina alle 08:09, un aereo KLM proveniente da Muscat, via Il Cairo, è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Schiphol. A bordo c’erano passeggeri bloccati. Il volo è stato operato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri”.

LUFTHANSA GROUP NOMINA BING YAN COME SENIOR DIRECTOR – GREATHER CHINA – Lufthansa Group informa: “Bing Yan è stata nominata Senior Director Greater China di Lufthansa Group Airlines, a partire dal 1° marzo 2026. Ms. Yan sarà responsabile della direzione di tutte le attività commerciali delle compagnie aeree del Gruppo attualmente operative nella Greater China, Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines, nonché della rappresentanza degli interessi commerciali di tutte le altre compagnie aeree membri di Lufthansa Group. Ciò include la gestione e lo sviluppo strategico della joint venture con Air China, una delle più importanti joint venture di Lufthansa Group a livello mondiale”. “In qualità di cittadina cinese con oltre un decennio di esperienza in gestione, finanza, contabilità, reporting, risorse umane e gestione dei processi, Ms. Yan porta con sé una vasta esperienza operativa internazionale in Europa e in Asia per questo ruolo di leadership chiave”, ha dichiarato Felipe Bonifatti, Vice President Asia Pacific, Middle East & JV East, Lufthansa Group. “Sono fiducioso che Ms. Yan metterà a frutto la sua vasta esperienza in Lufthansa Group, la sua leadership interfunzionale e la sua profonda conoscenza del Greater China market per guidare le strategie di vendita, marketing e distribuzione del Gruppo, rafforzare le relazioni con i clienti e le partnership e accelerare la crescita aziendale in tutta la regione”. “Nel suo nuovo incarico, Ms. Yan avrà sede a Shanghai, la sua città natale. Bing Yan lavora in Lufthansa Group da oltre 20 anni. Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali, tra cui Head of Finance and HR for Lufthansa Group Asia Pacific, e Managing Director of Lufthansa Group Business Services Hong Kong, dove ha supervisionato finance, human relations, tax, procurement and compliance in 16 mercati dell’area Asia-Pacifico. Ms. Yan ha conseguito una laurea specialistica in strategia finanziaria presso l’Università di Oxford ed è affiliata all’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Attualmente, Yan Bing è iscritta al programma Executive MBA presso l’Università di Oxford. È madrelingua cinese e parla fluentemente inglese e tedesco”, conclude Lufthansa Group.

BOMBARDIER COMPLETA IL RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI SENIOR CON SCADENZA 2028 – Bombardier informa: “Bombardier Inc. ha annunciato oggi di aver rimborsato l’intero importo nominale complessivo residuo di 250.000.000 di dollari USA delle sue obbligazioni senior al 6,000% con scadenza 2028, come indicato nell’avviso di rimborso emesso il 19 febbraio 2026. Questo rimborso del debito è stato finanziato utilizzando la liquidità presente nel bilancio di Bombardier”.

TEXTRON AVIATION ANNUNCIA LA SCOMPARSA DI RUSS MEYER – Textron Aviation informa: “Siamo addolorati per la scomparsa di Russell W. “Russ” Meyer Jr.. Russ è stato per lungo tempo presidente e CEO e presidente emerito di Cessna Aircraft Company”. “Il team Textron ha perso una leggenda questa settimana”, ha dichiarato Lisa Atherton, presidente e CEO di Textron. “È una vita rara quella che ha un impatto così forte su un settore, una comunità e un’organizzazione. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e al nostro Aviation team”. “Russ ha guidato Cessna per quasi trent’anni. È stato eletto presidente e CEO nel 1975, lasciando la carica di presidente nel 2003, ma rimanendo presidente emerito. Durante il suo mandato, Cessna sviluppò la Citation family of business jets e Russ divenne noto tra i giornalisti e i proprietari di aeromobili come il “padre della linea Citation”. Chi ha lavorato con lui ricorda non solo ciò che ha costruito, ma anche come ha guidato l’azienda con integrità, umiltà e profondo rispetto per gli altri. Unendo visione a una leadership costante e basata sui principi, Russ ha contribuito a plasmare la Citation family e ha guidato il settore attraverso momenti cruciali per la U.S. general aviation manufacturing”, prosegue Textron Aviation. Il CFO di Textron, David Rosenberg, ha affermato che Russ ha avuto un ruolo determinante nel far sì che la famiglia Citation diventasse leader del settore e nella rinascita della American piston aircraft industry negli anni ’90: “Ogni reparto di volo sapeva che quando acquistavi un Citation stavi acquistando un prodotto sicuro e questa reputazione è iniziata sotto la guida di Russ Meyer. La sua inesauribile energia per i nostri prodotti è stata fonte di ispirazione per molti di noi”.

DASSAULT FALCON JET: L’OAB E’ LA VOCE DEGLI OPERATORI – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation, afferma: “Mike Higgins è Director of Flight Operations per Bechtel, un’azienda di ingegneria privata con sede negli Stati Uniti. Mike patecipa anche al Falcon Operator Advisory Board. Ne è membro da 12 anni e ne è l’acting Chairman. Rolf Zeller, vice chairman, assiste Mike condividendo gran parte della responsabilità della gestione dell’OAB. Rolf è Chairman di ATL Group, che opera un Falcon 7X a Berna, Svizzera”. “L’OAB è la voce degli operatori Falcon in tutto il mondo”, afferma Mike Higgins. “Ritengo che il lavoro che svolgiamo sia importante per gli operatori e vantaggioso per Dassault. Falcon Jet supporta l’OAB con la sua numerosa presenza di dirigenti senior alle riunioni annuali del board. Hanno sempre apprezzato le opinioni sui cambiamenti concreti apportati alla flotta. Prendono sul serio il contributo dell’OAB e lo considerano come previsto, tenendo a mente gli interessi degli operatori e delle flotte. Nel complesso, l’OAB porta alle riunioni una grande esperienza pratica, e riconosce e apprezza tale conoscenza”. “Molti altri operatori dei Falcon, tra i membri dell’OAB, risalgono addirittura ai tempi dei Falcon 10 e 20 e sono rimasti utenti fedeli, costruendo con stretti rapporti personali e professionali”, prosegue Jean Kayanakis. “Capisco perché la fedeltà al marchio sia un fattore così importante in questo settore. Pertanto, Dassault deve continuare a sviluppare, costruire e offrire supporto per i migliori velivoli della categoria per cui è nota, e sembra certamente impegnata in questo. Di recente ho avuto la fortuna di volare sul 6X e sono rimasto molto colpito dall’aereo: la sua potenza, la sua manovrabilità, la sua tecnologia e la sua cabina estremamente silenziosa e confortevole sono eccezionali. Credo fermamente che per me e il mio team, così come per i nostri passeggeri, sia un motivo di orgoglio essere un operatore Falcon di lunga data”, conclude Mike Higgins.

SIKORSKY INCREMENTA LA PRODUZIONE DELLA NUOVA VARIANTE DELL’ELICOTTERO S-92® – Lockheed Martin informa: “Sikorsky, una società di Lockheed Martin, si sta preparando a realizzare il primo production batch degli S-92A+™ helicopters, l’ultima variante del suo commercial heavy-lifter di punta. Il modello A+ sarà prodotto e assemblato a Stratford e Owego, New York, per un nuovo head-of-state transport customer, e per gli ordini previsti da Head of State and offshore-energy customers”. “L’elicottero S-92A+ è un altro esempio di come stiamo modernizzando la flotta e trasformandoci per il futuro”, ha dichiarato Rich Benton, Sikorsky vice president and general manager. “L’S-92 rimane l’aeromobile preferito da Head of State, offshore energy and search and rescue operators che desiderano l’elicottero con la massima autonomia di volo disponibile, per svolgere missioni a lungo raggio in qualsiasi condizione meteorologica”. “Un 14° Paese ha recentemente ordinato due velivoli per head-of-state transport. Sikorsky assemblerà questi due velivoli più altri tre S-92A+. Sikorsky ha la capacità di produrre fino a 12 velivoli S-92A+ all’anno per soddisfare la crescente domanda globale di velivoli per Head of State, personnel or cargo transport, offshore energy, firefighting and military operations. I tecnici della sede centrale di Sikorsky a Stratford produrranno gli S-92 dynamic components, inclusi main gearbox, blades and drivetrains. A Owego, la forza lavoro continuerà la sua comprovata esperienza nell’assemblaggio, avendo consegnato 23 nuovi U.S. presidential helicopters basati sulla piattaforma S-92A. Nel 2025 Sikorsky ha consegnato due velivoli S-92A a clienti che operano in Asia e Medio Oriente. La famiglia S-92, ora aggiornata all’S-92A+, continua a stabilire standard di riferimento del settore in termini di sicurezza, prestazioni e versatilità. Sikorsky sta standardizzando tutti i velivoli di produzione attorno al modello S-92A+. Ogni velivolo sarà dotato della Phase IV main gearbox e di upgraded engines. La Phase IV main gearbox, la più tecnologicamente avanzata sul mercato commerciale, sta completando le ultime 200 ore di endurance testing. La S-92A+ capability è disponibile come retrofit kit per qualsiasi S-92A aircraft con l’opzione per upgraded engines”, conclude Lockheed Martin.