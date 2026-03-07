Proseguono le operazioni con schedule limitato per Emirates, Qatar Airways ed Etihad Airways

Emirates, Qatar Airways e Etihad Airways proseguono le operazioni con uno schedule limitato, fondamentale per permettere i voli di rimpatrio e mantenere i collegamenti fondamentali con la regione

Emirates informa: “Con la riapertura limitata dello spazio aereo, Emirates opera un programma di volo ridotto fino a nuovo avviso.

I voli per queste destinazioni (https://www.emirates.com/it/italian/book/current-schedule/) sono attualmente operativi. I clienti possono verificare la disponibilità e prenotare. I passeggeri con prenotazioni precedenti hanno la priorità di imbarco su questi voli limitati.

I passeggeri in transito a Dubai saranno accettati per il viaggio solo se il volo in coincidenza è operativo. Raccomandiamo di recarsi in aeroporto solo se si è in possesso di una prenotazione confermata per questi voli.

Continueremo a monitorare la situazione e svilupperemo il nostro programma operativo di conseguenza. Gli ultimi aggiornamenti sui voli saranno pubblicati sul nostro sito web.

Prima di recarsi in aeroporto, invitiamo tutti i clienti a controllare lo stato del volo, gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e a controllare la propria e-mail per eventuali notifiche sulle modifiche o le cancellazioni dei propri voli.

Desideriamo ringraziare i clienti per la comprensione e la pazienza.

La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rappresentano per noi una priorità assoluta”.

Qatar Airways informa: “Le operazioni dei voli di linea di Qatar Airways restano temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. La compagnia riprenderà le operazioni una volta che l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar annuncerà la completa riapertura sicura dello spazio aereo qatariota da parte delle autorità competenti. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito l’8 marzo entro le 09:00 ora di Doha (06:00 UTC).

A seguito dell’autorizzazione temporanea dell’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar, che conferma un corridoio operativo sicuro, Qatar Airways ha operato voli di rimpatrio il 7 marzo, in partenza dall’Hamad International Airport verso i seguenti aeroporti: Londra (LHR), Parigi (CDG), Madrid (MAD), Roma (FCO) e Francoforte (FRA).

La priorità su questi voli è stata data ai passeggeri bloccati con familiari, agli anziani e a coloro che hanno urgenti esigenze di viaggio mediche e familiari. Ogni volo è stato pre-assegnato da Qatar Airways direttamente a questi passeggeri interessati.

A seguito di un’autorizzazione temporanea dell’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar che conferma un corridoio operativo sicuro, Qatar Airways intende operare i seguenti voli l’8 marzo verso l’Hamad International Airport, in partenza da: Londra (LHR), Parigi (CDG), Madrid (MAD), Roma (FCO), Francoforte (FRA) e Bangkok (BKK).

Questi voli sono solo per passeggeri la cui destinazione finale è Doha. Per prenotare, si prega di visitare qatarairways.com, l’app Qatar Airways oppure di contattare un’agenzia di viaggi.

Questi voli non costituiscono una conferma della ripresa delle operazioni commerciali di linea.

Si chiede gentilmente ai passeggeri di non recarsi all’aeroporto di partenza a meno che non siano in possesso di un biglietto valido e confermato per il viaggio.

La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità durante questo periodo di interruzioni. Ci scusiamo sinceramente per il disagio causato dall’attuale situazione, che è al di fuori del nostro controllo, e ringraziamo i nostri passeggeri per la pazienza e la comprensione”.

Etihad informa: “Etihad Airways riprenderà un programma di voli commerciali limitato a partire dal 6 marzo 2026, operando tra Abu Dhabi e diverse destinazioni chiave.

Gli ospiti con prenotazioni precedenti saranno sistemati su questi voli il prima possibile. I biglietti sono disponibili anche per la vendita su etihad.com.

Passeggeri e membri del pubblico non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad o non siano in possesso di una prenotazione confermata su uno di questi nuovi voli.

La decisione è stata presa in coordinamento con le autorità competenti a seguito di approfondite valutazioni di sicurezza. Etihad continua a monitorare attentamente la situazione e opererà i voli solo quando tutti i criteri di sicurezza saranno soddisfatti.

Le informazioni più aggiornate sono disponibili su etihad.com.

Le seguenti destinazioni sono previste per e da Abu Dhabi tra il 6 marzo e il 19 marzo:

Ahmedabad, Addis Abeba, Amsterdam, Atene, Atlanta, Bangkok, Barcellona, Pechino, Bangalore, Boston, Bruxelles, Il Cairo, Casablanca, Chiang Mai, Chicago, Colombo, Copenhagen, Delhi, Denpasar (Bali), Dublino, Düsseldorf, Francoforte, Ginevra, Hanoi, Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Giakarta, Jeddah, Karachi, Kochi, Calcutta, Kozhikode, Krabi, Kuala Lumpur, Lahore, Londra (Heathrow), Madrid, Malé, Manchester, Manila, Medina, Melbourne, Milano (Malpensa), Mosca (Sheremetyevo), Mumbai, Monaco di Baviera, Muscat, Nairobi, New York (JFK), Parigi, Phnom Penh, Phuket, Praga, Riyadh, Roma, Seoul (Incheon), Seychelles, Singapore, San Pietroburgo, Sydney, Taipei, Thiruvananthapuram, Tokyo, Toronto, Vienna, Varsavia, Washington e Zurigo“.

