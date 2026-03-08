Wizz Air celebra la Giornata Internazionale della Donna con dieci voli “All Female” in tutta Europa

Wizz Air ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna 2026 operando, ancora una volta, una serie di voli con equipaggi interamente femminili in diversi mercati.

“Decine di professioniste WIZZ, tra personale di volo e di cabina, hanno deciso di abbracciare lo spirito storico della celebrazione conducendo i voli dell’8 marzo. L’iniziativa rientra nel costante impegno della compagnia aerea nel promuovere la diversità di genere e le pari opportunità nel settore dell’aviazione.

A livello globale, le donne rappresentano il 4,7% dei piloti, il 3,1% degli ingegneri addetti alla manutenzione degli aeromobili e il 21,1% dei controllori del traffico aereo. Questi numeri sono in netto contrasto con la forza lavoro generale, dove la rappresentanza femminile nei livelli d’ingresso è del 49%, e persino rispetto ai più ampi settori STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), dove rappresentano il 35% a livello globale.

Oggi, in 10 Paesi tra cui Ungheria, Regno Unito, Moldavia, Romania, Germania, Macedonia del Nord, Slovacchia, Grecia, Cipro e Italia, i voli Wizz Air sono stati operati interamente da donne: equipaggio di condotta e di cabina (comandante, primo ufficiale e cinque assistenti di volo), insieme alle rappresentanti delle operazioni di terra, sottolineando il ruolo fondamentale che le donne ricoprono in tutte le funzioni operative della compagnia.

Il volo dall’Italia, Milano Malpensa – Roma, è stato operato da Arianna, Beatrice, Desiree, Ashley e Federica come equipaggio di cabina, oltre al comandante Sara e al primo ufficiale Karolina durante le operazioni di terra”, afferma Wizz Air.

“I voli “all-female” fanno parte di un’iniziativa annuale consolidata introdotta da Wizz Air nel 2022. Con l’edizione di quest’anno, la compagnia celebra il quinto anno consecutivo del progetto, continuando i propri sforzi per sensibilizzare sulle opportunità di carriera per le donne nell’aviazione e per sfidare i tradizionali stereotipi di genere nel settore.

Wizz Air è impegnata a rafforzare la diversità di genere in tutto il settore aeronautico, continuando ad aumentare la percentuale di donne in ogni funzione aziendale. A marzo 2026, le donne costituiscono il 5,6% del personale di volo della compagnia, riflettendo una crescita costante nell’ultimo decennio e posizionando Wizz Air tra le compagnie leader del settore. Il vettore mantiene l’obiettivo a lungo termine di raggiungere il 7% di piloti donna entro il 2030. Il personale di cabina femminile rappresenta già il 68,5% della forza lavoro della compagnia.

Questo progresso è sostenuto da programmi dedicati, progettati per attrarre e sviluppare il talento femminile, come il programma per piloti “She Can Fly”. Si tratta di un percorso specializzato all’interno della Wizz Air Pilot Academy volto ad aumentare il numero di piloti commerciali donna. Oltre a questo programma, Wizz Air gestisce l’iniziativa “Cabin Crew to Pilot”, lanciata nel 2022, e l’iniziativa “Office to Pilot”, lanciata nel 2025″, prosegue Wizz Air.

Marion Geoffroy, People Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “La Giornata Internazionale della Donna è un momento importante per riconoscere i traguardi delle donne in tutta la nostra organizzazione e per evidenziare i progressi che stiamo compiendo verso un’industria aeronautica più diversificata. I nostri voli interamente femminili, giunti al quinto anno consecutivo, sono un potente simbolo di ciò che è possibile quando al talento vengono concesse pari opportunità. In Wizz Air restiamo impegnati ad aprire porte alle donne – in cabina di pilotaggio, in cabina passeggeri, nei ruoli tecnici e nella leadership – ed entro la fine del 2026 la compagnia punta ad aumentare la percentuale di donne nel management ad almeno il 40%, un traguardo che è già alla nostra portata”.

“Oltre alle operazioni di volo, Wizz Air si concentra anche sul rafforzamento della rappresentanza femminile nei ruoli dirigenziali e aziendali. La quota di donne nel top management (Chief Officers, Officers, responsabili di dipartimento) è più che raddoppiata negli ultimi vent’anni, passando dal 16,67% del 2006 al 36,21% del 2026. Allo stesso tempo, la quota di donne in tutti gli altri ruoli d’ufficio è aumentata dal 24,53% del 2006 al 41,18% del 2026″, conclude Wizz Air.

