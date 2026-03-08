Il Centro Studi STASA e Aeroitalia Academy presentano il 2° Corso cultura della sicurezza per periti e consulenti tecnici (CTU – CTP) Trasporto Aereo, Ferroviario e Marittimo.

Il Corso di Alta Formazione si terrà in modalità FAD sincrona dal 16 marzo al 23 marzo 2026.

“In una società in continua evoluzione tecnologica, il ruolo del Perito e del Consulente Tecnico, va assumendo una rilevanza sempre più importante nella ricerca di risposte da dare alla Giustizia in relazione alla comprensione dei comportamenti umani e delle organizzazioni e loro ricadute sul piano della legalità.

Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura si è espresso nel favorire, ove possibile, la creazione di sezioni dotate di specializzazioni specifiche ove siano presenti membri tecnici. Tale rilevanza è maggiormente avvertita allorquando le perizie tecniche riguardano organizzazioni complesse quali quelle aeronautiche, ferroviarie e marittime.

L’assenza di albi qualificati porta a scegliere i consulenti tecnici sulla base della conoscenza dei mezzi di trasporto, che siano treni, aerei o navi, mentre è sempre più evidente che l’Esperto debba essere a conoscenza del funzionamento dei sistemi complessi. Solo in questo caso egli saprà comprendere cause e concause di incidenti ed identificare idonei correttivi affinché un analogo incidente non debba ripetersi”, afferma il comunicato di presentazione del corso.

“Finalità del corso è quella di offrire a coloro che vogliono raggiungere delle conoscenze professionalizzanti e tecniche nel settore forense una formazione adeguata a conoscere e inquadrare correttamente il ruolo e le funzioni del Perito, del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e del Consulente Tecnico di Parte (CTP) in ambito Penale e Civile.

Il Corso di formazione di 30 ore di lezione online, della durata di 6 giornate per 5 ore/dì, è svolto da docenti con rilevante esperienza didattica e professionale nei settori dei trasporti aerei, ferroviari e marittimi, portatori di testimonianze dirette maturate nel campo delle investigazioni e e delle consulenze tecniche.

È rivolto a chiunque voglia sviluppare conoscenze specifiche nell’ambito delle indagini tecniche sugli incidenti/inconvenienti e delle consulenze di ufficio e di parte. La cornice didattica affronterà le dinamiche e le interazioni sistemiche che conducono, o possono condurre, ad un evento indesiderato, indipendentemente dalla magnitudo delle conseguenze, al solo scopo di fare prevenzione, evitando la ripetitività del medesimo nel tempo.

Nella trattazione degli argomenti verrà posta particolare attenzione alle modalità di conduzione di un’indagine tecnica, alla sua finalità e alla concatenazione degli eventi che hanno portato all’incidente. Particolare attenzione verrà posta nel distinguere l’indagine tecnica svolta per accertare e riferire esclusivamente su cause e concause che hanno prodotto l’incidente, da quella giudiziaria condotta per accertare colpe e responsabilità di cui il perito/consulente non si dovrà assolutamente fare carico.

Sarà anche posto l’accento sulla centralità dell’elemento umano e relative interazioni nei processi operativi, organizzativi e decisionali, unitamente alle strategie ed agli obiettivi di analisi, valutazione e mitigazione del rischio. Nello scenario troveranno altresì posto talune valutazioni sullo stato dell’arte della legislazione nazionale ed Europea riconducibili al personale operante nelle organizzazioni a cosiddetto rischio consentito”, prosegue il comunicato.

“Il corso permette di acquisire i principali strumenti operativi utili ed efficaci ai fini di un’adeguata formazione in ambito peritale.

Oltre che per i professionisti che operano in realtà complesse, il corso S.T.A.S.A. rappresenta un’importante opportunità formativa anche per Avvocati, per i quali si rende fondamentale oggi conoscere l’importanza e le modalità di impiego delle Consulenze e delle Perizie, spesso risolutive in casi giudiziari complessi. Conoscere a fondo la tecnica e la metodologia per la stesura di una Perizia e di una Consulenza Tecnica d’Ufficio o di Parte è oggi importantissimo, così come conoscere i vari ambiti di applicabilità di una Perizia e di una Consulenza.

La metodica di lavoro si svilupperà attraverso la presentazione, l’analisi, il dibattito e la produzione di elaborati pratici relativi a casi specifici per ogni tema trattato”, continua il comunicato di presentazione.

Questi i docenti del Corso:

Gen. Luca Valeriani, Presidente Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (ANSV)

Gen. Ernesto Vicinanza, Capo Ufficio Investigazioni ANSV

Ing. Mikael Amura, Direttore Investigazione e Prevenzione Proattiva, Responsabile dei laboratori tecnologici ed Investigatore egli stesso, ANSV

Prof. Claudio Scarponi, In passato docente e Direttore del Master in Gestione dell’Aviazione Civile

Prof. Giuliano Coppotelli, Professore Associato Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aeronautica, in passato Direttore del Master in Gestione dell’Aviazione Civile, Sapienza, Università di Roma

Prof.sa Francesca Pellegrino, Professore Ordinario di Diritto della Navigazione dell’Università di Messina

Com.te Antonio Chialastri, CEO di Aeroitalia Academy, Presidente STASA ed autore di vari libri sullo Human Factor

Comandante Gerardo de Maria, esperto di Safety Management System

Avv. Marco di Giugno, Direttore della Direzione Analisi Giuridiche e contenzioso – ENAC

Ing. Benedetto Legittimo, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)

Ing. Emanuele Abbasciano, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime

Ing. Francesca Tinari, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime

Ing. Wolmer Zanella, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime.

Per maggiori informazioni riguardo gli orari delle lezioni, i costi e le modalità di iscrizione, consultare: https://centrostudi-stasa.com/secondo-corso-ctu-ctp/.

(Centro Studi STASA – Photo Credits: Centro Studi STASA)