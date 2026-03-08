Qatar Airways, Emirates e Etihad confermano le loro operazioni con schedule ridotto

Vengono confermate anche per oggi da Qatar Airways, Emirates e Etihad Airways operazioni con schedule ridotto per favorire i rimpatri e mantenere i collegamenti principali.

Qatar Airways informa: “Le Qatar Airways scheduled flight operations rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura completa e sicura dello spazio aereo del Qatar da parte delle autorità competenti.

A seguito dell’autorizzazione temporanea della Qatar Civil Aviation Authority che conferma corridoi operativi limitati, Qatar Airways intende operare il seguente programma di voli nei prossimi giorni per supportare i passeggeri colpiti dall’attuale interruzione e aiutarli a ricongiungersi con familiari e amici nel modo più rapido e sicuro possibile.

Voli in partenza da Doha (DOH):

09 marzo: Seul (ICN), Mosca (SVO), Londra Heathrow (LHR), Delhi (DEL), Madrid (MAD), Islamabad (ISB), Pechino (PKX), Perth (PER), Nairobi (NBO).

10 marzo: Il Cairo (CAI), Londra Heathrow (LHR), Gedda (JED), Manila (MNL), Kochi (COK), Muscat (MCT), Istanbul (IST), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Nairobi (NBO), Islamabad (ISB), Madrid (MAD), Francoforte (FRA), Colombo (CMB), Milano (MXP).

Voli in arrivo a Doha (DOH):

10 marzo: Seul (ICN), Mosca (SVO), Londra Heathrow (LHR), Delhi (DEL), Madrid (MAD), Islamabad (ISB), Pechino (PKX), Perth (PER), Nairobi (NBO).

11 marzo: Il Cairo (CAI), Londra Heathrow (LHR), Jeddah (JED), Manila (MNL), Kochi (COK), Muscat (MCT), Istanbul (IST), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Nairobi (NBO), Islamabad (ISB), Madrid (MAD), Francoforte (FRA), Colombo (CMB), Milano (MXP).

Per gli ultimi aggiornamenti sui voli e per prenotare, si prega di visitare il sito web o l’app di Qatar Airways o di rivolgersi a un’agenzia di viaggi.

Questi voli non costituiscono una conferma della ripresa delle scheduled commercial operations.

Si pregano i passeggeri di non presentarsi all’aeroporto di partenza a meno che non siano in possesso di un biglietto valido e confermato per il viaggio”.

Emirates informa: “A seguito della parziale riapertura dello spazio aereo regionale, Emirates opera con un reduced flight schedule.

I clienti possono controllare il flight schedule per i voli futuri e prenotare i posti per il viaggio a questo link: https://www.emirates.com/it/italian/book/current-schedule/.

I passeggeri in transito a Dubai saranno accettati per il viaggio solo se il volo in coincidenza è operativo. Raccomandiamo di recarsi in aeroporto solo se si è in possesso di una prenotazione confermata per questi voli.

Emirates continua a monitorare la situazione e svilupperemo il nostro programma operativo di conseguenza. Gli ultimi aggiornamenti sui voli saranno pubblicati sul nostro sito web.

Prima di recarsi in aeroporto, invitiamo tutti i clienti a controllare lo stato del volo, gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e a controllare la propria e-mail per eventuali notifiche sulle modifiche o le cancellazioni dei propri voli”.

Etihad conferma il suo schedule limitato: “Etihad Airways riprenderà un programma di voli commerciali limitato a partire dal 6 marzo 2026, operando tra Abu Dhabi e diverse destinazioni chiave.

Gli ospiti con prenotazioni precedenti saranno sistemati su questi voli il prima possibile. I biglietti sono disponibili anche per la vendita su etihad.com.

Passeggeri e membri del pubblico non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad o non siano in possesso di una prenotazione confermata su uno di questi nuovi voli.

La decisione è stata presa in coordinamento con le autorità competenti a seguito di approfondite valutazioni di sicurezza. Etihad continua a monitorare attentamente la situazione e opererà i voli solo quando tutti i criteri di sicurezza saranno soddisfatti.

Le informazioni più aggiornate sono disponibili su etihad.com.

Le seguenti destinazioni sono previste per e da Abu Dhabi tra il 6 marzo e il 19 marzo: Ahmedabad, Addis Abeba, Amsterdam, Atene, Atlanta, Bangkok, Barcellona, Pechino, Bangalore, Boston, Bruxelles, Il Cairo, Casablanca, Chiang Mai, Chicago, Colombo, Copenhagen, Delhi, Denpasar (Bali), Dublino, Düsseldorf, Francoforte, Ginevra, Hanoi, Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Giakarta, Jeddah, Karachi, Kochi, Calcutta, Kozhikode, Krabi, Kuala Lumpur, Lahore, Londra (Heathrow), Madrid, Malé, Manchester, Manila, Medina, Melbourne, Milano (Malpensa), Mosca (Sheremetyevo), Mumbai, Monaco di Baviera, Muscat, Nairobi, New York (JFK), Parigi, Phnom Penh, Phuket, Praga, Riyadh, Roma, Seoul (Incheon), Seychelles, Singapore, San Pietroburgo, Sydney, Taipei, Thiruvananthapuram, Tokyo, Toronto, Vienna, Varsavia, Washington e Zurigo.

Tutti i servizi rimangono soggetti ad approvazioni operative e potrebbero essere modificati in base alle condizioni dello spazio aereo regionale. Non tutte le destinazioni sono operative quotidianamente. Gli ospiti sono invitati a consultare l’orario più aggiornato su etihad.com per i giorni di operatività specifici”.

(Redazione Md80.it)