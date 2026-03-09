Bridges Air Cargo inizia le operazioni con il primo Embraer E-Freighter

Il primo Embraer E-Freighter è entrato in servizio con successo in Europa con il cliente di lancio Bridges Air Cargo. Il jet ha completato oggi il suo primo volo commerciale, partendo da Colonia (Germania) e atterrando a Larnaca (Cipro), trasportando sensitive Express materials. L’aeromobile opererà per Bridges Worldwide, che fornisce Network Solutions per l’Express Industry in Europa, Medio Oriente e Africa.

Guy Bridges, CEO di Bridges Group, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato instancabilmente negli ultimi 12 mesi per sviluppare un container su misura e ideare sistemi di movimentazione che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Siamo grati a Embraer e Regional One per il loro incrollabile supporto e ci aspettiamo che l’Embraer 190 svolga un ruolo importante per Bridges, fornendo network solution tra le 8 e le 12 tonnellate alla Express industry. L’ottenimento della nostra registrazione AOC a Malta rappresenta per Bridges la piattaforma ideale per sviluppare e far progredire le operazioni con l’E190F”.

George Mamangakis, Chief Investment Officer, Regional One, ha dichiarato: “L’entrata in servizio di oggi rappresenta un traguardo importante per il programma E-Freighter e una testimonianza della solidità della partnership tra Embraer, Bridges Air Cargo e Regional One. Siamo grati a Embraer per l’impegno e la capacità di esecuzione dimostrati durante l’intero processo di conversione, nonché per la leadership e l’attenzione operativa di Bridges in qualità di operatore di lancio. Il successo del primo volo commerciale rafforza la nostra fiducia nella piattaforma E190F e nella sua capacità di offrire una soluzione convincente in tutta la regione EMEA. Non vediamo l’ora di consolidare questo slancio con il continuo sviluppo del programma”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Bridges Air Cargo per aver completato il suo primo volo commerciale con l’E-Freighter. Questo traguardo segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella nostra partnership. Embraer è pienamente impegnata a supportare le operazioni di Bridges e a garantire i massimi livelli di prestazioni e affidabilità. Siamo orgogliosi di partecipare a questo momento storico e non vediamo l’ora di progredire insieme verso nuove opportunità nel cargo market”.

“Nel 2025 Embraer ha ampliato la sua partnership con Regional One, Inc. con l’aggiunta di due passenger-to-freight (P2F) conversions, raddoppiando il suo ordine esistente di due. Questa continua collaborazione evidenzia il forte impegno di Regional One nel migliorare le sue capacità cargo attraverso l’innovativo P2F conversion program di Embraer.

L’E190F è stato lanciato per soddisfare le mutevoli esigenze dell’e-commerce e del commercio moderno, che richiedono consegne rapide e operazioni decentralizzate, alimentando la domanda per consegne più rapide delle spedizioni ai mercati secondari e terziari. Il jet è stato sviluppato per colmare una lacuna nell’air cargo market e sostituire modelli più vecchi e meno efficienti”, afferma Embraer.

“Gli E-Jets convertiti in freighter avranno una volume capacity superiore di oltre il 40%, un range tre volte superiore rispetto ai large cargo turboprops e costi operativi inferiori fino al 30% rispetto ai larger narrowbodies. Combinando la under the floor capacity e il main deck, il maximum structural payload è di 13.500 kg”, conclude Embraer.

