Il National Research Council of Canada (NRC) acquisisce il Bombardier Global 6500 per condurre attività di ricerca e sviluppo

Il Bombardier Global 6500 è stato acquisito dal National Research Council of Canada (NRC) per supportare attività di ricerca e sviluppo avanzate per defence and dual-use sectors.

“Il Bombardier Global 6500 entrerà a far parte della NRC Aerospace Research Centre fleet come piattaforma di ricerca di nuova generazione ad alte prestazioni, consentendo ai partner canadesi dell’innovazione di dimostrare tecnologie all’avanguardia a supporto delle esigenze del Department of National Defence in un’ampia gamma di applicazioni.

Il Governo canadese ha presentato l’acquisizione del Global 6500 durante un evento tenutosi presso l’hangar NRC a Ottawa.

L’acquisizione di un aereo Global 6500 da parte del NRC rafforza la fiducia del Canada in questa piattaforma, integrando l’ordine di 6 aerei Global 6500 del Governo canadese annunciato nel dicembre 2025 per supportare voli di utilità globali e missioni critiche come evacuazioni aeromediche, soccorsi in caso di calamità, assistenza umanitaria e operazioni di sicurezza nazionale”, afferma Bombardier.

“Il Canada dispone di una base di talenti eccezionale che consentirà al Governo canadese e al NRC di condurre attività di ricerca e sviluppo avanzate con il loro nuovo aereo Bombardier Global 6500, supportando la creazione di capacità aerospaziali di nuova generazione”, ha affermato Stephen McCullough, Executive Vice President, Engineering, Product Development and Bombardier Defense. “Il Global 6500 è una piattaforma collaudata e altamente adattabile, scelta per diversi profili di missione in tutto il mondo, e continuerà a contribuire al progresso dell’innovazione negli ecosistemi aerospaziali e di difesa del Canada”.

“Con decenni di esperienza nella fornitura di special-mission aircraft a governi e operatori in tutto il mondo, Bombardier ha ampiamente adattato la piattaforma Global 6500 per supportare complessi requisiti scientifici, governativi e per missioni speciali. La sua comprovata capacità di integrare tecnologie in evoluzione durante tutto il suo ciclo di vita lo rende particolarmente adatto a supportare le priorità critiche di innovazione del NRC.

Il velivolo Global 6500 offre una cabina configurabile in base alla missione con ampio spazio, performance a lungo raggio e una solida electrical and structural architecture che consente l’installazione e l’integrazione senza soluzione di continuità di tecnologie in evoluzione, tra cui apparecchiature di ricerca avanzate, sensori e sistemi di missione. Queste capacità forniranno al NRC una piattaforma versatile e duratura per supportare iniziative di ricerca al servizio della difesa e degli interessi del Canada”, prosegue Bombardier.

“Bombardier è orgogliosa di avvalersi della supply chain aerospaziale canadese, con il velivolo assemblato presso la Pearson facility dell’azienda a Mississauga, Ontario. La piattaforma Global 6500 beneficia del contributo di oltre 65 fornitori canadesi e, nell’ambito del contratto con Bombardier, il velivolo di NRC sarà modificato in Canada per migliorarne le capacità specifiche per la missione.

Bombardier è nota per il suo approccio flessibile e collaborativo, per la costruzione di relazioni a lungo termine con governi e forze armate e per la collaborazione con i mission system providers più avanzati al mondo, al fine di fornire soluzioni di difesa collaudate, affidabili e avanzate”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)