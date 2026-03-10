Air France lancia una nuova advertising campaign per sottolineare ulteriormente la sua ascesa nel segmento di mercato più elevato

Air France presenta oggi una nuova advertising campaign per supportare ulteriormente la sua strategia di evoluzione verso un mercato di fascia alta e accompagnare il lancio dei suoi nuovi prodotti.

“L’8 marzo 2026 segnerà il ritorno del brand in televisione in Francia con la trasmissione del suo brand video, presentato per la prima volta nella primavera del 2022. In linea con questo spot, la nuova campagna, composta da undici immagini e video, sarà gradualmente implementata in tutta la Francia e in diversi mercati strategici della compagnia aerea.

Progettata in collaborazione con l’agenzia Aura by Omnicom, la nuova campagna pubblicitaria mette in mostra la competenza dei professionisti creativi francesi e riflette l’ambizione della compagnia aerea: offrire ai propri clienti il meglio della Francia e portare l’eleganza a nuovi livelli.

Il lancio del free, high-speed wifi on board, di un nuovo coprimaterasso per un maggiore comfort in cabina Business e champagne omaggio servito in tutte le cabine, sono solo alcuni dei prodotti e servizi presentati che dimostrano l’impegno di Air France nel offrire un’esperienza eccezionale a tutti i suoi clienti. Concentrandosi sull’eccellenza fin nei minimi dettagli, la campagna celebra l’identità unica del brand Air France e l’esperienza di viaggio, sia a bordo che a terra”, afferma Air France.

“Con lo stesso spirito del brand video, un nuovo visual, prodotto sia in formato video classico che 3D, è stato creato dalla talentuosa coppia di fotografi Sofia Sanchez e Mauro Mongiello. Ispirandosi agli elementi iconici del video, ampiamente elogiati dal pubblico – la Torre Eiffel, simbolo universale della Francia, e l’abito rosso – l’eroina è nuovamente vista salire audacemente sulla torre, con il lungo strascico del suo abito che fluttua nel vento. Questo nuovo visual incarna pienamente lo slogan pubblicitario della compagnia aerea: “Elegance is a journey. Air France”.

Sarà visibile per tutto il mese di marzo sulla facciata principale della sede centrale di Air France all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Un gigantesco striscione di oltre 1.000 m2 sarà visibile dalle strade in prossimità dell’aeroporto, dai terminal passeggeri e direttamente dagli aerei in rullaggio a terra, garantendo un’eccezionale visibilità a questa nuova campagna nel cuore dell’hub della compagnia aerea. Disponibile in formato video 3D per eventi speciali, sarà inoltre visualizzato su cartelloni pubblicitari esterni nei centri città, nei centri commerciali e sulle piattaforme digitali in tutta la Francia“, prosegue Air France.

“Dieci nuovi visuals, creati dal fotografo Clark Franklin e dal regista Nans Noiron, mettono in risalto i prodotti e i servizi esclusivi di punta di Air France. Tra i nuovi prodotti presentati figurano il lancio del free, high-speed wifi service, che verrà gradualmente esteso a tutta la flotta, e il nuovo coprimaterasso Sofitel MY BED in cabina Business. È presente anche un’immagine che promuove un’offerta di oltre 1.000 destinazioni in partenza da Parigi grazie alle compagnie aeree partner di SkyTeam, asset chiave evidenziati durante la prima fase della campagna. Nella fase successiva della campagna, saranno presentati anche piatti stellati Michelin, creati da chef e pasticceri francesi di spicco, champagne accuratamente selezionati serviti in tutte le cabine, nelle lounge aeroportuali, il servizio SkyPriority e il programma frequent flyer Flying Blue.

Per creare queste immagini, Air France ha riunito un team di importanti professionisti creativi francesi che hanno messo a frutto le loro competenze per creare oggetti di scena unici, appositamente progettati per ogni immagine. Tra questi straordinari design figurano una seduta a forma di simbolo del Wi-Fi, un macaron gigante che illustra la competenza dei maestri pasticceri e un abito trapuntato personalizzato, realizzato in soffice piumone, che evoca il comfort accogliente di una notte di sonno tranquillo in cabina Business. Sono inoltre presenti una poltrona a forma di clessidra che simboleggia un momento sospeso nel tempo in una lounge aeroportuale, una gonna realizzata con più fili che rappresenta l’ampia rete della compagnia aerea, un fiocco gigante che illustra i generosi vantaggi del programma frequent flyer Flying Blue e un cappotto per due, che rappresenta l’offerta per coppie in Business Class.

La campagna mette in risalto i colori emblematici di Air France: blu scuro, bianco luminoso e tocchi di rosso, ora ancora più accattivanti. Questa tonalità più audace e vivace sottolinea con forza l’esperienza di viaggio in stile francese, firma distintiva della compagnia aerea, nonché la sua attenzione ai dettagli”, continua Air France

“L’8 marzo 2026 Air France trasmetterà il suo brand video in Francia attraverso un’ampia campagna televisiva, segnando il suo ritorno sul piccolo schermo per la prima volta in sette anni. Il filmato sarà visibile anche sulle principali piattaforme di streaming. Le nuove immagini, adattate in brevi videoclip, saranno distribuite su canali cartacei e digitali nelle principali città francesi come Lille, Lione, Marsiglia, Nizza, Parigi e Tolosa.

Al di fuori della Francia, la campagna sarà visibile a Fortaleza, Los Angeles, Milano, Montreal, New York, Rio, Roma, Salvador, San Francisco, San Paolo e Toronto. Avrà inoltre un ruolo di primo piano sulle piattaforme digitali, sulla stampa e sui social media. Infine, ma non meno importante, un’esposizione pubblicitaria in 3D aumenterà ulteriormente la visibilità della campagna in Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)