SAS collabora con Google per migliorare il tracciamento dei bagagli smarriti

Scandinavian Airlines consente ora ai viaggiatori di condividere in modo sicuro i dati sulla posizione dei bagagli in tempo reale tramite Find Hub, rafforzando e migliorando così l’esperienza di recupero bagagli.

“SAS sta migliorando l’esperienza del cliente con l’introduzione di ‘Share Item Location’ in Find Hub, una nuova funzionalità che consente ai viaggiatori di condividere in modo sicuro la posizione in tempo reale di un tag o di un accessorio compatibile con Find Hub direttamente con i team SAS. La funzionalità offre ai clienti maggiore controllo e tranquillità, consentendo al contempo un supporto più rapido e preciso in caso di smarrimento di un bagaglio”, afferma SAS.

“Sappiamo quanto sia importante per i nostri clienti sentirsi informati e supportati durante il loro viaggio. Integrando la funzionalità di condivisione sicura della posizione di Find Hub nei nostri processi, offriamo ai viaggiatori maggiore tranquillità e consentiamo ai nostri team di risolvere più rapidamente i problemi relativi ai bagagli. Questo è un altro passo nel nostro continuo lavoro per creare soluzioni digitali che semplifichino davvero il viaggio”, afferma Massimo Pascotto, Vice President Digital Customer Solutions, SAS.

“L’app Find Hub consente ai viaggiatori di visualizzare tagged items su una mappa. Con la nuova ‘Share Item Location’ function, i clienti possono generare un link sicuro e a tempo limitato e condividerlo con i rappresentanti SAS tramite l’attuale strumento di segnalazione self-service in caso di smarrimento di un bagaglio. Questo offre ai viaggiatori un ruolo più attivo nel processo e consente loro di monitorare autonomamente lo stato del bagaglio senza dover chiamare per aggiornamenti.

Il link condiviso fornisce a SAS informazioni sulla posizione, aiutando il personale a localizzare e recuperare i bagagli in modo più efficiente. La condivisione può essere interrotta in qualsiasi momento e tutti i dati sono crittografati.

SAS collabora con i partner dell’intero ecosistema di viaggio per garantire che la soluzione funzioni senza problemi laddove i clienti ne hanno più bisogno. Diverse importanti compagnie aeree globali accettano ora il Find Hub location sharing come parte del loro processo di recupero bagagli, e presto altri partner si uniranno.

SAS continuerà ad espandere il suo ecosistema digitale attraverso partnership e nuovi strumenti progettati per migliorare l’affidabilità, ridurre lo stress per i viaggiatori e migliorare l’esperienza complessiva del cliente”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)