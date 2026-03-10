Alt Air collabora con Eve Air Mobility e Skyports Infrastructure per promuovere l’Advance Electric Aviation nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland

Eve Air Mobility (“Eve”) ha avviato una collaborazione strategica con Alt Air, una nuova Advanced Air Mobility company con sede a Sydney, Australia, che ha anche stretto una partnership con Skyports Infrastructure (Skyports) per preparare le operazioni eVTOL nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland, in Australia.

“Grazie a questa collaborazione, stiamo gettando le basi per un ecosistema eVTOL di livello mondiale in Australia”, ha affermato Johann Bordais, chief executive officer at Eve Air Mobility. “Il Nuovo Galles del Sud e il Queensland rappresentano un’incredibile opportunità per offrire soluzioni di mobilità aerea urbana sostenibili, silenziose ed efficienti a vantaggio di residenti, aziende e visitatori internazionali, soprattutto in vista dell’apertura del Western Sydney International Airport e del palcoscenico globale dei Brisbane 2032 Games”.

“Oltre a queste partnership, Alt Air sfrutterà gli aeroporti esistenti e altre infrastrutture aeronautiche a Sydney, tra cui le basi operative nel porto di Sydney e a Palm Beach. Con Skyports, Alt Air esplorerà nuove vertiport locations per espandere il network dei futuri commercial eVTOL services nel Queensland. Questo consorzio riunisce le componenti chiave necessarie per creare un Urban Air Mobility (UAM) ecosystem, sicuro, efficiente e sostenibile, che posizioni l’Australia come leader globale nei servizi di trasporto di nuova generazione.

Insieme, Eve, Alt Air e Skyports svilupperanno congiuntamente un piano operativo integrato che abbraccia gli elementi critici del mercato eVTOL emergente in Australia. Ciò include l’infrastruttura dei vertiporti, la pianificazione delle rotte, l’integrazione dello spazio aereo, le operazioni a terra e l’esperienza del cliente. La collaborazione svolgerà un ruolo significativo nel supportare i futuri servizi commerciali eVTOL in entrambe le regioni, inclusa una roadmap che prevede operazioni ad alta visibilità in tempo per i Brisbane 2032 Summer Games.

La collaborazione si concentra su una roadmap di commercializzazione graduale progettata per rendere operativi i servizi eVTOL con sostenibilità e sicurezza in primo piano. Skyports guiderà gli sforzi per valutare e sviluppare le sedi dei vertiporti lungo i principali corridoi urbani e regionali”, afferma Embraer – Eve.

“Il nostro lavoro con Eve Air Mobility e Skyports sottolinea il nostro impegno comune nel promuovere un’innovazione significativa nel settore dell’aviazione in Australia. Insieme, stiamo progettando un eVTOL network che migliorerà significativamente la connettività e stabilirà un punto di riferimento per la mobilità aerea avanzata a livello mondiale”, ha affermato Aaron Shaw, managing director at Alt Air.

“Eve, Alt Air e Skyports valuteranno rotte prioritarie che collegheranno i principali centri abitati, i distretti commerciali e gli hub turistici di Sydney, del Queensland sud-orientale e delle regioni limitrofe. I primi progetti includono corridoi ad alta domanda, come quello dal Western Sydney International Airport a downtown Sydney“, prosegue Embraer – Eve.

“Consideriamo l’Australia un mercato chiave per il futuro dell’AAM e abbiamo riscontrato un forte coinvolgimento ed entusiasmo da parte degli stakeholder in tutto il Paese. Siamo entusiasti di mettere a frutto la nostra real-world vertiport experience e di inaugurare la prossima era del volo in Australia. Il Queensland sud-orientale è uno dei mercati più interessanti per il lancio dell’AAM in Australia e i Brisbane 2032 Games saranno un forte catalizzatore per la creazione di un network sicuro, efficiente e tradizionale che si estenderà ben oltre i Giochi”, ha affermato Yun-Yuan Tay, head of Asia-Pacific at Skyports Infrastructure.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve)