Lufthansa Group aggiunge voli extra a causa dell’elevata domanda

Lufthansa Group informa: “A causa dell’aumento della domanda di voli a lungo raggio con breve preavviso, le compagnie aeree di Lufthansa Group offriranno numerosi voli extra, in particolare verso Asia e Africa.
Lufthansa Airlines prevede di aggiungere diversi voli extra con breve preavviso nelle prossime settimane. Sono già disponibili per la prenotazione quattro voli extra da Monaco a Singapore e ritorno, nonché due voli speciali da Francoforte a Città del Capo e ritorno. Sono inoltre previsti due voli extra da Francoforte a Riyadh.
Austrian Airlines ha già attivato 10 voli speciali da Vienna a Bangkok e ritorno”.
“I voli già pubblicati possono essere prenotati tramite tutti i canali di vendita. Lufthansa Group monitora costantemente gli attuali sviluppi del mercato. Comunicheremo eventuali ulteriori voli aggiuntivi”, conclude Lufthansa Group.
(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)