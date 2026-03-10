IATA evidenzia le priorità per l’air cargo

IATA ha evidenziato tre priorità per il settore globale dell’air cargo: accelerare la digitalizzazione; rafforzare gli standard globali, migliorare la sicurezza.

“L’air cargo svolge un ruolo fondamentale nel collegare le aziende ai mercati globali e nel mantenere attive le supply chain, anche in un contesto operativo sempre più complesso. Con così tanti eventi esterni che incidono sulle supply chain globali, tra cui gli shock tariffari e geopolitici, è importante impegnarsi a rafforzare la resilienza nelle aree che possiamo controllare o influenzare. Lavorare insieme per rafforzare la digitalizzazione, gli standard globali e la sicurezza della supply chain metterà l’air cargo in una posizione ottimale per continuare a sostenere la crescita economica collegando i prodotti ai mercati”, ha affermato Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo all’apertura dello IATA World Cargo Symposium (WCS) in Lima, Peru.

“I dati dell’air cargo sono ancora conservati in sistemi frammentati lungo tutta la supply chain, creando duplicazioni, ritardi e rischi di conformità. Ciò è particolarmente impegnativo per i segmenti ad alto volume come l’e-commerce, dove i dati delle lettere di vettura interne devono rimanere allineati con i record delle lettere di vettura principali delle compagnie aeree su più sistemi e giurisdizioni. ONE Record rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui il settore condivide, gestisce e considera affidabili i dati lungo tutta la supply chain”, ha proseguito Sullivan.

Da gennaio 2026, ONE Record, lo standard per la condivisione end-to-end dei dati cargo, è diventato il metodo preferito per lo scambio di dati. Sebbene le compagnie aeree siano sulla buona strada per l’implementazione, i progressi possono essere accelerati.

Per garantire che gli standard globali siano implementati in modo coerente e che le merci possano circolare in modo efficiente oltre confine, IATA si sta concentrando sul rafforzamento degli standard globali in due aree chiave: Dangerous Goods Regulations (DGR); airport slots.

“Standard globali e un equo accesso alle infrastrutture sono essenziali. Con l’evoluzione del commercio globale, l’allineamento dei requisiti normativi e la garanzia di un’assegnazione trasparente degli slot saranno fondamentali per mantenere una connettività affidabile nell’air cargo”, ha affermato Sullivan.

È necessaria un’attenzione costante per garantire che i dangerous goods safety frameworks and cargo security processes lungo tutta la supply chain siano al passo con l’evoluzione dei rischi operativi e di sicurezza.

“La sicurezza e la protezione sono responsabilità condivise nell’intero ecosistema cargo. Modernizzare i quadri normativi globali e rafforzare la cooperazione tra governi e industria sarà essenziale per garantire che il commercio globale continui a muoversi in modo sicuro e protetto”, ha affermato Sullivan.

L’Air Cargo ha generato 157 miliardi di dollari di scambi commerciali anticipati e ha sostenuto la crescita dell’intelligenza artificiale nel 2025

IATA ha pubblicato oggi un report che evidenzia il ruolo fondamentale dell’air cargo nel sostenere il commercio globale e la crescita economica nel 2025, in un contesto di grave incertezza sulle politiche commerciali. Due risultati chiave del report sono: l’air cargo ha consentito l’anticipazione di 157 miliardi di dollari di importazioni statunitensi nel primo trimestre del 2025; l’air cargo ha trasportato oltre due terzi dei beni globali correlati all’intelligenza artificiale nel 2025.

Queste attività hanno sostenuto una crescita del commercio globale del 2,4% nel 2025, ben al di sopra delle previsioni iniziali dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Anche il PIL globale è cresciuto del 3,2%, nonostante le significative difficoltà politiche.

“L’air cargo è una componente strutturale della resilienza economica globale. Nel 2025, ha aiutato le aziende ad assorbire gli shock tariffari, ha consentito una rapida ristrutturazione commerciale e ha sostenuto l’espansione degli investimenti nell’intelligenza artificiale (IA), contribuendo a sostenere il commercio e la crescita economica in un anno difficile”, ha affermato Julia Seiermann, IATA’s Head of Industry Analysis.

Pika Aero ae DGM France vincono i 2026 IATA CBTA Center Innovation Award

IATA ha annunciato che Pika Aero e DGM France sono state entrambe premiate come vincitrici dello IATA Competency-Based Training and Assessment Center (CBTA Center) Best Innovation Award di quest’anno.

Il premio, assegnato durante la 4th IATA CBTA Center Conference, tenutasi in concomitanza con lo IATA World Cargo Symposium (WCS) 2026, ha riconosciuto i progressi di entrambe le aziende nell’uso dell’intelligenza artificiale (AI) per fornire soluzioni di formazione concrete.

Pika Aero è stata premiata per la sua immersive CBTA-based dangerous goods training technology. Grazie all’intelligenza artificiale, gli studenti progrediscono attraverso lezioni brevi e mirate, combinate con scenari operativi realistici che si evolvono in tempo reale, in base alle prestazioni di ciascun individuo.

La soluzione basata sull’intelligenza artificiale di DGM France offre una formazione personalizzata basata sulle conoscenze e sull’esperienza di ciascun allievo. La convalida post-formazione evidenzia i progressi di ogni individuo durante la formazione e fornisce un feedback strutturato per identificare eventuali lacune formative.

“Come hanno dimostrato Pika Aero e DGM France, l’intelligenza artificiale è diventata un fattore essenziale per fornire ambienti di formazione realistici che rafforzano la sicurezza e migliorano la conformità. Siamo orgogliosi di annoverare entrambe le aziende nel network CBTA Centers IATA e incoraggiamo altri a seguire il loro esempio nell’innalzare gli standard di formazione in tutto il settore”, ha affermato Frederic Leger, Senior Vice President Products and Services, IATA.

“Anche in qualità di CBTA Center recentemente accreditato, siamo davvero onorati di ricevere lo IATA CBTA Center Best Innovation Award. Lo dobbiamo ai nostri clienti, che ripongono in noi la loro fiducia non solo per fornire i più elevati standard di formazione, ma anche per spingerci ad alzare l’asticella nella creazione di un’esperienza formativa davvero coinvolgente”, ha dichiarato Baptiste Sesmat, Director General of Pika Aero.

“Abbiamo affrontato il Dangerous Goods come un training system-engineering challenge. Quando sono stati introdotti i requisiti CBTA, non abbiamo adottato un modello di corso tradizionale, ma abbiamo sviluppato un nuovo approccio. La competenza deve essere progettata, misurata e costantemente perfezionata. Il nostro modello CBTA supportato dall’intelligenza artificiale introduce una personalizzazione strutturata all’interno di un quadro di governance regolamentato, garantendo che le performance di sicurezza non siano date per scontate, ma dimostrate”, ha affermato Vytautas Volskis, Presidente di DGM France.

