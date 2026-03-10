Garuda sceglie Airbus Flexrotor per ampliare il suo UAS leasing portfolio

Airbus Helicopters e Garuda Technologies Inc. (Garuda) hanno firmato un contratto per la fornitura di un massimo di 18 Flexrotor Uncrewed Aerial Systems (UAS). Garuda offrirà i servizi Flexrotor ai propri clienti tramite dry and wet lease options per un’ampia gamma di missioni civili e parapubbliche, tra cui ispezioni infrastrutturali (strade, ferrovie, oleodotti e gasdotti, linee elettriche), attività di polizia, ricerca, monitoraggio degli incendi boschivi e soccorso in caso di calamità.

“La nostra collaborazione con Airbus Helicopters per integrare il Flexrotor nel nostro portafoglio di leasing globale segna una pietra miliare significativa nella nostra strategia di espansione e investimento internazionale”, ha dichiarato Agnishwar Jayaprakash, fondatore e CEO di Garuda. “Dopo aver prodotto e venduto oltre 5.000 droni e servito più di 500 clienti aziendali e governativi in tutto il mondo, stiamo ora ampliando la nostra gamma di servizi e aggiornando il nostro portafoglio prodotti globale. L’arrivo del Flexrotor rafforza ulteriormente la nostra capacità di fornire soluzioni ad alta resistenza e mission-critical per le operazioni più impegnative in tutto il mondo”.

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con Garuda, che ha scelto il Flexrotor per supportare lo sviluppo del suo portfolio globale di droni”, ha dichiarato Olivier Michalon, Executive Vice President, Global Business for Airbus Helicopters. “Il Flexrotor offre il miglior compromesso in termini di payload capability, endurance and expeditionary agility grazie al suo ingombro ridotto. Stiamo riscontrando un forte interesse per il Flexrotor da parte del mercato, sia per operazioni militari che civili. La crescita prevista per il 2025 continua ed è gratificante vedere il Flexrotor sempre più apprezzato per missioni critiche in tutto il mondo”.

“Garuda Technologies Inc. è una consociata interamente controllata da Garuda Aerospace Limited, con sede nel Delaware. Sta attualmente espandendo le sue attività sul mercato nordamericano.

Il versatile light tactical UAS Flexrotor offre una lunga autonomia ed è in grado di trasportare un’ampia gamma di sensori. Può operare da aree terrestri ristrette e da navi prive di ponte di volo”, afferma Airbus.

“Con un peso di 25 kg (55 libbre), è stato progettato per missioni ISTAR con autonomia di oltre 12-14 ore in una tipica configurazione operativa. Può integrare diversi tipi di payload, tra cui un sistema elettro-ottico e sensori avanzati, per soddisfare le specifiche esigenze di missione dei clienti. Grazie alla capacità di decollo e recovery autonomo da terra o da mare, occupando solo 3,7 x 3,7 m (12 x 12 piedi), il Flexrotor è ideale per missioni che richiedono un ingombro minimo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)