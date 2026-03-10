News Brevi – 10.03.2026

QATAR AIRWAYS OPERA UNO SCHEDULE LIMITATO DA DOHA – Qatar Airways informa: “Le operazioni di linea di Qatar Airways rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar annuncerà la riapertura completa e sicura dello spazio aereo del Qatar da parte delle autorità competenti. A seguito dell’autorizzazione temporanea dell’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar che conferma la limitazione dei corridoi operativi, Qatar Airways intende operare il seguente programma di voli nei prossimi giorni per supportare i passeggeri colpiti dall’attuale interruzione e aiutarli a ricongiungersi con familiari e amici nel modo più rapido e sicuro possibile. Voli in partenza da Doha (DOH) – 10 marzo: Il Cairo (CAI), Londra Heathrow (LHR), Gedda (JED), Manila (MNL), Kochi (COK), Muscat (MCT), Istanbul (IST), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Nairobi (NBO), Islamabad (ISB), Madrid (MAD), Francoforte (FRA), Colombo (CMB), Milano (MXP), Mosca (SVO); 11 marzo: Il Cairo (CAI), Toronto (YYZ), Dallas/Fort Worth (DFW), Londra Heathrow (LHR), Parigi (CDG), Madrid (MAD), Roma (FCO), Delhi (DEL), Gedda (JED), Muscat (MCT), Hong Kong (HKG), Seul (ICN), Bangkok (BKK), Kuala Lumpur (KUL), Melbourne (MEL). Voli in arrivo a Doha (DOH) – 10 marzo: Seoul (ICN), Mosca (SVO), Londra Heathrow (LHR), Delhi (DEL), Madrid (MAD), Islamabad (ISB), Pechino (PKX), Perth (PER), Nairobi (NBO), Istanbul (IST); 11 marzo: Il Cairo (CAI), Londra Heathrow (LHR), Gedda (JED), Manila (MNL), Kochi (COK), Muscat (MCT), Istanbul (IST), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Nairobi (NBO), Islamabad (ISB), Madrid (MAD), Francoforte (FRA), Colombo (CMB), Milano (MXP), Mosca (SVO); 12 marzo: Il Cairo (CAI), Toronto (YYZ), Dallas/Fort Worth (DFW), Londra Heathrow (LHR), Parigi (CDG), Madrid (MAD), Roma (FCO), Delhi (DEL), Jeddah (JED), Muscat (MCT), Hong Kong (HKG), Seul (ICN), Bangkok (BKK), Kuala Lumpur (KUL), Melbourne (MEL)”.

AEROSPAZIO: A ROMA IL CONVEGNO “ROMPERE IL SOFFITTO DI CRISTALLO: LEADERSHIP FEMMINILE NELL’AEROSPAZIO” – Si è svolto presso l’Auditorium “A. Visconti” di Palazzo Aeronautica il convegno dal titolo “Rompere il soffitto di cristallo: leadership femminile nell’aerospazio”, promosso dal Centro Studi Militari Aerospaziali (CeSMA) dell’Associazione Arma Aeronautica con il patrocinio dell’Aeronautica Militare. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sul ruolo delle donne nel settore aeronautico e spaziale, con l’obiettivo di condividere testimonianze di alto profilo e promuovere al tempo stesso possibili azioni per valorizzare ed accrescere ulteriormente la leadership del personale femminile in ambiti strategici del comparto. Dopo l’apertura dei lavori, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, nel portare il proprio saluto istituzionale ai partecipanti, ha evidenziato l’importanza di favorire percorsi professionali inclusivi e di promuovere una sempre più ampia partecipazione femminile negli ambiti ad alta specializzazione tecnologica come quello appunto dell’aerospazio. Il programma ha visto la partecipazione di autorevoli relatrici provenienti dal mondo militare, industriale e accademico, chiamate a condividere esperienze professionali e riflessioni sul tema della leadership femminile nei settori della difesa e dell’aerospazio. Due keynote speaker hanno portato la propria esperienza professionale: Domitilla Benigni, CEO e COO di ELT Group; il Major General Tonje Skinnarland, già Capo di Stato Maggiore della forza aerea norvegese. Il Lieutenant General Caroline Miller, Deputy Chief of Staff Manpower, Personnel and Services dell’US Air Force presso il Pentagono, ha portato il suo saluto alla platea con un videomessaggio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BREVETTATI I NUOVI INCURSORI DEL 17° STORMO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è svolta lunedì 9 marzo, presso l’aeroporto militare di Furbara, la cerimonia di Imbascamento del 10° Corso Brevetto Incursori dell’Aeronautica Militare (BIAM), che ha sancito l’ingresso ufficiale dei nuovi incursori nel 17° Stormo, reparto di Forze Speciali dell’Aeronautica Militare che opera alle dipendenze della 1ª Brigata Aerea per le Operazioni Speciali. Alla cerimonia, presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, hanno preso parte numerose autorità militari – tra cui il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Comandante del Comando Interforze per le Operazioni Speciali, Ammiraglio di Squadra Paolo Pezzutti, il Comandante del Comando della Squadra e della 1^ Regione Aerea, Gen. S. A. Silvano Frigerio, ed il Comandante della 1ª Brigata Aerea per le Operazioni Speciali (BAOS), Gen. B.A. Diego Sismondini – ed autorità e rappresentanti del territorio, in particolare dei Comuni limitrofi di Cerveteri e Ladispoli. I tre frequentatori del 10° Corso BIAM che hanno portato a termine con successo il duro percorso addestrativo, un iter altamente selettivo della durata di circa due anni, hanno ricevuto nell’occasione il brevetto, il basco color sabbia ed il pugnale da ardito, simboli del loro ingresso nel Comparto delle Operazioni Speciali. Il basco e il pugnale, in particolare, richiamano la tradizione degli Arditi Distruttori della Regia Aeronautica (ADRA), costituiti nel 1942 quale prima unità di Forze Speciali della Regia Aeronautica ed antesignani degli attuali Incursori AM. Nel corso della cerimonia, il Gen. Portolano ha inoltre conferito la Medaglia di Bronzo al Valore Aeronautico ad un operatore esperto che si è distinto in attività operativa sul campo e ha evidenziato il recente accreditamento della Combat Controller Skill Level 1 e l’accreditamento ufficiale da parte dell’Air Force Special Operations Command (AFSOC) statunitense, ulteriore conferma dell’eccellenza del 17° Stormo e del contributo dell’Aeronautica Militare alla prontezza operativa dello strumento militare nazionale. A conclusione della parte formale, le autorità e gli ospiti presenti hanno potuto assistere ad una rievocazione storica di un campo di addestramento degli ADRA, con mezzi storici, materiali ed uniformi dell’epoca, allestito grazie al supporto di associazioni impegnate nel recupero e nella conservazione del patrimonio storico e culturale delle Forze Armate. Successivamente, presso un’area addestrativa attigua al luogo della cerimonia, è stato realizzato un display capacitivo durante il quale le autorità e gli ospiti hanno potuto assistere alla simulazione di una liberazione di un ostaggio in ambiente ostile, una delle operazioni attribuite al Comparto delle Forze Speciali. L’attività è stata condotta da un team di Incursori del 17° Stormo con il supporto di aeromobili a pilotaggio remoto e caccia Eurofighter per la ricognizione aerea e la neutralizzazione delle difese aeree nemiche e di elicotteri HH-101A del 9° Stormo per l’infiltrazione sul campo degli operatori delle forze speciali, l’insediamento di un posto di comando e controllo e la successiva esfiltrazione e messa in salvo dell’ostaggio. L’evento si è concluso con l’aviolancio da HH-101 di personale Incursore e di tre paracadutisti con le Bandiere del 17° Stormo, dell’Aeronautica Militare e della Repubblica Italiana. Il 17° Stormo Incursori ha il compito di selezionare, addestrare ed equipaggiare personale destinato a operare in contesti ad alto rischio, svolgendo missioni di ricognizione speciale, azione diretta, assistenza militare e liberazione ostaggi, in ambito nazionale e internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

METEORLOLOGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI: L’AERONAUTICA MILITARE HA PARTECIPATO AL ROME POLAR DIALOGUE – “ARCTIC CIRCLE 2026” – Nei giorni 3 e 4 Marzo 2026 si è tenuto a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Piazzale Aldo Moro, l’Arctic Circle Rome Forum – Polar Dialogue, evento internazionale organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e il CNR, con il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il supporto del Ministero della Difesa, che ha visto interventi delle Forze Armate nei consessi di cooperazione civile-militare. Il Forum ha esplorato le interconnessioni tra l’Artico, l’Antartide e il cosiddetto “Terzo Polo” (i ghiacciai montani), concentrandosi su cinque pilastri fondamentali: Scienza, Diplomazia, Sicurezza, Istruzione e Ricerca che affrontano sfide globali come il cambiamento climatico, le nuove rotte marittime artiche, la cantieristica eco-friendly e la resilienza delle comunità. Tra i diversi Panel dell’evento, la Difesa ha organizzato il Panel “The Italian model of Civil-Military Cooperation”. Su invito del Comitato di Indirizzo Interforze per l’ambiente Artico, Sub Artico ed Antartide dello Stato Maggiore della Difesa, ha partecipato ai consessi per l’Aeronautica Militare il Gen B.A. Giuseppe ADDESA, Capo Ufficio Generale per l’Aviazione Militare e Meteorologia e Responsabile del Servizio Meteorologico dell’AM. Alla delegazione si è aggiunto il T.Col. Francesco Corvaro, Ufficiale dell’Aeronautica della Riserva selezionata e inviato speciale del Governo italiano per il cambiamento climatico. Il Gen. B.A. Addesa è intervenuto il 4 marzo nell’ambito del panel “Advancing Climate Research in Extreme Environments: a model for Civil-Military integration”, presentando le capacità dell’Aeronautica Militare ed in particolare del Servizio Meteorologico A.M. quale modello di integrazione civile-militare per le molteplici collaborazioni istituzionali nazionali ed internazionali. L’Aeronautica Militare ha partecipato a tale consesso anche con il T.Col. Francesco Corvaro, l’inviato speciale per il cambiamento climatico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e professore universitario con oltre vent’anni di esperienza in termodinamica, energie rinnovabili, net-zero, transizione energetica, mobilità sostenibile, valutazione dell’impatto ambientale, modelli di resilienza, modelli di città intelligenti e valutazione del ciclo di vita. Il Tenente Colonnello Corvaro è il punto di riferimento delle amministrazioni nazionali per la dimensione esterna delle politiche di contrasto al cambiamento climatico, garantendo il raccordo tra le diverse istituzioni chiamate ad affrontare questa sfida in maniera olistica. Nel suo intervento, il Prof. Corvaro ha evidenziato le azioni che le diverse amministrazioni stanno portando avanti su una tematica così trasversale, con un approccio sinergico e coordinato in grado di sviluppare risposte efficaci e, al contempo, di rafforzare il ruolo del Paese sul piano internazionale attraverso una diplomazia scientifica climatica attiva sia nell’adattamento che nella mitigazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC CON IL VICEMINISTRI MIT AL FORUM INTERMODALITA’ SOSTENIBILE – Oggi, 10 marzo, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato, a Roma, insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi, alla 4a edizione del Forum dell’Intermodalità sostenibile, promosso da Annalisa Chirico, intervenendo al panel “Smart Infrastructures, AI e Intermodalità sostenibile”. Il Viceministro MIT On. Edoardo Rixi: “In merito al nuovo Piano Nazionale Aeroporti, di prossima pubblicazione, ringrazio innanzitutto il Presidente Enac Di Palma per il lavoro profuso. Il Piano è un documento strategico volto al rafforzamento del sistema aereo nazionale in un’ottica di intermodalità, sostenibilità, innovazione e centralità del passeggero. Tra i principali obiettivi, il potenziamento degli scali, in particolare di Fiumicino, che potrà divenire il primo aeroporto del Centro-Sud Europa, lo sviluppo infrastrutturale dei territori connessi agli scali e lo sviluppo dei collegamenti intercontinentali, che contribuiranno a rendere il nostro Paese un hub di riferimento a livello internazionale”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “La crescita del trasporto aereo nazionale va ricondotta anche alla policy della policentricità aeroportuale che, in un percorso di liberalizzazione e privatizzazione del settore, ha garantito lo sviluppo del sistema puntando sulla qualità dei servizi resi. La policentricità fa oggi dell’Italia un Paese leader nel dibattito globale del trasporto aereo, autentico motore dell’economia. Grazie al progetto Enac di sviluppo della mobilità aerea regionale, denominato RAM, e alle Linee Guida che hanno permesso il trasporto di PET di grande taglia in cabina, il settore aereo nazionale è sempre più vicino alle nuove esigenze di mobilità dei passeggeri, garantendo al Paese un primato riconosciuto a livello mondiale”. Sono intervenuti al panel anche Francesco Presicce, Chief Innovation & Strategic Projects ITA Airways, Aldo Isi, AD e DG RFI, Davide Manunta, COO Sustainable Infrastructures & CTIO Saipem e Danilo Gismondi, Direttore IT & Digital Transformation ASPI. Ha moderato i lavori Andrea Ducci, giornalista del Corriere della Sera.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO A FIRENZE IL 17° MASTER IN LEADERSHIP E ANALISI STRATEGICA – Si è concluso venerdì 6 marzo, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), l’iter formativo dei Capitani del ruolo normale dell’Aeronautica Militare. Gli ufficiali hanno conseguito il Master di II livello in “Leadership ed Analisi Strategica”, un percorso d’eccellenza volto a fornire ai futuri quadri dirigenti le competenze necessarie per operare nei processi decisionali in ambito Forza Armata, interforze e internazionale. La cerimonia di chiusura è stata presieduta dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, e dal Prorettore Vicario dell’Università di Firenze, Professor Giovanni Tarli Barbieri. Il Master, gestito congiuntamente dall’Ateneo fiorentino e dall’Arma Azzurra, ha coinvolto 72 Capitani appartenenti ai ruoli Naviganti, delle Armi, del Corpo di Commissariato e del Genio Aeronautico. Il programma, articolato in dieci moduli didattici, ha spaziato tra potere aerospaziale e analisi strategica; leadership e metodologie manageriali innovative; relazioni internazionali, geopolitica e diritto (internazionale, umanitario e amministrativo). L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche si conferma il polo centrale per lo sviluppo del pensiero strategico dei futuri dirigenti della Forza Armata. Al suo interno opera anche il Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale, punto di riferimento per la formazione in presenza e a distanza (e-learning) e la leadership, nonché la ricerca nei settori delle metodologie didattiche e delle competenze manageriali. Nello stesso complesso ha sede, dal 2006, la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che prepara i giovani alle sfide del domani coniugando cultura, etica e carattere (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM REGALA UNA GIORNATA INDIMENTICABILE AI BAMBINI – KLM informa: “Sabato 7 marzo KLM ha accolto 60 bambini malati e disabili e i loro accompagnatori per una giornata speciale e festosa in collaborazione con la Fondazione Hoogvliegers. Il momento clou del programma è stato uno speciale volo turistico sui Paesi Bassi a bordo di un Embraer 195-E2, uno degli aerei più nuovi e a basso consumo di carburante della flotta KLM, gestito da KLM Cityhopper. I bambini sono stati accolti con un caloroso benvenuto all’aeroporto di Schiphol alle 11:30 da decine di dipendenti KLM che hanno offerto il loro tempo per rendere possibile questa giornata. Dopo il ricevimento, i bambini hanno superato la dogana e raggiunto il gate B35, dove sono stati presentati ai piloti e agli assistenti di volo KLM e agli ambasciatori della Fondazione Hoogvliegers, tra cui l’astronauta André Kuipers e i DJ radiofonici Coen Swijnenberg e Wouter van der Goes. Alle 14:00, il volo speciale è decollato sopra i Paesi Bassi, sorvolando, tra gli altri, la Zelanda e il parco divertimenti di Efteling. A bordo, un team di dipendenti KLM e personale medico era a disposizione per garantire a tutti un’esperienza sicura e speciale. Dopo il rientro, i bambini hanno avuto l’opportunità di dare un’occhiata al cockpit e di porre tutte le loro domande ai piloti, agli assistenti di volo, alla Royal Netherlands Marechaussee e ai funzionari doganali”. Joren Leunge, capitano Embraer: “Molti di questi bambini hanno già dovuto affrontare molte difficoltà a causa della loro storia clinica. Ecco perché ogni sorriso di oggi valeva il suo peso in oro. È davvero speciale per noi aiutare questi bambini a dimenticare per un po’ la loro malattia e fargli provare cosa significa far parte del nostro equipaggio per un giorno”. “KLM è impegnata per il benessere dei bambini vulnerabili da oltre 25 anni. Oltre alla Fondazione Hoogvliegers, la compagnia aerea collabora anche con Wings of Support e Make-A-Wish, tra gli altri. Molti dipendenti KLM dedicano volontariamente il loro tempo a queste iniziative. I passeggeri possono anche donare miglia tramite Flying Blue a enti di beneficenza che si occupano di bambini in situazioni vulnerabili”, conclude KLM.

PRATT & WHITNEY SI AGGIUDICA UN FOLLOW-ON CONTRACT DA LEIDOS PER IL TJ150 ENGINES – Pratt & Whitney informa: “Pratt & Whitney, una società RTX, si è aggiudicata un follow-on contract da Leidos Dynetics per la fornitura di motori TJ150 per il suo AGM-190A small cruise missile. Il TJ150 è un compact, high-performance turbojet engine, che può essere prodotto rapidamente, con comprovata affidabilità e scalabilità sia in termini di volumi di produzione che di dimensioni. Con oltre 68 kg di spinta, può operare ad alta quota ed è progettato per equipaggiare una varietà di autonomous systems and weapons per clienti nazionali e internazionali”. “Per soddisfare le esigenze delle missioni odierne sono necessarie velocità e prestazioni affidabili, e il motore TJ150 soddisfa entrambe le esigenze”, ha affermato Jessica Villardi, vice president of Fighter and Mobility Programs at Pratt & Whitney. “Le prestazioni e la disponibilità del motore lo rendono ideale per gli effettori, in quanto fornisce una spinta costante e supporta una perfetta integrazione con i veicoli”. “Oggi, il TJ150 alimenta diverse applicazioni, con oltre 2.700 motori consegnati a clienti in tutto il mondo. Pratt & Whitney sta inoltre integrando la additive manufacturing nei TJ150 development engines, con flessibilità produttiva, soluzioni di fornitura ampliate, velocità e costi al centro della sua iniziativa per accelerare lo sviluppo del motore”, conclude Pratt & Whitney.

ROLLS-ROYCE RAFFORZA LA TECHNICAL PARTNERSHIP CON PGZ – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce e il gruppo polacco per le tecnologie della difesa Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) intendono intensificare la loro cooperazione nel campo delle tecnologie di propulsione per veicoli militari. I rappresentanti di entrambe le aziende hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) a tal fine a Varsavia il 4 marzo 2026. L’accordo spazia dall’assistenza e revisione dei motori MTU utilizzati dalle forze armate polacche alla possibile produzione di sistemi di propulsione completi e componenti per motori. Anche la cooperazione sui motori marini è all’ordine del giorno”. “Il fatto che PGZ ci abbia scelto come potenziale partner per una cooperazione più approfondita è sia un riconoscimento della nostra collaborazione finora, sia un incentivo a lavorare insieme per un futuro di successo”, ha dichiarato Andreas Görtz, President Mobile & Sustainable Business Unit at Rolls-Royce Power Systems. “Rolls-Royce Power Systems è un partner affidabile delle forze armate polacche da decenni. Numerosi veicoli della flotta militare esistente sono alimentati da motori MTU. PGZ collabora con partner industriali globali, uno dei più importanti dei quali è Rolls-Royce”, conclude Rolls-Royce.

IBERIA GROUP OFFRIRA’ QUASI 1,2 MILIONI DI POSTI PER LA SETTIMANA SANTA – Iberia informa: “Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum) sta rafforzando le sue operazioni per Pasqua e ha programmato 7.329 voli tra il 27 marzo e il 7 aprile, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nello specifico, sono stati messi in vendita 1.175.132 posti per questo periodo di festività. Per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, Iberia ha aumentato capacità e frequenze verso alcune destinazioni. Venezia avrà tre voli aggiuntivi a settimana; Budapest, Atene e Praga avranno due nuove frequenze ciascuna e un volo aggiuntivo sarà offerto per chi desidera recarsi a Vienna. Inoltre, è stata aumentata la capacità sui voli per Roma, una delle destinazioni più gettonate in questo periodo dell’anno, che saranno operati in alcuni giorni della Settimana Santa con aeromobili wide-body, spesso utilizzati per le rotte a lungo raggio”. “Siamo consapevoli che la Settimana Santa rappresenta un picco di viaggi concentrato in pochi giorni. Pertanto, in Iberia, abbiamo rafforzato la nostra capacità verso le destinazioni più richieste, garantendo che l’aumento dei viaggi si traduca in un’esperienza di viaggio fluida e confortevole, con un’offerta di posti che soddisfi appieno le esigenze dei nostri clienti”, afferma Víctor Moneo, Direttore Vendite Globali di Iberia. “Quest’anno, la Settimana Santa coincide anche con l’inizio della stagione estiva per il settore turistico, che inizia il 29 marzo. Proprio in quel giorno, Iberia lancia il suo volo giornaliero per Newark, negli Stati Uniti. Questa rotta, operata dal nuovo Airbus A321 XLR, integra il servizio esistente per l’aeroporto JFK, offrendo così tre voli giornalieri per New York. Inoltre, per questa stagione estiva, Iberia ha aumentato la sua capacità del 7,6% in America Latina in un solo anno e offrirà oltre 3,3 milioni di posti. La compagnia aerea sta inoltre mettendo in vendita un numero record di posti negli Stati Uniti, con un aumento del 19% rispetto al 2025. Questo aumento della capacità, dovuto all’apertura di nuove destinazioni e all’aumento delle frequenze sulle rotte esistenti, rientra nel Plan de Vuelo 2030, la roadmap della compagnia per i prossimi anni. Questo piano mira a posizionare l’hub di Madrid, situato presso l’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, alla pari dei principali hub europei, con un investimento di 6 miliardi di euro”, conclude Iberia.

AIR FRANCE ORGANIZZA UN VOLO SPECIALE PER LA UN COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN – Air France informa: “In occasione dell’International Women’s Day, Air France ha ribadito il suo impegno per la diversità di genere e le pari opportunità sul posto di lavoro. Domenica 8 marzo 2026, la compagnia aerea ha accompagnato la delegazione francese, guidata dal Ministero per le Pari Opportunità, alla 68a sessione della UN Commission on the Status of Women (CSW), tenutasi a New York. La delegazione comprendeva anche rappresentanti di vari settori che rappresenteranno la Francia durante questo importante evento internazionale, tra cui l’emittente The Women Voices. Questo incontro internazionale riunisce ogni anno attori chiave della parità di genere e dell’emancipazione femminile per promuovere i loro diritti in tutto il mondo. Per accompagnare la delegazione alla CSW, Air France ha operato un volo speciale con un equipaggio composto principalmente da donne, tra cui due piloti. A bordo erano presenti personalità di spicco come Aurore Bergé, Ministra Delegata per l’Uguaglianza di Genere, e Cynthia Illouz, fondatrice di The Women Voices, a testimonianza dell’impegno di Air France per la leadership femminile. Creata nel 2019, The Women Voices è una piattaforma mediatica dedicata ad amplificare le prospettive delle donne, promuovere l’uguaglianza e incoraggiare la leadership femminile. Questo volo simbolico è servito anche a ricordare l’impegno di Air France nel sostenere e guidare attivamente le donne nel loro percorso di carriera”. “La politica di Air France in materia di diversità e parità di genere si basa su quattro pilastri principali: diversità nelle professioni e maggiore rappresentanza femminile nei ruoli tecnici e operativi; promozione delle donne a posizioni di responsabilità; lotta al sessismo e alle molestie sessuali; sostegno alla genitorialità. Le partnership con la “Elles Bougent” association e il programma Cordée de la réussite, condotto in collaborazione con il dipartimento IT di Air France, incoraggiano le giovani donne a intraprendere carriere nel campo della scienza e della tecnologia, contribuendo così alla femminilizzazione delle professioni aeronautiche. Queste azioni stanno ora producendo risultati tangibili, con una crescente presenza femminile nella manutenzione degli aeromobili, dove le donne rappresentano ora il 17,5% di queste carriere in Air France. Inoltre, la percentuale di donne in ruoli dirigenziali presso la compagnia aerea continua ad aumentare, raggiungendo il 34,6% nel 2025. Poiché la diversità di genere, la parità professionale e la diversità sono leve essenziali per le prestazioni e il progresso sociale, Air France promuove attivamente questi valori, in linea con gli obiettivi del CSW e di The Women Voices. Consapevole dei progressi compiuti, ma anche delle sfide future, la compagnia si impegna in un processo di miglioramento continuo per promuovere i diritti delle donne, sia all’interno dell’azienda che nella società”, conclude Air France.

AMERICAN AIRLINES: PIU’ VOLI PER I GOLFISTI – American Airlines informa: “Viaggiare ad Augusta, in Georgia, per assistere alle partite dei professionisti o visitare la culla del golf in Scozia è facile con American Airlines. La compagnia aerea offre ai clienti orari convenienti e un nuovo servizio premium sui voli che i golfisti devono percorrere. Piena di appassionati di golf e clienti in festa, American ha effettuato il suo volo inaugurale internazionale con il suo Airbus A321XLR l’8 marzo tra New York (JFK) ed Edimburgo, Scozia (EDI). American è la prima compagnia aerea statunitense a introdurre l’A321XLR e a utilizzare questo versatile aeromobile sulle sue rotte transcontinentali e da e per la capitale scozzese. Con 20 Flagship Suite® seats, una dozzina di rilassanti Premium Economy seats e 123 Main Cabin seats rivisitati, l’aereo offre ai clienti un raffinato viaggio transatlantico premium, completo di Wi-Fi ad alta velocità e intrattenimento gratuito sullo schienale dei sedili con connettività Bluetooth. Per i golfisti e gli appassionati di golf, American offrirà il maggior numero di voli e posti di qualsiasi altra compagnia aerea per l’Augusta Regional Airport (AGS) tra il 5 e il 13 aprile. Il programma di American per il primo major di golf dell’anno è più ampio del 6% rispetto allo scorso anno, con fino a 23 voli di andata e ritorno al giorno”.

AMERICAN ELEVA LA CUSTOMER EXPERIENCE AD AUSTIN CON LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ADMIRALS CLUB LOUNGE – American informa: “American Airlines continua a investire in esperienze di viaggio di livello superiore e nella comunità di Austin, Texas, con l’intenzione di aprire una nuova e ampliata Admirals Club® lounge presso l’Austin-Bergstrom International Airport (AUS). La nuova lounge si estenderà su oltre 11.000 metri quadrati sul lato ovest del terminal, raddoppiando la sua attuale superficie all’aeroporto di Austin, e introdurrà una novità assoluta per il network di lounge American: una terrazza esterna. Gli ospiti potranno godere di ampie viste sul centro di Austin e sull’aeroporto, creando un’atmosfera esclusiva e di alto livello”. “Mentre rafforziamo la nostra presenza ad Austin, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un nuovo livello di comfort e ospitalità”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Questa nuova Admirals Club® lounge rifletterà lo spirito vivace di Austin, offrendo al contempo il design curato e i servizi premium che i nostri clienti si aspettano”. “I lavori inizieranno quest’anno e la lounge attuale rimarrà aperta ai clienti durante i lavori. La nuova lounge sarà caratterizzata da aree distinte, pensate per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, tra cui aree relax, ristoranti, lavoro e relax, il tutto progettato per bilanciare stile, comfort e funzionalità. La terrazza esterna sarà una delle caratteristiche principali, segnando la prima volta che American introduce uno spazio lounge all’aperto nella sua rete. Fa parte di un più ampio progetto volto a reinventare l’esperienza Admirals Club® con tocchi di ispirazione locale e un servizio migliorato. I clienti che viaggiano attraverso AUS potranno inoltre usufruire delle partnership recentemente annunciate da American: caffè Lavazza e Champagne Bollinger, quest’ultimo disponibile per l’acquisto nelle Admirals Club® lounges di tutto il sistema. American offre attualmente quasi 50 voli giornalieri verso 11 destinazioni da AUS, offrendo ai clienti del Texas Centrale un facile accesso a oltre 350 destinazioni in tutto il mondo”, conclude American.

GLI S-92 HELICOPTER OPERATORS RINNOVANO I ‘TOTAL ASSURANCE’ CONTRACTS CON SIKORSKY – Lockheed Martin informa: “Con un significativo impulso al supporto post-vendita degli elicotteri S-92®, sei operatori, nel corso del 2025 e all’inizio del 2026, hanno rinnovato i multi-year Total Assurance Program (TAP™) contracts offerti da Sikorsky, una società di Lockheed Martin. Equivalente a un power-by-the-hour service, TAP consente agli operatori di far volare i propri velivoli a un costo orario noto e di ricevere ricambi quando necessario”. “Negli ultimi 10 mesi si è registrata una forte richiesta da parte delle offshore energy companies per rinnovare i TAP aftermarket agreements fino all’inizio degli anni ’30”, ha affermato Leon Silva, Sikorsky vice president, Global Commercial and Military Systems. “Una copertura pluriennale è indice di fiducia nell’affidabilità e nella resistenza dell’elicottero S-92 e nella nostra capacità di fornire o stoccare ricambi aftermarket che consentono a questi velivoli di volare costantemente con availability rates intorno al 90%, tra i più alti del settore”. “Bristow, il principale operatore di S-92, ha rinnovato il suo accordo TAP nell’aprile 2025 per supportare circa 60 velivoli. Da allora, altri cinque operatori, tra cui Offshore Helicopter Services, hanno rinnovato i loro contratti. I sei contratti firmati collettivamente fino a febbraio 2026 comprendono quasi 100 velivoli. TAP fornisce una copertura per oltre il 90% degli S-92 replacement parts cost, inclusi airframe, drive train, gearbox, avionics, consumable components. Questo servizio è vantaggioso per chi vola con un velivolo S-92 per 100 ore all’anno, o per gli operatori di grandi flotte che accumulano fino a 1.500 ore per velivolo all’anno durante frequenti viaggi offshore a lungo raggio. Sikorsky ha lanciato il suo TAP nel 2004 con due S-92 offshore energy operators: Omni e PHI”, prosegue Lochkeed Martin. “Il continuo successo del TAP di Sikorsky, durato oltre due decenni, dimostra chiaramente la fiducia del settore in Sikorsky per affrontare le sfide in continua evoluzione”, ha dichiarato Pat Sheedy, CEO di Milestone. “Siamo pienamente fiduciosi nella capacità del programma di mantenere i nostri velivoli S-92 pronti per la missione. Questi rinnovati impegni pluriennali evidenziano la fiducia del mercato nell’affidabilità e nel valore a lungo termine del programma”. “La raccolta pluriennale di Health and Usage Monitoring System (HUMS) data dai 310 velivoli S-92 consegnati fino ad oggi ha supportato Sikorsky nello sviluppo di strumenti e algoritmi di intelligenza artificiale per interpretare gli aircraft health data e sviluppare soluzioni a lungo termine”, conclude Lockheed Martin.

KLM: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “A causa dei continui disordini in Medio Oriente, KLM non volerà nemmeno a Dubai fino a mercoledì 11 marzo incluso. Non ci sono voli di linea per Riyadh e Dammam l’11 marzo. Stiamo monitorando attentamente la situazione”.

FAA: SVELATE LE OTTO PROPOSTE PER IL PILOT PROGRAM TESTING NEXT-GEN AIRCRAFT – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno annunciato che otto proposte sono state selezionate nell’ambito del nuovo Advanced Air Mobility and Electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL) Integration Pilot Program (eIPP). Gli eVTOL sono velivoli che hanno il potenziale per generare nuovi posti di lavoro, connettere le comunità e rafforzare la leadership americana nel settore dell’aviazione. Questo programma, primo nel suo genere, sta accelerando l’integrazione sicura di next-generation Advanced Air Mobility aircraft nel national airspace, garantendo agli Stati Uniti un ruolo guida nell’innovazione aeronautica. Insieme, questi progetti pilota creeranno uno dei più grandi ambienti di test reali per velivoli di nuova generazione al mondo. I dati dei progetti pilota saranno utilizzati dalla FAA per sviluppare nuove normative che consentano l’utilizzo sicuro di questa tecnologia su larga scala. Il pubblico americano inizierà a vedere l’avvio delle operazioni nell’ambito di questo programma entro l’estate del 2026. Gli otto progetti selezionati interessano 26 stati e coinvolgono i principali produttori di aeromobili, operatori e partner statali”.

BELL COMPLETA LA CRITICAL DESIGN REVIEW DELL’X-PLANE PROGRAM – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha completato con successo la Critical Design Review (CDR) per il Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT) program. Questo traguardo consente a Bell di iniziare la costruzione del dimostratore aeronautico di nuova generazione, recentemente denominato X-76. “Bell è onorata di ricevere la X-76 designation e di perpetuare lo spirito di innovazione in onore della fondazione degli Stati Uniti nel 1776”, ha dichiarato Jason Hurst, Bell SVP, Engineering. “Si tratta di un traguardo importante, poiché il team Bell e DARPA avanza verso un primato storico nella storia dell’aviazione e porta a termine la nostra missione di sviluppare velivoli a decollo verticale di nuova generazione”. “Nel luglio 2025, Bell ha annunciato di essere stata selezionata per la Fase 2 del programma. L’obiettivo del programma SPRINT, finanziato congiuntamente da DARPA e dallo U.S. Special Operations Command, è quello di sviluppare tecnologie di nuova generazione che possano essere adattate a diversi velivoli militari, attraverso la progettazione di un velivolo in grado di volare a velocità di crociera comprese tra 400 e 450 nodi ad altitudini rilevanti e di volare in volo stazionario in ambienti difficili e da superfici non preparate. Nelle Fasi 1A e 1B, Bell ha completato la progettazione concettuale e preliminare per l’X-plane SPRINT. La Fase 2 include la progettazione dettagliata, la costruzione e i test a terra, che culmineranno nei test di volo durante la Fase 3. Fin dal suo inizio, Bell ha ampliato i confini del volo con pionieristici high speed and vertical lift aircraft, dall’X-1 all’XV-3 e all’XV-15. Il programma SPRINT riunisce tutto questo in un unico veicolo per garantire l’indipendenza dalla pista con velocità da jet”, conclude Bell Textron.