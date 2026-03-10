ITA Airways e Trenitalia (Gruppo FS) firmano Memorandum of Understanding

ITA Airways e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) volto a sviluppare un ecosistema di intermobilità intelligente, sostenibile e sempre più integrata, fondato sull’adozione dell’Intelligenza Artificiale e di soluzioni digitali avanzate per rimuovere gli ostacoli per i viaggiatori.

“Il Memorandum è stato firmato dagli AD di ITA Airways e Trenitalia, Joerg Eberhart e Gianpiero Strisciuglio. Presenti alla firma il Presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli, l’AD e DG del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo.

Il MoU vuole promuovere una mobilità multimodale efficiente, capace di integrare in modo fluido treno, gomma e aereo, migliorando l’esperienza di viaggio door-to-door dei passeggeri e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Prevista anche la costituzione di un AI Intermodality and Sustainability Lab congiunto, un laboratorio dedicato alla progettazione, sviluppo e sperimentazione di casi d’uso prioritari basati sull’Intelligenza Artificiale e sui dati, con particolare riferimento all’intermodalità, all’ottimizzazione dei flussi di viaggio, alla gestione predittiva della domanda e alla riduzione delle emissioni di CO2”, afferma ITA Airways.

“La firma del Memorandum of Understanding con Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rappresenta un ulteriore passo in un percorso avviato nel 2023 sullo sviluppo del biglietto integrato Air-Rail, prodotto sempre più in crescita, a conferma di quanto i passeggeri apprezzino soluzioni di viaggio sempre più interconnesse. Oggi vogliamo compiere un salto di qualità: grazie all’utilizzo sapiente dell’Intelligenza Artificiale, potremo intervenire in modo strutturale sugli ostacoli operativi dell’esperienza intermodale, semplificando i processi, anticipando le esigenze dei clienti e rendendo gli spostamenti più efficienti e sostenibili”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “ITA Airways condivide con il Gruppo Ferrovie dello Stato l’ambizione e la missione di connettere i territori italiani, contribuendo inoltre a collegare l’Italia con il mondo. Per farlo è necessario integrare visione industriale, innovazione tecnologica e alleanze strategiche. Con la firma di questo Memorandum costruiamo un ecosistema di mobilità realmente integrato e orientato al futuro”.

“Il Memorandum rafforza un’idea di mobilità che va oltre il singolo mezzo di trasporto e che va incontro a un sistema integrato, digitale e sostenibile al servizio del Paese. La collaborazione con ITA Airways ci permette di unire competenze per rendere l’esperienza di viaggio più semplice, continua ed efficiente, favorendo un’integrazione sempre più fluida tra treno, gomma e aereo”, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. “Valorizziamo l’Intelligenza Artificiale e le soluzioni digitali avanzate come leve strategiche per rimuovere gli ostacoli ai progetti di intermodalità, ottimizzare i flussi, gestire in modo predittivo la domanda e contribuire alla riduzione delle emissioni. In questa direzione, la costituzione dell’AI Intermodality and Sustainability Lab rappresenta un passo concreto per sviluppare e sperimentare insieme casi d’uso prioritari e accelerare la trasformazione del sistema dei trasporti”.

“I Presidenti di ITA Airways e del Gruppo FS Italiane, Sandro Pappalardo e Tommaso Tanzilli, hanno espresso soddisfazione per la firma del Memorandum, sottolineando il valore e l’importanza della collaborazione tra le due aziende per promuovere una mobilità sempre più integrata, sostenibile e supportata da soluzioni tecnologiche innovative volte a migliorare la connessione fra i territori italiani e il collegamento dell’Italia con il resto del mondo.

Secondo il Memorandum, ITA Airways e Trenitalia lavoreranno congiuntamente allo sviluppo di soluzioni innovative in grado di:

• eliminare gli ostacoli che incidono sulla continuità del viaggio e sull’utilizzo combinato delle diverse modalità di trasporto;

• ottimizzare i collegamenti tra hub aeroportuali, stazioni ferroviarie e principali poli di attrazione;

• abilitare nuovi servizi digitali e modelli di business integrati;

• applicazione dell’Intelligenza Artificiale alla mobilità.

Con questa intesa, ITA Airways e Trenitalia confermano la volontà di collaborare in modo sinergico per accelerare la trasformazione digitale del sistema dei trasporti, offrendo ai passeggeri soluzioni di viaggio sempre più semplici, personalizzate e sostenibili, e contribuendo allo sviluppo di una mobilità integrata a beneficio del Paese”.

