Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2026 a Pisa

Ryanair ha lanciato il suo operativo per l’estate 2026 a Pisa con 58 rotte, tra cui 2 nuove rotte estive per Bratislava e Rabat, insieme all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Bruxelles, Copenhagen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos (Grecia), Tirana e Trapani-Marsala.

“L’operativo per l’estate 2026 di Ryanair sarà operato principalmente dai 9 aerei Ryanair basati a Pisa, che rappresentano un investimento di $900 milioni e sosterrà oltre 3.600 posti di lavoro nella regione, stimolando al contempo il turismo in entrata in città e in tutta la regione durante tutto l’anno.

L’operativo Ryanair per l’estate 2026 a Pisa prevede 58 rotte in totale; 2 nuove rotte da/per Bratislava e Rabat; aumento delle frequenze settimanali su rotte esistenti tra cui Bruxelles, Copenhagen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma de Maiorca, Skiathos (Greece), Tirana e Trapani-Marsala; 9 aerei – $900 milioni invest.; 4,5M passeggeri all’anno”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair ha detto: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo per l’estate 2026 a Pisa con 58 rotte, tra cui 2 nuove rotte da/per Bratislava e Rabat, e oltre 630 voli settimanali, che dimostrano l’impegno di Ryanair nello sviluppo di Pisa e della regione Toscana. Per far crescere ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo e le regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come hanno già fatto Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti più piccoli, Sicilia ed Emilia Romagna. La riduzione dei costi di accesso e l’eliminazione dell’addizionale municipale si sono rivelate azioni molto efficaci nel favorire una connettività trasformativa, crescita del turismo e dell’occupazionale in queste regioni. Se il governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento di $4 miliardi in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei, 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 15.000 nuovi posti di lavoro e oltre 250 nuove rotte”.

Toscana Aeroporti, ha dichiarato: “La presentazione della stagione estiva di Ryanair per il 2026 conferma il ruolo strategico dell’aeroporto Galileo Galilei come porta di accesso internazionale alla Toscana. Il network di 58 rotte e l’introduzione dei nuovi collegamenti per Bratislava e Rabat rafforzano ulteriormente la connettività dello scalo, sostenendo la crescita dei flussi turistici e, più in generale, la mobilità dei passeggeri. La collaborazione con Ryanair, partner storico di Toscana Aeroporti, continua a rappresentare un elemento chiave per lo sviluppo del traffico aereo e per la competitività del territorio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)