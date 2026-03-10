L’Airbus ACH140 si aggiudica clienti di lancio negli Stati Uniti, in Brasile e in Europa

L’Airbus ACH140 fa il suo debutto a Verticon 2026 con un mock-up dei suoi nuovi interni di cabina.

“La Airbus Corporate Helicopters (ACH) Line collection mette in mostra la nuova filosofia di design, caratterizzata da un’estetica dinamica e sofisticata, che definisce uno stile unico che verrà gradualmente esteso a tutta la gamma ACH.

Forte del successo dell’H140 nell’emergency medical services segment, ACH si è aggiudicata clienti di lancio per i tre principali Private and Business Aviation continental markets, con consegna prevista nel 2030, due anni dopo la consegna del primo H140“, afferma Airbus Corporate Helicopters.

I regional launch customers hanno commentato la loro decisione:

Stati Uniti: “L’H140 rappresenta un entusiasmante passo avanti in termini di prestazioni, innovazione e sicurezza e noi di Sweet Helicopters guardiamo sempre al futuro della vertical aviation. Il design avanzato, l’efficienza e la versatilità lo rendono un’aggiunta eccezionale alla nostra flotta e ci aiuteranno a continuare a costruire una reputazione di servizio eccezionale. Essere un cliente di lancio dell’ACH140 riflette il nostro impegno a investire nei migliori equipaggiamenti disponibili e a continuare a essere leader nel settore elicotteristico”, ha affermato Chuck Surack, Sweet Helicopters.

Europa: “Per le operazioni di HTM, e per me come pilota, l’ACH140 unisce i vantaggi di spazio aggiuntivo, versatilità e tecnologia all’avanguardia in un ingombro compatto, garantendo al contempo ai nostri clienti il comfort, la qualità costruttiva e lo stile che il design ACH offre. Per questo motivo, essere il cliente di lancio europeo dell’ACH140 rappresenta una pietra miliare fondamentale nella nostra offerta di servizi”, ha affermato Oliver Risken, Owner HTM.

Brasile: “Passare dall’H135P3 all’H140 è stata una decisione naturale. Airbus ha costantemente offerto un’affidabilità eccezionale e un supporto agli operatori di livello mondiale, e la piattaforma H135/H145 è una delle più collaudate del settore. Con l’H140, Airbus prosegue su questa base con miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia e comfort”, ha dichiarato Ricardo Lacerda, Columbia Aviation Holding in Brazil.

“L’ACH140 rappresenta la nascita di un’icona”, ha dichiarato Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters. “Il lancio di questo velivolo e il nostro nuovo brand design language per la ACH Line massimizzano i vantaggi principali del velivolo, tra cui l’eccezionale spazio in cabina, la vista panoramica, le configurazioni modulari dei sedili e le caratteristiche di design ergonomico”.

“Grazie al Supplemental Type Certificates design development e alla factory integration guidati dall’Airbus Helicopters customer center in Italia, l’ACH140 beneficia del contributo dei first-class outfitters Borghino e F/LIST, alzando l’asticella per i private and business customers più esigenti in termini di stile, artigianalità, comfort e versatilità”, conclude Airbus Corporate Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Helicopters – Photo Credits: Airbus Corporate Helicopters – Christian Keller)