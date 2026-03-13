News Brevi – 13.03.2026

LA 46ª AEREA A SARAGOZZA PER L’ETAP-C 26-01 – Il corso ETAP-C (European Tactical Airlift Program – Course) 26-01 che si è svolto a Saragozza, in Spagna, dal 20 febbraio al 6 marzo, ha rappresentato un nuovo e significativo passo avanti nell’addestramento tattico europeo. L’iniziativa, parte del programma ETAP, ha permesso agli equipaggi di volo di affinare tecniche e procedure comuni attraverso missioni simulate di complessità crescente, tra cui aviosbarchi e manovre evasive contro potenziali minacce terra-aria e aria-aria, per incrementare la sopravvivenza e l’efficacia operativa. L’Italia ha partecipato con l’equipaggio di un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, affiancato da un team di Fucilieri dell’Aria del 16° Stormo dell’Aeronautica Militare e da paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano. Oltre ai militari italiani, erano presenti all’esercitazione anche rappresentanti di Belgio e Lussemburgo, Germania, Spagna, Francia e Norvegia. Una presenza multinazionale che conferma il valore dell’interoperabilità e dello scambio di esperienze tra le Forze aeree europee. Questa edizione del corso ha offerto un banco di prova ideale per verificare e perfezionare procedure comuni in un ambiente controllato ma altamente sfidante, con l’obiettivo di migliorare la capacità di condurre missioni congiunte in scenari non permissivi. L’attività ha coinvolto equipaggi e personale tecnico e di supporto, offrendo un contesto operativo realistico ed efficace. La base di Saragozza, infatti, grazie alle sue aree dedicate al volo a bassa quota, ha fornito un contesto operativo di grande valore, consentendo agli equipaggi di esercitarsi in manovre complesse, sempre in totale sicurezza. L’ETAP-C 26-01, infine, ha consentito di rafforzare i legami tra le nazioni partecipanti ed elevato il livello delle competenze collettive nel trasporto aereo tattico. Sforzi congiunti come questo sono fondamentali per la sicurezza e la difesa europee e contribuiscono a consolidare un approccio realmente integrato alle operazioni aeree, sempre più indispensabile in un contesto geopolitico in continua evoluzione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

STAND ENAC A DRONITALY: L’ENTE AL CENTRO DEL CONFRONTO SUL FUTURO DEI DRONI – L’Enac informa: “Grande riscontro di pubblico per lo stand Enac a Dronitaly 2026, l’11a fiera nazionale in materia di droni professionali e Advanced Air Mobility che si è conclusa oggi, a Bologna. L’Enac, che ha partecipato per la prima volta con un proprio spazio espositivo dedicato alle tecnologie UAS, ha condiviso con numerosi visitatori, informazioni sul proprio ruolo tecnico e regolatorio nel settore. La presenza di Enac all’evento ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’Ente come punto di riferimento per il comparto e come ponte tra le nuove generazioni e il mondo del trasporto aereo. Nel corso della manifestazione, a cui hanno preso parte Istituzioni, aziende e operatori, Enac ha partecipato attivamente anche ai diversi panel di discussione dedicati alla presentazione delle innovazioni tecnologiche in ambito AAM e al confronto sui temi connessi a regolamentazione, sicurezza e integrazione di questi nuovi sistemi all’interno dello spazio aereo tradizionale. Nel corso delle giornate della fiera, per Enac hanno partecipato la Consigliera di Amministrazione Dott.ssa Benedetta Fiorini, con un intervento al convegno inaugurale, il Responsabile Ufficio Mobilità Aerea Avanzata e Innovative Air Mobility Ing. Giovanni Barraco, il Gen. Elio Volpari della Vice Direzione Generale, il Col. Luigi Levante e l’Ing. Carlo Giovanni Piacentini della Direzione Servizi Aerei Innovativi e la Dott.ssa Yonara Capitani della Direzione Territoriale Emilia-Romagna”.

8 MARZO: ALL’AEROPORTO DELL’URBE IL RACCONTO DEL TALENTO FEMMINILE TRA MUSICA, SPORT E SOLIDARIETÀ – Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, nella suggestiva cornice dell’Hangar 44 presso l’Aeroporto di Roma Urbe, ha avuto luogo un evento dedicato all’universo femminile che l’Aeronautica Militare ha scelto di ospitare e sostenere per celebrarne il talento, la determinazione e la dedizione. L’intero evento è stato accompagnato dalle note della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, diretta dal Maestro, Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano. All’evento ha preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, che nel rivolgere un saluto ai numerosi ospiti intervenuti, ha sottolineato l’importanza di valorizzare in modo sempre più efficace i percorsi professionali ed il contributo delle donne in Forza Armata, promuovendo una più ampia partecipazione femminile negli ambiti ad alta specializzazione tecnologica. La serata è nata dall’incontro tra la Forza Armata e la visione di Valeria Altobelli – artista poliedrica, docente di Diritto Internazionale e presidente della onlus Mission NGO, nota per il suo costante impegno globale a tutela dei diritti delle donne – ed ha offerto un viaggio emozionale attraverso musica, parole e testimonianze dirette. L’iniziativa ha fatto da cornice, tra l’altro, alla presentazione del docufilm “WOMEN AID”, prodotto da Rai Documentari ed in onda proprio nella serata dell’8 marzo su Rai Uno, ideato dalla stessa Altobelli per unire voci, volti e visioni di musiciste dei cinque continenti in un racconto universale attraverso musica, parole, talento e dedizione. Il progetto benefico “Un Dono dal Cielo 2026” , come noto è un’iniziativa dell’Aeronautica Militare destinata a sostenere, quest’anno, tre eccellenze pediatriche nazionali: la Fondazione Buzzi di Milano, il Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Le donazioni raccolte nel corso dell’anno, come ribadito in apertura dell’evento dal Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Capo del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica, saranno destinate all’acquisto di apparecchiature e strumenti sanitari indispensabili per i reparti pediatrici delle tre strutture. Al seguente link tutti i dettagli per contribuire al progetto con una donazione: https://www.aeronautica.difesa.it/un-dono-dal-cielo-2026/. Il racconto della serata ha messo in luce le diverse anime del mondo femminile: da quelle che creano attraverso l’arte e la musica, a quelle che lottano per traguardi sportivi d’eccellenza, fino a quelle che proteggono, vestendo con orgoglio la divisa per la difesa del Paese. A rendere l’atmosfera ancora più emozionante è stata la partecipazione di ospiti d’eccezione tutte al femminile: Annalisa Minetti, già vincitrice del Festival di Sanremo e atleta paralimpica medagliata ai Giochi di Londra 2012, che ha testimoniato con la sua presenza il valore della determinazione nel superare le barriere, e le atlete della Squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un bel momento anche quello che ha interessato il 1° Aviere Scelto Francesca Lollobrigida, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, vincitrice di due medaglie d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, che non potendo partecipare per impegni sportivi ha voluto far sentire la sua vicinanza all’iniziativa attraverso un videomessaggio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETIHAD AIRWAYS RIPORTA LE STATISTICHE DI TRAFFICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026 – Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri a febbraio 2026, rispetto a 1,6 milioni nello stesso mese dell’anno precedente. Il passenger load factor è stato pari all’89,4%, in linea con lo stesso mese dell’anno precedente. Nei primi due mesi del 2026 la compagnia aerea ha trasportato 4,2 milioni di passeggeri con un average load factor dell’89,7%. A fine febbraio, la flotta operativa contava 128 aeromobili, con un global network di 110 destinazioni. La flotta comprende 48 B787, 20 A320, 15 A321, 11 A321LR, 10 A350, 9 B777, 7 A380, 2 A330 e 6 B777F. L’età media della flotta è di 8,3 anni”.

BRITISH AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – British Airways informa: “A causa della persistente incertezza della situazione in Medio Oriente e dell’instabilità dello spazio aereo, abbiamo dovuto ridurre temporaneamente il nostro programma di voli nella regione. Stiamo monitorando costantemente la situazione e siamo in contatto con i nostri clienti per offrire loro diverse opzioni. Dall’inizio dell’emergenza in Medio Oriente, abbiamo aiutato migliaia di clienti a tornare a casa, operando anche otto voli di rimpatrio da Muscat, in Oman. Questi voli sono ora sospesi, ma saranno costantemente monitorati”.

AIR FRANCE: SITUAZIONE DI SICUREZZA IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France sta monitorando in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza nelle destinazioni e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a estendere la sospensione dei seguenti voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 17 marzo 2026 compreso (ovvero fino al 18 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai e Riyadh); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 17 marzo 2026 compreso. Ci scusiamo per la situazione e per il disagio che sta causando ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni di volo vengono avvisati individualmente. Sono state predisposte misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o cancellare il proprio viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni rimarrà subordinata alla valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Inoltre, Air France è in contatto con le autorità francesi per fornire supporto operativo a eventuali voli speciali di rimpatrio organizzati dal French Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE). Air France ribadisce che la sicurezza dei suoi passeggeri e dei suoi equipaggi è la sua massima priorità. Parallelamente, e in risposta alla forte domanda proveniente dall’Asia a seguito delle numerose cancellazioni di voli da parte delle compagnie aeree mediorientali, Air France ha iniziato a utilizzare aeromobili di maggiore capacità sui voli da Bangkok, Singapore, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo e Phuket a partire dal 4 marzo 2026. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo voli supplementari da Bangkok, Singapore e Delhi. Queste misure proseguiranno nei prossimi giorni e i team di Air France stanno lavorando per estenderle ad altre destinazioni”.

LUFTHANSA GROUP: SOSPENSIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – Lufthansa Group informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente e delle conseguenti massicce restrizioni al traffico aereo, le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli da e per Dubai, Abu Dhabi, Amman ed Erbil fino al 28 marzo; i voli da e per Dammam fino al 15 marzo; i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile; i voli da e per Beirut fino al 28 marzo; i voli da e per Teheran fino al 30 aprile. Lufthansa Group è costretto a estendere la sospensione dei voli da e per Dubai dal 16 al 28 marzo. Tali voli erano già stati cancellati fino al 15 marzo. La ragione di questa sospensione risiede nel fatto che entrambi gli aeroporti di Dubai (DXB e DWC) stanno riducendo significativamente il numero di movimenti aerei per motivi di capacità. Di conseguenza, le compagnie aeree di Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, ITA Airways, Austrian Airlines ed Eurowings) hanno ricevuto l’ordine dagli aeroporti di cancellare tutti i voli durante il periodo sopra indicato. Lufthansa Group valuterà la possibilità di operare singoli voli nonostante le severe restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo desiderato vengano approvati. Desideriamo inoltre sottolineare che la situazione è in continua evoluzione e gli orari potrebbero subire variazioni con breve preavviso. Lufthansa continua a lavorare in stretto coordinamento con le autorità competenti e riprenderà le normali operazioni non appena le condizioni lo consentiranno. La sicurezza dei passeggeri e del personale Lufthansa è la nostra massima priorità”.

FAA: INAUGURATA LA NUOVA CONTROL TOWER A NORTHWEST ARKANSAS NATIONAL AIRPORT – La FAA informa: “Il FAA Administrator Bryan Bedford ha inaugurato oggi la nuova fully staffed air traffic control tower del Northwest Arkansas National Airport (XNA), che migliora la sicurezza e soddisfa i moderni standard FAA. La nuova torre è alta quasi due volte e mezzo la precedente, che era stata progettata come temporanea quando fu installata nel 1998”. “L’aviazione è cambiata radicalmente negli ultimi trent’anni e l’importanza del controllo del traffico aereo e la necessità di tecnologie più moderne sono solo aumentate da allora”, ha affermato Bedford. “Questa nuova struttura all’avanguardia rappresenta un investimento significativo nella sicurezza aerea”. “La torre, alta 42 metri, offre una migliore visibilità ai controllori del traffico aereo, che ora hanno una visione ottimale dell’aeroporto. Le nuove tecnologie installate garantiscono maggiore affidabilità e un National Airspace System più sicuro ed efficiente per tutti i passeggeri. La FAA e il Department of Transportation stanno implementando tecnologie come questa in tutto il paese nell’ambito del nuovo Air Traffic Control System americano. Inoltre, la Northwest Arkansas control tower è la prima ad attuare una disposizione del FAA Reauthorization Act del 2024 che richiede due controllori per turno per small- to medium-hub airports. XNA è uno degli aeroporti in più rapida crescita in Arkansas e lo scorso anno ha registrato il maggior numero di passeggeri commerciali dello stato. XNA opera nell’ambito del FAA Contract Tower (FCT) Program, con CI² Aviation che fornisce gli air traffic control services”, conclude la FAA.

AMERICAN AIRLINES RENDE ANCORA PIU’ FLESSIBILE IL PROGRAMMA AADVANTAGE® – American informa: “Il pluripremiato programma AAdvantage® di American Airlines è diventato ancora più vantaggioso con il lancio della AAdvantage® gift cards platform. I membri possono ora riscattare le miglia per ottenere gift cards di marchi prestigiosi, tra cui Sephora, Nike e Best Buy®, per acquisti, ristorazione, intrattenimento e molto altro. Il Gift card values varia da 10 a 500 dollari, offrendo ai membri più modi per utilizzare le proprie miglia nella vita di tutti i giorni. I clienti possono visitare il sito aadvantagegiftcards.com per riscattare le proprie miglia in buoni regalo. La piattaforma supporta anche diversi American partner reward programs, ampliando le modalità di riscatto delle miglia in buoni regalo”. “Il programma AAdvantage® offre ai clienti un valore maggiore per le proprie miglia rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense e i nostri membri desiderano maggiore flessibilità nel modo in cui le utilizzano”, ha dichiarato Scott Long, American’s Senior Vice President of AAdvantage®. “Ampliando il nostro portfolio di offerte per i membri e aggiungendo nuove modalità di utilizzo delle miglia, come le carte regalo, rendiamo più semplice per i clienti interagire con il programma e sperimentare appieno il valore di AAdvantage®”. “In occasione del suo centenario, il programma AAdvantage® continua ad ampliare le modalità di utilizzo delle miglia da parte dei membri, avvicinandoli alle cose che amano. Oggi, i membri possono riscattare le miglia per un’ampia varietà di opzioni di viaggio e lifestyle. Partendo da queste basi, American Airlines ha ampliato ulteriormente le opzioni lo scorso anno con il lancio della piattaforma AAdvantage ExchangeSM, che consente ai membri di riscattare le proprie miglia per articoli essenziali selezionati e prodotti di lusso, estendendo al contempo la partnership con AAdvantage Cruises® per includere ulteriori possibilità di riscatto”, conclude American.

QANTAS RAGGIUNGE UN ACCORDO NELLA FLIGHT CREDIT CLASS ACTION – Qantas informa: “Qantas ha raggiunto un accordo per risolvere la class action relativa ai flight credits emessi durante la pandemia Covid-19, intentata contro la compagnia aerea nell’agosto 2023. L’accordo è soggetto all’approvazione della Federal Court of Australia. In base ai termini dell’accordo, Qantas ha accettato di pagare 105 milioni di dollari, senza ammettere alcuna responsabilità. La class action riguardava voli programmati tra il 1° gennaio 2020 e il 1° novembre 2022. Nell’agosto 2023 Qantas ha eliminato la data di scadenza dei flight credits emessi durante la pandemia Covid-19, il che significa che i clienti possono richiedere un rimborso in denaro a tempo indeterminato. Qantas ha già accantonato una somma a tal proposito e un incremento, corrispondente all’accordo transattivo, verrà contabilizzato al di fuori degli utili operativi nella seconda metà dell’esercizio 2026”.

DELTA PRESENTA IL 18th ANNUAL DELTA FLIGHT MUSEUM GOLF CLASSIC – Delta informa: “Giocare a golf per una buona causa al Delta Flight Museum Golf Classic. L’evento si svolgerà lunedì 13 aprile presso il Druid Hills Golf Club di Atlanta. I partecipanti potranno godersi una giornata di competizione e convivialità, con 18 buche di golf, pranzo, estrazione a premi e ricevimento. Il Golf Classic, che inizierà alle 11:00 EST, è un evento annuale di raccolta fondi a sostegno del Delta Flight Museum, un’organizzazione no-profit dedicata a mantenere viva la ricca storia della compagnia aerea e a preservare la storia di Delta per le generazioni future”. “Non vediamo l’ora di partecipare a un altro evento di golf di successo con il personale Delta e i nostri partner su uno splendido campo da golf”, ha dichiarato Gail Grimmett, CEO and President of the Delta Flight Museum. “Tutti i proventi andranno a beneficio del Museo, promuovendo la nostra missione di celebrare la storia e il patrimonio di Delta e della sua famiglia di oltre 40 compagnie aeree, la storia dell’aviazione e il futuro del volo”. “Il museo è aperto al pubblico quasi tutti i giorni, tranne il mercoledì. Si prega di consultare il calendario mensile per verificare l’accesso e la disponibilità”, conclude Delta.

DELTA CANCELLA I VOLI IN PREVISIONE DEL WINTER WEATHER NEL MIDWEST – Delta informa: “Delta sta adottando misure proattive per ridurre al minimo i disagi per i clienti in vista dell’arrivo del maltempo invernale nel Midwest, previsto a partire da sabato sera e per tutta la giornata di domenica. A causa delle significative nevicate e dei forti venti previsti, Delta sta procedendo alla cancellazione dei voli negli aeroporti del Midwest, incluso l’hub di Minneapolis-St. Paul, per garantire la sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale. Sono disponibili opzioni flessibili per i clienti i cui viaggi prevedono l’arrivo, la partenza o lo scalo negli aeroporti interessati, per spostare i voli al di fuori della finestra meteorologica prevista. Delta riprotegge automaticamente i clienti sull’itinerario migliore successivo e i clienti possono facilmente apportare ulteriori modifiche tramite l’app Delta e il sito delta.com. Invitiamo i clienti ad approfittare delle semplici opzioni di riprenotazione disponibili nell’app Delta e su delta.com. La sicurezza dei clienti Delta e del nostro personale rimane la nostra priorità assoluta, pertanto monitoriamo attentamente le previsioni meteorologiche per determinare le necessarie modifiche agli orari dei voli”.

JETBLUE E DISNEYLAND® PARIS PORTANO IL MONDO DI FROZEN IN VOLO – JetBlue informa: “JetBlue porta la magia di Arendelle nei cieli grazie a una nuova partnership con Disneyland Paris, per celebrare la grande inaugurazione dell’attesissimo World of Frozen del parco il 29 marzo 2026, e offre al pubblico la possibilità di vincere un viaggio gratuito per vivere la magia di persona. La collaborazione mette in risalto l’esperienza transatlantica distintiva di JetBlue tra gli Stati Uniti e l’Europa, incluso il servizio non-stop per Paris Charles de Gaulle Airport (CDG), che delizia i clienti dal 2023, e sottolinea l’impegno della compagnia aerea nel creare un viaggio accogliente e memorabile per i clienti di tutte le età. I clienti che pianificano il loro viaggio per vivere la nuova esperienza del World of Frozen a Disneyland Paris possono prenotare anche tramite JetBlue Vacations, combinando voli, hotel e biglietti per il parco in un unico posto, accumulando al contempo TrueBlue points and tiles. Inoltre, sono disponibili sconti esclusivi a tempo limitato sul volo per alcuni pacchetti vacanza europei su jetbluevacations.com/destinations/europe”. “Dopo l’arrivo a Parigi nel massimo comfort con la pluripremiata esperienza Mint di JetBlue, il gruppo vincitore potrà godersi un’avventura VIP di tre giorni e un soggiorno esclusivo a Disneyland Paris, dove esplorerà di persona le meraviglie del nuovo Mondo di Frozen. Per partecipare, i clienti possono visitare il sito web del concorso e inserire il proprio numero TrueBlue per avere la possibilità di vincere un viaggio da sogno. Tutti i dettagli del concorso e i termini e le condizioni sono disponibili su jetblue.com/promo/world-of-frozen-sweepstakes”.

SAAB RAFFORZA LA SUA NAVAL OFFER CON UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE – Saab informa: “Saab sta sviluppando la sua offerta navale e consolidando le sue attività in un’unica business area. In questo modo, Saab aumenta il valore offerto ai clienti creando sinergie, migliorando l’efficienza e rafforzando l’innovazione. La nuova business area si chiamerà Naval. Il cambiamento organizzativo entrerà in vigore dal 1° aprile 2026. Ciò significa che le attività della business area Kockums saranno integrate con la maggior parte della Naval Combat Systems unit, che attualmente fa parte della business area Surveillance. La nuova business area Naval sarà guidata da Mats Wicksell, attualmente responsabile della business area Kockums”. “Stiamo consolidando e sviluppando l’offerta navale di Saab per offrire maggiore valore ai nostri clienti. Aumentando l’efficienza e accelerando l’innovazione, rafforziamo ulteriormente la nostra posizione di mercato”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Le attività navali di Saab sono attualmente distribuite in diverse unità organizzative. La nuova divisione Naval riunisce ora queste attività sotto un’unica organizzazione”.

SAAB SIGLA NUOVI ACCORDI CON PGZ E WB GROUP – Saab informa: “Saab intensifica la sua collaborazione con l’industria della difesa polacca e ha firmato ulteriori accordi di collaborazione con Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) e WB Group”. “La firma di questi nuovi accordi con PGZ Group e WB Group rappresenta un’importante pietra miliare nel rafforzamento della collaborazione tra le Polish and Swedish defence industries. Condividendo competenze e promuovendo insieme l’innovazione, possiamo garantire lo sviluppo di soluzioni e capacità avanzate che contribuiranno alla sicurezza e alla stabilità in Europa e nella regione del Mar Baltico”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Il nuovo accordo di Saab con PGZ definisce l’intenzione di collaborare in relazione alle in-country submarine maintenance, repair and overhaul capabilities nell’ambito del Poland Orka submarine programme. Il nuovo accordo con WB Group include l’intenzione di collaborare su autonomous naval systems and unmanned aerial systems Gladius and Future Task Force. Saab aveva già siglato accordi di collaborazione con PGZ e WB Group nel settembre 2025. Gli accordi firmati oggi rappresentano un’ulteriore evoluzione di queste partnership iniziali”, conclude Saab.

RAYTHEON COMPLETA UN AMPLIAMENTO DELLA SUA REDSTONE FACILITY – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, ha completato un ampliamento di 2.400 metri quadrati della sua Redstone Raytheon Missile Integration Facility, grazie a un investimento di capitale di 115 milioni di dollari che aumenterà di oltre il 50% la capacità di integrazione e consegna dell’impianto e amplierà la presenza dell’azienda nello stato, portandola a oltre 2.200 dipendenti”. “Questo ampliamento rappresenta un passo importante nelle nostre capacità e il nostro investimento qui dimostra il nostro impegno a rendere ciò una realtà”, ha affermato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Con questo significativo ampliamento completato, siamo ben posizionati per aiutare i nostri clienti a rimanere all’avanguardia rispetto alle minacce emergenti”.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA IL FLIGHT TEST DEL PrsM INCREMENT 2 – Lockheed Martin informa: “In un importante traguardo per l’U.S. Army long-range fires program, Lockheed Martin ha completato con successo il primo flight test del Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2, dimostrando il suo nuovo multi-mode seeker e la capacità di ingaggiare moving maritime targets”. “Con l’Increment 2, il PrSM offre la capacità a lungo raggio richiesta”, ha dichiarato Carolyn Orzechowski, vice president, Lockheed Martin Precision Fires Launchers and Missiles. “I nostri investimenti mirati e la consegna accelerata dimostrano il nostro impegno”. “Lockheed Martin sta investendo nello sviluppo avanzato e nell’ingegneria digitale per accelerare l’impiego operativo del PrSM Increment 2”, ha dichiarato Gaylia Campbell, vice president and general manager, Lockheed Martin Tactical Missiles. “Sfruttando la progettazione modulare, i processi agili e la stretta collaborazione con l’Army e la nostra rete di fornitori, ci stiamo muovendo rapidamente per fornire questa capacità avanzata in tempi più brevi, senza compromettere le prestazioni o l’affidabilità”.

L’EASA PUBBLICA UNA NUOVA REVISIONE DELLE EAER FOR AERODROMES CON UNA NUOVA ONLINE VERSION – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Aerodromes (EAR for ADR), disponibile in formato PDF, XML e in una nuova versione online migliorata. Poiché le EAR per le ADR sono generate tramite la piattaforma eRules, saranno aggiornate regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto”.