Leonardo, nuovo contratto per l’automazione dell’Aeroporto di Malta

Si rafforza il posizionamento internazionale di Leonardo nel campo dell’automazione e della logistica aeroportuale. L’Aeroporto Internazionale di Malta – uno degli hub più dinamici e strategici del Mediterraneo – ha selezionato la tecnologia di Leonardo per ottimizzare le operazioni logistiche e la movimentazione bagagli e offrire il miglior servizio della categoria (“best in class service”) a un numero sempre maggiore di passeggeri.

“Il contratto prevede la fornitura e l’installazione di un sistema completo da consegnare entro l’ambiziosa tempistica fissata dall’Aeroporto Internazionale di Malta nell’ambito del più ampio progetto di ampliamento del terminal, il cui completamento è previsto entro il 2028. Il nuovo impianto – che permetterà di processare fino a 5.000 bagagli all’ora e che si avvarrà di un sistema di ricevimento anticipato ed immagazzinamento dei bagagli – è stato progettato per supportare l’Aeroporto Internazionale di Malta nella gestione di volumi significativi di traffico passeggeri giornaliero.

Questa tecnologia permetterà di ottimizzare ogni fase del viaggio, accelerando le operazioni di check-in, l’allestimento dei voli e riducendo i tempi di attesa per il deposito dei bagagli. Si avvarrà inoltre di un sistema di ricevimento anticipato ed immagazzinamento dei bagagli studiato e dimensionato per gestire efficacemente l’aumento della domanda nelle ore di punta e il numero di passeggeri delle navi da crociera che transitano attraverso il porto di Malta.

Alla base della fornitura, un sistema di smistamento ad alta velocità incentrato sulla sorter MBHS (Multisort Baggage Handling System) di Leonardo. Questo impianto sarà completamente integrato con i sistemi di sicurezza aeroportuali, includendo una zona di screening che utilizzerà apparecchiature di controllo di ultima generazione, pienamente conformi allo Standard 3 europeo. Tale conformità garantisce che gli scali siano allineati con i più stringenti requisiti di sicurezza internazionali, grazie anche a software avanzati per l’automazione e la tracciabilità completa dei flussi dei bagagli”, afferma Leonardo.

“L’aggiudicazione di questo progetto conferma il ruolo di Leonardo come partner tecnologico di riferimento per i principali hub internazionali. Attraverso la nostra tecnologia MBHS Cross-Belt Sorter, siamo in grado di offrire una soluzione che coniuga elevata produttività e massima affidabilità, elementi fondamentali per scali in forte espansione. Il nostro obiettivo è supportare i nostri clienti nel garantire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio sicura e all’avanguardia”, afferma Riccardo Majorana, Direttore Sales & Business Development della Business Unit Automation di Leonardo.

“Con questo nuovo contratto Leonardo ha raggiunto un traguardo di rilievo nel settore del Baggage Handling: 50 sistemi MBHS® Cross Belt Sorter per sistemi di smistamento bagagli venduti a livello globale tra Europa, Asia, Medio Oriente, India e Stati Uniti. Un risultato che va ben oltre il dato numerico e che conferma la leadership di Leonardo nel mondo della gestione bagagli unitamente al suo impegno nel fornire soluzioni di automazione efficienti e affidabili per aeroporti e passeggeri”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)