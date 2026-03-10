Tecnam consegna il primo US-Based P2012 Traveller con motori Continental a un Private Owner

Tecnam annucnia la consegna del primo P2012 Traveller con motori Continental basato negli Stati Uniti a un Private Owner.

“Mr. Don Davis ha scelto il P2012 Traveller come principale collegamento logistico e di trasporto per Spanish Cay, un’isola privata alle Bahamas.

Questa consegna segna una pietra miliare significativa per il programma P2012, dimostrando la versatilità del velivolo non solo come regional airliner, ma anche come piattaforma versatile, sicura e di alta qualità per la mobilità privata e le operazioni di pubblica utilità essenziali.

Il P2012 Traveller fungerà da collegamento vitale tra la terraferma degli Stati Uniti (Florida) e l’isola”, afferma Tecnam Aircraft.

Don Davis, proprietario di Spanish Cay, ha commentato la sua scelta del Tecnam P2012: “Il P2012 Traveller Continental si è dimostrato la soluzione ideale per le esigenze di Spanish Cay: offre un mezzo di trasporto flessibile che consente di trasportare ospiti e personale, nonché tutti i rifornimenti essenziali per le necessità quotidiane”.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Don nella famiglia Tecnam. Questa consegna dimostra che il P2012 Traveller è il velivolo perfetto per i Private Owners che necessitano di una soluzione affidabile, sicura, confortevole e ad alta capacità per la propria logistica personale o aziendale. Collegare la Florida alle Bahamas con l’efficienza e la sicurezza del P2012 Continental è un perfetto esempio di ciò che chiamiamo ‘private mobility’, offrendo ai proprietari la libertà di supportare operazioni complesse con un’unica piattaforma versatile. Tecnam prevede di ampliare ulteriormente l’offerta per i Private Owners con una scelta più ampia di configurazioni e finiture interne di alta gamma”.

“Il P2012 Traveller, dotato di due motori Continental o Lycoming e offerto con ala standard o STOL, è un aereo da 11 posti progettato per la massima efficienza, facile manutenzione e comfort dei passeggeri, il che lo rende il sostituto ideale per i vecchi bimotori in località come gli Stati Uniti e le Bahamas”, conclude Tecnam Aircraft.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)