Life Flight Network sigla un Ten-Year Agreement e piazza un Firm Order per 12 Pilatus PC-12 PRO

Life Flight Network ha firmato un ten-year agreement e ha piazzato un ordine fermo per dodici PC-12 PRO, con opzioni aggiuntive garantite per la futura espansione della flotta. Le consegne sono previste per il 2027, a testimonianza di un significativo investimento a lungo termine in advanced air medical capabilities.

“Life Flight Network, il più grande not-for-profit air medical transport provider degli Stati Uniti, ha annunciato il suo accordo per dodici medevac-configured PC-12 PRO. Life Flight Network è il cliente di lancio negli Stati Uniti del PC-12 PRO con aeromedical interios. Il velivolo sarà consegnato da Pilatus Aircraft USA Ltd, tramite la sua sede di Broomfield, e sarà completamente equipaggiato per Intensive Care Unit (ICU) level care and transport.

Fondata quasi mezzo secolo fa, Life Flight Network si è costruita una reputazione di eccellenza clinica, affidabilità operativa e rapidità di risposta in contesti diversi e spesso remoti. L’aggiunta del PC-12 PRO modernizzerà ulteriormente la sua flotta attuale e ne migliorerà la capacità di fornire trasporti sicuri, efficienti e salvavita in tutta la sua area di servizio”, afferma Pilatus Aircraft.

Ben Clayton, Chief Executive Officer of Life Flight Network, ha dichiarato: “Questo accordo decennale rappresenta un importante passo avanti per la nostra organizzazione. Il PC-12 PRO offre le performance, l’affidabilità e la tecnologia di sicurezza avanzata necessarie per servire le nostre comunità nel Pacifico nord-occidentale, nell’Intermountain West e alle Hawaii. Ci impegniamo a investire in aeromobili che migliorino l’assistenza ai pazienti, supportino i nostri equipaggi e mantengano i più elevati standard di sicurezza”.

Thomas Bosshard, CEO di Pilatus Aircraft USA Ltd, ha aggiunto: “Il PC-12 PRO è una piattaforma collaudata, ideale per le air medical missions. Grazie alla sua suite avionica avanzata, alle eccezionali performance, alla integrated Safety Autoland technology e agli US-designed and -built medical interior, offre sicurezza e flessibilità operativa senza pari. Siamo orgogliosi di supportare Life Flight Network nel suo impegno fondamentale nel fornire trasporto di cure critiche”.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)