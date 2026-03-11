News Brevi – 11.03.2026

QATAR AIRWAYS OPERA UNO SCHEDULE LIMITATO DA E PER DOHA – Qatar Airways informa: “Con le Qatar Airways scheduled flight operations ancora temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar, desideriamo informarvi che stiamo facendo del nostro meglio per supportarvi nel vostro viaggio e per riunirvi alla vostra famiglia e ai vostri cari. Riconosciamo che questa situazione potrebbe essere destabilizzante e stiamo lavorando per aiutarvi a proseguire il viaggio mentre ci prepariamo per un ritorno sicuro alle nostre normali operazioni. La vostra pazienza e comprensione sono molto importanti per noi e vi siamo sinceramente grati per il vostro continuo supporto in questo momento difficile. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar annuncerà la riapertura completa e sicura dello spazio aereo del Qatar da parte delle autorità competenti. A seguito dell’autorizzazione temporanea dell’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar che conferma la limitazione dei corridoi operativi, Qatar Airways intende operare il seguente programma di voli nei prossimi giorni per supportare i passeggeri colpiti dall’attuale interruzione e per aiutarli a riunirsi a familiari e amici il più rapidamente e in sicurezza possibile. Voli in partenza da Doha (DOH) – 12 marzo: Il Cairo (CAI), Casablanca (CMN), Johannesburg (JNB), San Paolo (GRU), New York (JFK), Francoforte (FRA), Madrid (MAD), Londra (LHR), Pechino (PKX), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Islamabad (ISB), Colombo (CMB), Giacarta (CGK), Manila (MNL). Voli in arrivo a Doha (DOH) – 12 marzo: Il Cairo (CAI), Dallas/Fort Worth (DFW), Londra Heathrow (LHR), Parigi (CDG), Madrid (MAD), Roma (FCO), Delhi (DEL), Gedda (JED), Muscat (MCT), Hong Kong (HKG), Seul (ICN), Bangkok (BKK), Kuala Lumpur (KUL), Melbourne (MEL); 13 marzo: Il Cairo (CAI), Casablanca (CMN), Johannesburg (JNB), San Paolo (GRU), New York (JFK), Francoforte (FRA), Madrid (MAD), Londra (LHR), Pechino (PKX), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Islamabad (ISB), Colombo (CMB), Giacarta (CGK), Manila (MNL). Per prenotare questi voli e per gli ultimi aggiornamenti sui voli, visitare il sito web o l’app di Qatar Airways o contattare un’agenzia di viaggi. Questi voli non costituiscono una conferma della ripresa delle operazioni commerciali programmate. Si pregano i passeggeri di non presentarsi all’aeroporto di partenza a meno che non siano in possesso di un biglietto valido e confermato per il viaggio”.

ESERCITAZIONE BILATERALE ITALIA-FRANCIA “APEX INDIA 26-01” – Il 4 marzo, lungo il confine tra lo spazio aereo italiano e francese, si è svolta l’esercitazione bilaterale APEX INDIA 26-01. L’attività addestrativa congiunta è stata finalizzata a testare le procedure comuni di Difesa Aerea e la capacità di risposta coordinata a minacce aeree non militari. L’esercitazione, pianificata dall’Aeronautica Militare nell’ambito degli accordi bilaterali con la Francia, ha simulato uno scenario di tipo “Renegade” (velivolo civile utilizzato come potenziale minaccia). Nello specifico, un velivolo P-180 del 14° Stormo, decollato da Pratica di Mare con funzione di Target, ha simulato la perdita di comunicazioni radio (COMLOSS) e una rotta ostile verso la Francia. Il National Air and Space Operations Centre (NASOC) ha quindi ordinato immediatamente lo Scramble di una coppia di Eurofighter F-2000 del 4° Stormo di Grosseto in configurazione Quick Reaction Alert (QRA). I caccia italiani hanno operato sotto la guida dei Gruppi D.A.M.I. di Poggio Renatico (11° Gruppo – PIOPPO) e Licola (22° Gruppo – BARCA), garantendo la piena integrazione nella catena di Comando e Controllo (C2) della Difesa Aerea nazionale e NATO. Il momento cruciale ha riguardato l’handover (passaggio di consegna) tra il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico e il CAPCODA (Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations Aériennes) di Lione Mont Verdun. La continuità operativa è stata assicurata dall’intervento di un Rafale C francese, che ha preso in carico il bersaglio applicando le procedure di Trasferimento di Autorità (TOA). L’attività ha permesso di verificare l’efficacia delle procedure di identificazione visiva (VIS) e l’interoperabilità dei sistemi radar tra le due nazioni. Tutte le attività si sono svolte nel pieno rispetto delle regole di sicurezza del traffico aereo civile, con comunicazioni gestite su reti militari dedicate e sotto la supervisione delle rispettive autorità operative nazionali. L’11° Gruppo di Poggio Renatico e il 22° Gruppo di Licola, dipendenti dalla Brigata Controllo Aerospazio del COA, assicurano l’avvistamento e l’identificazione nello spazio aereo nazionale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Con esercitazioni come la APEX INDIA, l’Aeronautica Militare riafferma il proprio impegno nel garantire la sicurezza dei cieli nazionali e dell’Alleanza Atlantica, consolidando la cooperazione internazionale in ambito Air Policing (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITALIA E GERMANIA: INCONTRO TRA IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA E IL COMANDANTE DELLA LUFTWAFFE – Si è svolto nei giorni scorsi, presso la base aerea di Decimomannu (CA), l’incontro tra il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e il Comandante della German Air Force (GAF), Lieutenant General Holger Neumann, nell’ambito della cooperazione tra le due Forze Aeree. Nel corso dei colloqui, in linea con quanto previsto dal recente “Accordo di Cooperazione Rafforzata” tra i due Governi, sono stati approfonditi in un clima di profonda sinergia i principali ambiti di collaborazione, con particolare riferimento all’integrazione tecnologica e all’interoperabilità operativa e al settore dell’addestramento al volo, che rappresenta uno dei temi centrali della cooperazione bilaterale. L’Aeronautica Militare, attraverso l’International Flight Training School (IFTS), offre una risposta concreta alle esigenze addestrative della Luftwaffe nel percorso formativo dei piloti. Il passaggio generazionale degli assetti ha occupato una parte rilevante dell’incontro: la gestione comune del programma Eurofighter e la transizione verso il caccia di 5ª generazione F-35 rappresentano le dorsali su cui costruire una difesa aerea moderna e integrata. I due vertici hanno sottolineato come la condivisione di tali assetti sia la chiave per attuare il paradigma dell’Agile Combat Employment, garantendo una capacità di proiezione e risposta rapida in ogni scenario. I colloqui hanno compreso anche un aggiornamento sui nuovi domini operativi, con particolare attenzione al dominio spaziale, e si sono conclusi con la conferma della volontà di proseguire le attività di cooperazione nei settori di comune interesse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTI DI PUGLIA: NOTA STAMPA VOLO BARI-NEW YORK – Aeroporti di Puglia informa: “Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari–New York previsto per la summer 2026. Al momento Neos non ha ancora comunicato le ragioni alla base di questa decisione. Sarà cura del vettore fornire comunicazioni ufficiali in ordine alle modalità di rimborso e/o di eventuali riprotezioni. Aeroporti di Puglia, sottolinea come sia comunque garantito il collegamento diretto con l’area metropolitana di New York grazie alla programmazione della compagnia United Airlines che, a partire dal prossimo 2 maggio, opererà quattro frequenze settimanali tra Bari e Newark. Il volo consentirà ai passeggeri in partenza dalla Puglia di raggiungere direttamente New York e di usufruire delle numerose coincidenze del network United verso le principali destinazioni degli Stati Uniti. Aeroporti di Puglia continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni da parte del vettore”.

THALES LANCIA SKYDEFENDER – Thales informa: “Poiché le minacce aeree e missilistiche si stanno evolvendo più rapidamente che mai, dai droni ai missili ipersonici, gli attacchi diventano sempre più complessi e difficili da prevedere. Thales SkyDefender offre protezione completa contro ogni tipo di minaccia aerea, da pochi chilometri a diverse migliaia di chilometri. A corto raggio, per la protezione di forze, assets vitali e siti sensibili, ForceShield crea una vera bolla di protezione contro minacce a corto raggio, come i droni. A medio raggio, per la protezione a livello di teatro operativo, SAMP-T NG di eurosam con una capacità fino a 150 km di gittata, incluso il potente radar Ground Fire di Thales, che offre una copertura di 360°/90° per la difesa a medio raggio. A lungo raggio, per la protezione contro minacce con capacità di allerta precoce, i radar Thales SMART-L MM e UHF possono rilevare potenziali minacce fino a 5.000 km. Thales Alenia Space contribuisce con una soluzione di allerta precoce in orbita geostazionaria grazie a satelliti dotati di sensori a infrarossi in grado di rilevare un lancio missilistico e determinare con precisione la posizione, anche prima che entri nel raggio dei radar terrestri. Integrato con i radar UHF a lungo raggio basati a terra, offre una capacità unica di sorveglianza permanente, rilevamento anticipato e un monitoraggio delle traiettorie delle minacce a lungo raggio. Tutti gli elementi sono gestiti tramite il sistema di comando e controllo (C2) SkyView di Thales, con SkyView Alliance che garantisce un’interoperabilità senza soluzione di continuità con le piattaforme multidominio. Lo sviluppo e la distribuzione del sistema sono aperti a partnership con altri attori industriali. SkyDefender è completamente compatibile con una vasta gamma di sensori e sistemi, inclusi quelli di diversi produttori e piattaforme legacy esistenti”. “Con SkyDefender Thales è orgogliosa di contribuire alla sovranità delle nostre nazioni, con una cupola di difesa aerea e missilistica basata sulle tecnologie più avanzate, dalla protezione anti-drone alle capacità di allerta precoce. Con SkyDefender, Thales offre un sistema collaudato, facile da integrare e già disponibile, confermando la nostra posizione come partner di fiducia e di lungo periodo per le forze armate”, afferma Hervé Dammann, Vicepresidente Esecutivo, Sistemi Terrestri e Aerei, Thales.

LEONARDO RIFINANZIA PARTE DEL PROPRIO DEBITO: SOTTOSCRITTO UN NUOVO TERM LOAN ESG-LINKED – Leonardo informa: “Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito Term Loan – Esg linked con un pool di banche internazionali e nazionali. Il Term Loan sottoscritto, pari a 600 milioni di euro, ha una durata di 5 anni. Il piano di rimborso prevede un preammortamento di due anni e pagamenti in quote costanti a partire dal terzo anno, con scadenza finale nel 2031. La nuova linea di credito è finalizzata a rifinanziare il debito di Leonardo, giunto a naturale scadenza e rimborsato nel mese di gennaio 2026, e consentirà di far fronte alle esigenze, ordinarie e straordinarie, di liquidità del Gruppo dei prossimi mesi lasciando inalterata la disponibilità di linee di credito a breve termine. Il Term Loan ha registrato una oversubscription pari a 2 volte. Le condizioni economiche negoziate valorizzano il riconoscimento del merito di credito del Gruppo da parte delle Agenzie di Rating e riflettono l’interesse crescente del comparto bancario per Leonardo, percepito oggi come player leader nell’AD&S Europeo. In linea con la strategia di sostenibilità e con il primo Piano di Transizione del Gruppo, nonché con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito integra obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2”. “In coerenza con la nostra strategia finanziaria, la sottoscrizione del nuovo Term Loan ci consente di far fronte ai prossimi impegni finanziari del Gruppo, mantenendo inalterata la disponibilità delle linee di credito a supporto del working capital. L’ampia adesione da parte delle banche è una conferma del positivo apprezzamento per la strategia industriale del Gruppo. Inoltre, la conferma degli indicatori ESG, in continuità con gli altri strumenti finanziari sottoscritti negli ultimi anni, rafforza il nostro impegno per la sostenibilità e la sua piena integrazione nel business”, ha commentato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale. “L’inclusione di tali parametri contribuisce ad inserire il Term Loan nel quadro delle fonti di finanziamento sostenibili di Leonardo, che oggi rappresentano circa l’80% delle fonti complessivamente disponibili”, conclude Leonardo.

LEONARDO CONTINUA A RAFFORZARSI NELLA CYBERSECURITY CON L’ACQUISIZIONE DI BECRYPT IN UK – Leonardo informa: “Leonardo, attraverso la controllata Leonardo UK Ltd, ha compiuto un ulteriore passo per rafforzarsi nella cybersecurity con la sigla di un accordo vincolante per l’acquisizione della società britannica Becrypt. L’operazione aumenterà fin da subito il posizionamento di Leonardo in UK e le difese cyber dei paesi “Five Eyes” e consoliderà la forte collaborazione tra Leonardo UK Ltd (Leonardo), il Governo britannico e il National Cyber Security Centre (NCSC), per proteggere gli ambienti più sensibili del Regno Unito. L’acquisizione si basa inoltre sulla fornitura da parte dell’azienda di soluzioni cyber di nuova generazione in Italia, nella NATO e nel più ampio panorama della difesa europea. L’iniziativa segna la fase successiva del continuo miglioramento delle soluzioni Zero Trust di Leonardo, sfruttando le capacità all’avanguardia di Becrypt nel trasferimento sicuro dei dati, nell’endpoint security e nel cloud sicuro. L’operazione fa seguito alle recenti partnership industriali e acquisizioni di Leonardo in tutta Europa nel campo della cyber sicurezza, in linea con la strategia industriale dell’azienda: Axiomatics (Attribute-Based Access Control), SSH Communication (Privileged Access Management and Post-Quantum Encryption) e Arbit (Data Diode and Cross Domain Solutions)”. Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha dichiarato: “Quest’ultima acquisizione in UK segna un ulteriore tappa nella strategia di Leonardo volta a costruire in Europa una sicurezza cyber resiliente e sovrana che superi la frammentazione tecnologica attuale. Testimonia inoltre il nostro impegno verso il Regno Unito, un mercato domestico fondamentale che svolge un ruolo importante nel rafforzamento della nostra presenza internazionale. Grazie alle capacità acquisite nello Zero Trust, stiamo sviluppando molto rapidamente la portata di Leonardo nel dominio cyber, fondamentale per proteggere i dati sensibili e le infrastrutture critiche delle nostre nazioni in uno scenario dove le minacce evolvono rapidamente. Ecco perché la sicurezza cyber, al centro della strategia industriale di Leonardo, svolge un ruolo cruciale come fattore abilitante per lo sviluppo delle nostre soluzioni multi-dominio”. Bernard Parsons, Amministratore Delegato di Becrypt ha commentato: “Essere parte di Leonardo ci fornisce un approccio globale necessario per implementare la nostra tecnologia in un campo più ampio. Questo accelererà lo sviluppo delle nostre piattaforme sicure, assicurando che i settori critici che serviamo abbiano accesso agli strumenti più avanzati per mantenere la superiorità informativa e la sicurezza digitale”. “Il closing dell’operazione è soggetto ad approvazioni normative ed atteso entro il secondo trimestre 2026. Nell’operazione, Leonardo è stata assistita da PwC come advisor finanziario e da GOP come advisor legale”, conclude Leonardo.

LOCKHEED MARTIN INVESTE IN ALABAMA – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha firmato un incentive agreement con lo Stato dell’Alabama a supporto del suo stabilimento produttivo nella Contea di Pike. L’accordo creerà nuove posizioni a tempo pieno presso lo stabilimento produttivo di Lockheed Martin nella Contea di Pike, rafforzando l’impegno a lungo termine dell’azienda nei confronti della forza lavoro qualificata della regione e dei suoi clienti per soddisfare la crescente domanda. L’accordo evidenzia un investimento da parte di Lockheed Martin di oltre 150 milioni di dollari per i prossimi cinque anni. Lo stabilimento di Lockheed Martin nella Contea di Pike è cresciuto significativamente dalla sua apertura nel 1994, diventando un catalizzatore per l’economia del sud-est dell’Alabama”.

SIKORSKY COLLABORA CON ROBINSON HELICOPTERS PER INTEGRARE LA MATRIX™ AUTONOMY NEL ROBINSON R66 TURBINETRUCK – Lockheed Martin informa: “Sikorsky, una società di Lockheed Martin, e Robinson Helicopter Company (RHC) hanno presentato l’R66 TURBINETRUCK, un rivoluzionario autonomous cargo helicopter che combina il collaudato MATRIX™ autonomy system con il nuovo Robinson Unmanned cargo UAS helicopter. Sviluppato attraverso un accordo di collaborazione, l’R66 TURBINETRUCK è una piattaforma flessibile e autonoma che può essere configurata per una vasta gamma di missioni di servizio, tra cui la consegna e il rifornimento di merci, su misura per operatori civili e militari. L’R66 TURBINETRUCK è il 21° velivolo abilitato dal MATRIX system e sfrutterà caratteristiche simili al nuovo fully autonomous S-70UAS™ U-Hawk™ di Sikorsky. MATRIX è stato convalidato su velivoli che spaziano dai piccoli droni a strategic airlift cargo planes, fornendo oltre 1.000 ore di volo di dati operativi”. “Con ogni nuova piattaforma che accogliamo nella famiglia MATRIX, ampliamo il network di uncrewed systems per servire una varietà di missioni civili e militari. Consideriamo l’U-Hawk e l’R66 TURBINETRUCK come soluzioni complementari che soddisfano le esigenze emergenti dei clienti nei segmenti della difesa e commerciale, offrendo capacità senza soluzione di continuità ovunque la missione lo richieda”, ha affermato Rich Benton, vice president and general manager of Sikorsky. “La Sikorsky MATRIX autonomy suite sta rapidamente diventando lo standard del settore per un’autonomia sicura, affidabile e ripetibile per queste missioni”. “Questa collaborazione con Sikorsky ci consente di estendere la portata dell’R66 a nuovi set di missione, rafforzando al contempo il nostro impegno a lungo termine nella costruzione di scalable, integrated unmanned systems”, afferma David Smith, president and CEO of Robinson Helicopter Company. “Abbiamo sfruttato anni di comprovata maturità in volo e insieme l’abbiamo ottimizzata per il futuro dell’autonomia. L’R66 TURBINETRUCK offre un’architettura cargo personalizzata, conveniente e adattabile, progettata per un solo obiettivo: trasportare risorse critiche sul campo in modo autonomo e affidabile”.

IBERIA DIGITALIZZA I VIAGGI CON GLI ANIMALI DOMESTICI – Iberia informa: “Sempre più persone desiderano viaggiare con i propri animali domestici. Per questo motivo, Iberia ha implementato alcune modifiche per semplificare il processo di prenotazione per chi viaggia con i propri animali. D’ora in poi, i passeggeri possono aggiungere il proprio animale domestico alla prenotazione online senza dover contattare il call center o attendere il pagamento al banco aeroporto il giorno del volo. Con questa modifica, la compagnia aerea mira a migliorare l’esperienza del cliente fornendo informazioni in tempo reale sui posti disponibili per animali domestici e consentendo ai viaggiatori di gestire autonomamente questa esigenza, riducendo gli inconvenienti dell’ultimo minuto. Le regole per il trasporto di animali domestici rimangono invariate: ogni passeggero può portare con sé un solo trasportino con dimensioni massime di 45 cm x 35 cm x 25 cm e un peso totale non superiore a otto chili. Sono ammessi fino a tre animali della stessa specie (cani, gatti, uccelli o tartarughe) in ogni trasportino e la compagnia aerea assegnerà il posto più adatto al passeggero che viaggia con il proprio animale”. “Il sito web di Iberia include ora un nuovo selettore nel motore di ricerca (“animale in cabina”) che deve essere cliccato se si desidera viaggiare con un animale domestico. I clienti possono quindi aggiungere uno o più animali alla prenotazione e aggiungere il costo al pacchetto già acquistato per il volo, a condizione che l’acquisto venga effettuato almeno 48 ore prima della partenza. L’aggiunta di animali domestici consente inoltre ai clienti di accumulare Avios. Alcuni aeroporti, come Doha, non ammettono animali domestici a bordo, pertanto queste destinazioni non appariranno tra le opzioni disponibili se si seleziona l’opzione “viaggia con animali in cabina”. Esistono anche restrizioni in alcuni aeroporti spagnoli per quanto riguarda gli animali provenienti da paesi extra-Unione Europea. È inoltre importante che i clienti verifichino che la documentazione del proprio animale domestico sia in regola prima del volo, poiché verrà comunque verificata al banco del check-in per consentire l’imbarco”, conclude Iberia.

BRITISH AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – British Airways informa: “A causa della persistente incertezza della situazione in Medio Oriente e dell’instabilità dello spazio aereo, abbiamo dovuto ridurre temporaneamente il nostro programma di voli nella regione. Abbiamo cancellato tutti i voli da e per Amman, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv fino a fine mese e da e per Abu Dhabi fino a più avanti nell’anno. Stiamo monitorando costantemente la situazione e siamo in contatto con i nostri clienti per offrire loro una serie di opzioni. Abbiamo posti limitati sui nostri voli di rimpatrio dall’Oman (Muscat) a Londra Heathrow l’11 e il 12 marzo per i clienti con una prenotazione esistente. Dopo queste date, i voli saranno sospesi a causa della riduzione della domanda, ma saranno costantemente monitorati”.

KLM: STATEMENT SUI VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “A causa dei disordini in corso in Medio Oriente, KLM ha deciso di cancellare tutti i voli per Dubai fino al 28 marzo incluso. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è sempre la nostra massima priorità. Comprendiamo che questa decisione ha un impatto significativo sui nostri viaggiatori e stiamo facendo tutto il possibile per tenerli costantemente informati. I passeggeri i cui voli sono stati cancellati saranno avvisati e potranno prenotare nuovamente i loro biglietti gratuitamente o richiedere un rimborso tramite la sezione “My trip”. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e rimaniamo in contatto con le autorità competenti. Non appena avremo nuove informazioni sulla ripresa dei voli, informeremo immediatamente i nostri passeggeri. KLM rimane disponibile per il rimpatrio dei viaggiatori bloccati. Tale operazione è coordinata dal Ministero degli Affari Esteri. A causa dei disordini in corso in Medio Oriente, KLM non volerà nemmeno verso Riyadh e Dammam fino a giovedì 12 marzo incluso”.

RYANAIR CONFERMA LA CRESCITA ZERO IN LITUANIA – Ryanair informa: “Ryanair ha confermato che non registrerà alcuna crescita in Lituania per l’estate 2026, senza nuove rotte e con una capacità invariata a Vilnius e in tutta la Lituania, poiché l’aumento dei costi di accesso agli aeroporti continua a bloccare la ripresa, a limitare la connettività e a impedire al Paese di liberare il suo pieno potenziale in termini di turismo, occupazione e crescita economica. Nonostante la capacità complessiva rimanga invariata, Vilnius perderà una rotta nell’estate 2026, poiché Ryanair è costretta a riallocare questa capacità verso mercati a basso costo e ad alta crescita in altre parti dell’Europa centrale e orientale”. Alicja Wojcik-Golebiowska, Responsabile delle Comunicazioni di Ryanair per CEE e Paesi Baltici, ha dichiarato: “Ryanair vuole crescere in Lituania, basare più aeromobili, aggiungere nuove rotte e offrire tariffe più basse ai consumatori lituani, ma questo può accadere solo se il governo e gli aeroporti lituani invertiranno la rotta, tagliando i costi accesso. A meno che non vengano intraprese azioni urgenti per ripristinare la competitività, Vilnius continuerà a ristagnare e a perdere rotte mentre altri mercati dell’Europa centro-orientale prosperano. I passeggeri, il turismo e i posti di lavoro lituani subiranno perdite poiché la capacità viene riallocata verso compagnie a basso costo e a più alta crescita”.

RYANAIR LANCIA IL PROGRAMMA ESTIVO 2026 PER LA GERMANIA – Ryanair informa: “Ryanair,ha annunciato il suo programma estivo 2026 per la Germania, che include l’apertura di 2 nuovi aeroporti, Saarbrücken e Friedrichshafen, nonché il ripristino di 300.000 posti e 14 nuove rotte, a seguito della decisione del governo tedesco di ridurre la tassa sull’aviazione a partire da luglio 2026 e di congelare i costi ATC. I beneficiari di questa crescita di capacità sono gli aeroporti tedeschi proattivi che hanno collaborato con Ryanair per ridurre i costi, come gli aeroporti di Colonia, Niederrhein, Memmingen e Brema. Questo cambio di rotta consente a Ryanair di annullare i tagli di capacità precedentemente pianificati per l’estate 2026. Tuttavia, la capacità totale di Ryanair in Germania rimarrà al di sotto dei livelli dell’estate 2025 (-220.000 posti), poiché la compagnia aerea continua a tagliare posti negli aeroporti tedeschi più costosi, tra cui Berlino e Amburgo. Berlino, che rimane l’aeroporto più costoso della rete tedesca di Ryanair, vedrà una riduzione di 150.000 posti (-5%) e Amburgo perderà 70.000 posti (-20%). Questi tagli sottolineano come i costi aeroportuali eccessivi si traducano direttamente in perdite di traffico, turismo e posti di lavoro in tutta la Germania”. Marcel Pouchain Meyer, Ryanair Head of Comms DACH, ha dichiarato: “Accogliamo con favore la decisione del governo tedesco di ridurre la tassa sull’aviazione e congelare i costi ATC, che ha permesso a Ryanair di ripristinare 300.000 posti e lanciare 14 nuove rotte per l’estate 2026, con benefici immediati per la connettività regionale, il turismo e l’occupazione. Tuttavia, nonostante questo primo passo positivo, la capacità complessiva di Ryanair in Germania per l’estate 2026 rimane inferiore di 220.000 posti rispetto all’estate 2025, poiché aeroporti ad alto costo come Berlino e Amburgo continuano a non riuscire a gestire le loro tariffe altamente non competitive. Ryanair invita nuovamente il governo tedesco ad abolire completamente la tassa sull’aviazione, a ridurre del 50% i costi ATC e di sicurezza eccessivi e a mantenere costi aeroportuali competitivi in tutta la Germania”.

EASA PROROGA LA DURATA DEL CZIB PER IL MEDIO ORIENTE – L’EASA informa: “L’attuale Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) for the Middle East and Persian Gulf è stato prorogato fino al 18 marzo 2026, a seguito di una revisione da parte degli Stati membri, della Commissione europea e dell’EASA. Il CZIB è stato pubblicato per la prima volta sabato 28 febbraio. Il testo completo è disponibile qui: https://www.easa.europa.eu/en/domains/air-operations/czibs/2026-03“.

AIR FRANCE: SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France monitora in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza a destinazione e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a prorogare la sospensione dei suoi voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 14 marzo 2026 incluso (ovvero fino al 15 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai e Riyadh); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 15 marzo 2026 incluso. Ci rammarichiamo per questa situazione e per il disagio che causa ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni dei voli vengono avvisati individualmente. Sono state messe in atto misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o annullare il loro viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni sarà soggetta a una valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Inoltre, Air France è in contatto con le autorità francesi per fornire supporto operativo a potenziali voli di rimpatrio speciali organizzati dal French Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE)”.

LUFTHANSA: ANNUNCIATO SCIOPERO IL 12 E 13 MARZO IN LUFTHANSA CLASSIC E LUFTHANSA CARGO, OLTRE A QUELLO DEL 12 MARZO IN LUFTHANSA CITYLINE – Michael Niggemann, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG responsible for Human Resources and Legal Affairs, ha dichiarato in merito allo sciopero: “Deploro il rinnovato appello allo sciopero del sindacato Vereinigung Cockpit. Questa escalation è del tutto incomprensibile. Soprattutto in un momento in cui stiamo vivendo un nuovo livello di incertezza geopolitica con la guerra in Iran e i passeggeri di tutto il mondo sono colpiti. Anche le azioni del sindacato sono incomprensibili in termini di contenuto: offriamo già un elevato livello di previdenza aziendale presso Lufthansa Classic, che garantisce un’ottima sicurezza pensionistica sia nel confronto interno a Lufthansa Group che con altre compagnie aeree, settori e aziende. Questo piano pensionistico aziendale è stato ulteriormente migliorato negli ultimi due anni con un significativo aumento della retribuzione pensionabile per i nostri piloti. Dato il basso margine di Lufthansa Classic, che di per sé non consentirebbe investimenti in nuovi aeromobili, non vi è spazio per ulteriori aumenti. Abbiamo offerto aumenti salariali ai piloti della nostra controllata Lufthansa Cityline. Anche in questo caso, l’escalation è superflua, perché abbiamo dimostrato una chiara volontà di trovare una soluzione. La strada dell’escalation scelta dal sindacato Vereinigung Cockpit non è quella giusta. Invece di peggiorare ulteriormente le opportunità di sviluppo di Lufthansa Classic attraverso gli scioperi, dovremmo piuttosto avviare discussioni sulla modernizzazione e sulle future dimensioni della flotta, che avranno un impatto diretto e immediato sulle prospettive di carriera dei piloti. Uno special flight schedule è attualmente in fase di elaborazione per il periodo di sciopero e sarà pubblicato oggi entro le 14:00. La compagnia aerea ha lanciato un appello interno per poter offrire un numero minimo di voli nonostante lo sciopero. In Germania, le Lufthansa Group airlines Discover Airlines e Lufthansa CityAirline manterranno il loro scheduled program e, ove possibile, effettueranno voli aggiuntivi”.

LOT POLISH AIRLINES PRESENTA IL PRIMO DREAMLINER CON W-FI A BORDO – LOT Polish Airlines informa: “LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, presenta il primo Boeing 787 Dreamliner con Wi-Fi veloce a bordo. Questo consente ai passeggeri di scrivere e ricevere messaggi, navigare in internet, guardare contenuti in streaming e molto altro ancora durante il loro volo a lungo raggio. La compagnia aerea polacca sta collaborando con il provider di comunicazioni satellitari Viasat per offrire una connettività gate-to-gate ad alte prestazioni. LOT Polish Airlines equipaggerà altri due Dreamliner con Wi-Fi veloce entro la fine di aprile 2026. I passeggeri di Business Class di LOT possono utilizzare il nuovo servizio gratuitamente, così come i frequent flyer Miles & More con status Senator o HON Circle. Tutti gli altri passeggeri possono scegliere tra due pacchetti internet: “Chat” for messaging only (7 USD) e “Streaming” per tutte le altre applicazioni (29 USD). Attualmente, i pacchetti possono essere acquistati solo a bordo con carta di credito o tramite servizi di pagamento mobile selezionati”.

ROLLS-ROYCE E ZF SVILUPPANO IL DRIVE SYSTEM PER IL FUTURO EUROPEAN MGCS – Rolls-Royce informa: “Il German Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw) ha incaricato Rolls-Royce Power Systems di sviluppare il drive system per l’European Main Ground Combat System (MGCS). Rolls-Royce Power Systems e ZF stanno sviluppando il primo parallel-hybrid drive for heavy military tracked vehicles. I test preliminari mostrano ulteriori potenzialità: una electrified powershift steering transmission di nuova concezione con stepless superimposition rende le manovre più agili e aumenta l’efficienza. Anche un hybridized cooling system rappresenta un’innovazione. Insieme a un adaptively controlled engine, aumenta significativamente l’efficienza complessiva. Allo stesso tempo, il main drive richiede uno spazio di installazione ridotto e presenta caratteristiche di peso favorevoli. Di conseguenza, Rolls-Royce Power Systems, in qualità di general contractor, e ZF come subcontractor, stanno contribuendo allo sviluppo di un veicolo potente, efficiente, compatto e agile”.

SRILANKAN AIRLINES ORGANIZZA UN VOLO SPECIALE COLOMBO-ROMA PER IL RIENTRO DEI PASSEGGERI – SriLankan Airlines informa: “SriLankan Airlines ha operato nei giorni scorsi un volo speciale diretto da Colombo a Roma Fiumicino per consentire il rientro di parte dei passeggeri rimasti bloccati in Sri Lanka a causa delle recenti interruzioni dei collegamenti aerei internazionali dovute alla situazione geopolitica in Medio Oriente. Il volo speciale UL1213, operato con Airbus A330-300, è partito dall’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo ed è atterrato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, offrendo una soluzione di rientro per i viaggiatori impossibilitati a proseguire il proprio itinerario attraverso alcuni dei principali hub del Golfo, temporaneamente interessati da limitazioni operative. L’operazione conferma il ruolo della compagnia di bandiera dello Sri Lanka nel garantire supporto ai passeggeri e continuità nei collegamenti anche in situazioni straordinarie, assicurando al tempo stesso elevati standard operativi e di sicurezza”. “Siamo orgogliosi di aver contribuito a facilitare il rientro di numerosi passeggeri verso l’Italia in un momento complesso per il traffico aereo internazionale”, ha dichiarato Claudio Novembrini, Commercial & Partnership Director di Distal GSA Italia, rappresentante della compagnia nel mercato italiano. “Questa operazione dimostra la capacità di SriLankan Airlines di rispondere rapidamente alle esigenze dei viaggiatori e conferma l’importanza strategica del mercato italiano per la compagnia. Auspichiamo che, nel prossimo futuro, possano crearsi le condizioni per una ripresa dei collegamenti diretti tra l’Italia e lo Sri Lanka”.