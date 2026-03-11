De Havilland Canada fornisce aggiornamenti sulla produzione del De Havilland Canadair 515

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) ha fornito aggiornamento sul De Havilland Canadair 515 (DHC-515) attualmente in produzione negli stabilimenti canadesi.

“De Havilland Canada sta producendo 22 velivoli per clienti europei, tra cui Croazia, Spagna, Italia, Grecia, Portogallo e Francia, e ha recentemente firmato contratti con le province canadesi di Manitoba, Ontario e Alberta. Questi ordini sottolineano la forte domanda nazionale e internazionale per l’unico purpose-built amphibious firefighting aircraft.

La produzione del primo velivolo DHC-515 sta procedendo, con le strutture in fase di assemblaggio nei nostri stabilimenti canadesi. Il cockpit e lo scafo sono stati recentemente uniti nella nostra Calgary aerostructure assembly line per formare la aft fuselage. Inoltre, abbiamo recentemente completato l’assemblaggio del primo DHC-515 wing box, un’imponente struttura lunga 28,6 metri”, afferma De Havilland Canada.

“De Havilland Canada ha anche pubblicato un video che mette in luce le attività di produzione e assemblaggio nei suoi stabilimenti canadesi. Dalle principali tappe dell’assemblaggio ai team qualificati che svolgono le operazioni, il filmato cattura il continuo slancio e l’impegno verso l’eccellenza in tutta la DHC Canadian footprint”, conclude De Havilland Canada

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)