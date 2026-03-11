L’aeroporto di Venezia e le Dolomiti Bellunesi protagonisti a Shanghai: inaugurata la “Venice Week” al Terminal 2 dell’aeroporto di Pudong

Il legame tra Venezia e la Cina si rafforza nel segno della valorizzazione territoriale. È stata inaugurata questa mattina, presso il Terminal 2 dell’aeroporto di Shanghai Pudong (PVG), la “Venice Week”, un’area espositiva e interattiva visitabile dall’11 al 20 marzo. Nell’area transitano quotidianamente circa 35-40 mila passeggeri.

“L’iniziativa nasce da un gesto di ospitalità della Shanghai Airport Authority, che ha ideato e sviluppato il concept dello spazio per accogliere il nostro territorio all’interno dello scalo cinese.

L’evento è frutto della stretta collaborazione tra il Gruppo SAVE, gestore del Polo Aeroportuale del Nord Est, e lo scalo di Shanghai. Il rapporto tra i due aeroporti ha radici storiche e si è consolidato nel tempo attraverso un lavoro congiunto per rafforzare le connessioni dirette tra la Cina e Venezia. Questa partnership ha acquisito particolare valore il 26 settembre 2024 con l’avvio del volo diretto operato da China Eastern Airlines e prosegue oggi con l’obiettivo di intensificare ulteriormente i flussi tra i due Paesi. Il collegamento, che fin dal suo debutto ha registrato un load factor superiore all’80%, passerà dal prossimo 29 marzo a 5 frequenze settimanali, rispondendo a una solida domanda di mercato.

Il Gruppo SAVE ha utilizzato questa vetrina per raccontare il “Marco Polo” come principale porta d’accesso non solo alle Dolomiti, raggiungibili in due ore dallo scalo, ma all’intero sistema dei 9 siti UNESCO presenti nel Veneto. L’aeroporto si conferma così gateway di un territorio ampio e transfrontaliero che serve efficacemente anche la Slovenia. Per massimizzare l’impatto sul mercato asiatico, è stata coinvolta la DMO Dolomiti Bellunesi, che attraverso lo spazio interattivo comunica la destinazione ai passeggeri in transito a Shanghai.

Nell’autunno del 2026 l’aeroporto di Venezia offrirà a sua volta uno spazio dedicato all’interno del proprio terminal per promuovere lo scalo e il territorio di Shanghai, contraccambiando l’opportunità data dai colleghi cinesi”, afferma il Gruppom SAVE.

“Siamo felici dell’opportunità di visibilità che il nostro aeroporto ha ricevuto e dell’occasione offerta al nostro territorio”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Ci teniamo a comunicare come da Venezia sia possibile raggiungere diversi luoghi della regione in tempi rapidi, usufruendo di una varietà di opportunità, tra cui le nostre montagne. I dati confermano l’efficacia del volo diretto: il 78% dei passeggeri cinesi, nella scelta di Venezia come mèta di viaggio, dichiara di essere stato molto influenzato dall’esistenza del volo diretto, per il 65% di loro si tratta del primo viaggio in Italia. In un contesto di instabilità nel Medio Oriente, questo volo diretto si conferma un punto di riferimento strategico e sicuro per i flussi tra Europa e Oriente. È un’opportunità importante per la nostra catchment area: il 96% dei passeggeri italiani che utilizzano questo volo proviene da Veneto e Friuli, con una penetrazione significativa della componente slovena”.

“Ringraziamo il Gruppo SAVE e l’Aeroporto Marco Polo per averci coinvolto in questa iniziativa, che rappresenta un’importante occasione di visibilità per il nostro territorio all’interno di uno degli hub aeroportuali più rilevanti al mondo”, ha dichiarato Emanuela de Zanna, Presidente della Fondazione Dolomiti Bellunesi. “La presenza delle Dolomiti Bellunesi a Shanghai si inserisce in un percorso di apertura verso il mercato cinese che stiamo portando avanti da tempo. Torneremo infatti a Shanghai anche nei prossimi mesi per partecipare a una delle principali fiere turistiche del Paese, continuando il lavoro di relazione con operatori e media locali. Stiamo registrando segnali molto positivi di interesse verso le nostre montagne, con un crescente coinvolgimento del pubblico sulle piattaforme digitali cinesi. Il collegamento diretto tra Shanghai e Venezia rappresenta in questo senso una straordinaria opportunità per rendere le Dolomiti Bellunesi sempre più accessibili e conosciute a livello internazionale”.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE)