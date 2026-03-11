Il motore Safran Arrius è stato selezionato per equipaggiare il nuovo elicottero GrandCabri G5

Safran Helicopter Engines e Helicopteres Guimbal hanno annunciato la loro partnership esclusiva per equipaggiare il GrandCabri G5. Questo nuovo elicottero sarà motorizzato con l’Arrius 2D da 450 shp, una nuova variante della famiglia di motori Arrius.

“Scegliendo l’Arrius, Helicopteres Guimbal ha selezionato un motore molto popolare sul mercato per light single and twin-engine helicopters. L’Arrius 2D eredita le migliori tecnologie della famiglia Arrius: progettato attorno a un collaudato gas generator che garantisce un elevato livello di maturità all’entrata in servizio e dotato di una specifica integrazione con il G5, ridurrà anche il carico di lavoro del pilota grazie al FADEC a doppio canale. Avrà un Time between Overhaul (TBO) di 3.000 ore all’entrata in servizio. I futuri utenti del G5 beneficeranno inoltre dell’offerta di assistenza di Safran Helicopter Engines e della sua rete di supporto globale”, afferma Safran.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di aver conquistato la fiducia di Safran nel nostro programma GrandCabri. Volevamo un motore che fosse all’altezza della nostra tecnologia elicotteristica moderna e sicura. Il Grand Cabri G5 è progettato per colmare il divario tra il nostro Cabri G2, riconosciuto come il miglior trainer per larger, multi-bladed helicopters pilots, e i più popolari multi-mission single turbine helicopters. Grazie alla sua eccezionale affidabilità e al FADEC a doppio canale, l’Arrius è il motore perfetto per questa missione. Siamo molto entusiasti di questo nuovo elicottero, e lo sono anche molti operatori. Formerà una famiglia completa di elicotteri moderni per le future missioni civili e militari”, ha dichiarato Bruno Guimbal, Presidente e CEO di Helicopteres Guimbal.

“Siamo particolarmente lieti di poter avviare questa partnership con Helicopteres Guimbal per motorizzare il nuovo GrandCabri G5, il loro primo elicottero a turbina. Con il motore Arrius, Guimbal ha scelto una soluzione di propulsione collaudata e affidabile, con un elevato livello di maturità al momento dell’entrata in servizio”, ha dichiarato Cédric Goubet, CEO di Safran Helicopter Engines.

“Con oltre 4.400 motori consegnati a 430 clienti in 60 paesi e più di 14 milioni di ore di volo, la famiglia Arrius copre una gamma di potenza da 450 a 750 shp ed è progettata per il single and twin-engine light helicopter market. Si tratta di una famiglia di motori la cui maturità e robustezza sono state ampiamente dimostrate in esercizio.

Semplice nel design, robusto e rinomato per i suoi costi operativi e di manutenzione senza pari, l’Arrius è diventato negli ultimi 30 anni uno dei motori più popolari per light, single and twin-engine helicopters. È la scelta numero uno per gli operatori che svolgono missioni impegnative, come air medical transport (EMS), police and parapublic services, search and rescue, military training”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)