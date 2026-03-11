GE Aerospace prosegue il Next-Generation Helicopter Propulsion Research Study

GE Aerospace ha annunciato oggi la prosecuzione della sua collaborazione di ricerca globale con Airbus Helicopters volta a sviluppare un rivoluzionario next-generation helicopter propulsion system.

“Avviato nel 2024, questo progetto rappresenta un significativo passo avanti nella partnership tra i due leader del settore, con l’obiettivo comune di sviluppare un motore che stabilisca nuovi standard in termini di efficienza, affidabilità e responsabilità ambientale.

Questa prossima fase di ricerca si concentrerà sullo sviluppo di advancing detailed engine design concepts e sulla valutazione dell’efficienza a livello di componenti, basandosi sui primi risultati per sviluppare ulteriormente un’architettura di propulsione in grado di soddisfare i futuri requisiti operativi e di sostenibilità”, afferma GE Aerospace.

“GE Aerospace è entusiasta di entrare in questa nuova fase con Airbus Helicopters per sviluppare tecnologie e approcci progettuali che possano plasmare il futuro della helicopter propulsion”, afferma Elissa Lee, executive director of commercial turboshaft engines at GE Aerospace. “Insieme, ci concentriamo sulla comprensione di ciò che sarà necessario per ottenere significativi miglioramenti in termini di sostenibilità ed efficienza, continuando al contempo a soddisfare le impegnative esigenze di missione dei nostri operatori di elicotteri”.

“La prima fase della collaborazione si è concentrata sulla ricerca di base e la prosecuzione dello studio esplorerà le opportunità per ridurre significativamente il consumo di carburante e le emissioni di CO2, mantenendo al contempo le performance, la durata e l’affidabilità richieste dagli elicotteri di nuova generazione.

Sfruttando il suo modello operativo proprietario snello, FLIGHT DECK, GE Aerospace sta accelerando il lavoro sulle tecnologie di propulsione di nuova generazione, inclusi high-performance turboshaft engines e architetture più sostenibili, contribuendo a trasformare la ricerca in progetti pratici che possono essere costruiti, testati e impiegati per soddisfare le esigenze reali dei clienti”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)