Istanbul – Sydney: il volo più lungo nella storia di Turkish Airlines

Con l’avvio della rotta Istanbul – Sydney, Turkish Airlines ha solidificato la sua presenza in Australia, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di ponte strategico tra Europa, Asia e Oceania.

L’arrivo del primo volo a Sydney, avvenuto il 29 novembre 2024, ha segnato un momento simbolico non solo per la compagnia, ma anche per l’espansione del network turco in un’area del mondo che rappresenta da sempre una delle frontiere più impegnative per l’aviazione commerciale.

“Sydney diventa infatti una tappa fondamentale per Turkish Airlines, che con questo collegamento consolida la propria presenza nel continente australiano e aggiunge un tassello importante alla sua visione di connettività globale. Non si tratta soltanto di una nuova rotta, ma di un investimento strategico che punta a intercettare la domanda crescente di viaggi a lungo raggio e a rendere Istanbul sempre più centrale nei flussi internazionali.

Il collegamento tra Istanbul e Sydney è oggi il volo più lungo mai operato da Turkish Airlines, sia per distanza che per durata complessiva. La rotta copre circa 15.000 chilometri, con un tempo di volo che può arrivare a circa 19 ore. Per il momento, il servizio prevede uno scalo tecnico a Kuala Lumpur, necessario per ottimizzare le prestazioni operative e garantire efficienza lungo una tratta così estesa.

Anche con questa sosta intermedia, Istanbul – Sydney rappresenta un viaggio che si colloca tra le esperienze di volo più lunghe offerte oggi dal trasporto aereo commerciale. Ed è proprio questo il punto: l’aviazione contemporanea è in una fase di continuo superamento dei propri limiti e prestazioni, trasformando tratte un tempo complesse in collegamenti sempre più accessibili e integrati nelle reti globali”, afferma Turkish Airlines.

“Per affrontare un collegamento così impegnativo, Turkish Airlines ha scelto un aeromobile moderno e altamente performante: l’Airbus A350-900, uno dei modelli più apprezzati nel panorama dei voli intercontinentali. L’A350 è progettato per combinare efficienza nei consumi, autonomia e comfort a bordo, elementi fondamentali per una rotta che richiede molte ore consecutive in volo.

L’allestimento utilizzato per questa tratta prevede 32 posti in Business Class e 297 in totale, con una configurazione pensata per rispondere a un pubblico ampio: dai viaggiatori business, che necessitano di riposo e servizi premium, ai passeggeri leisure che cercano un collegamento affidabile per raggiungere l’Australia con la comodità di un hub internazionale ben organizzato.

Non è un dettaglio secondario: sulle tratte così lunghe, l’esperienza di bordo diventa parte integrante del viaggio. Comfort, silenziosità della cabina, qualità dell’aria e intrattenimento sono aspetti che incidono sulla percezione del passeggero e sul valore complessivo del servizio”, prosegue Turkish Airlines.

“Il vero valore della rotta Istanbul – Sydney è legato al ruolo che Istanbul svolge nel modello di Turkish Airlines: un hub centrale capace di connettere rapidamente Europa, Medio Oriente, Africa e Asia. Chi parte dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania o da qualsiasi grande città europea può raggiungere Sydney con un solo scalo, sfruttando l’ampia rete di coincidenze offerte dall’aeroporto di Istanbul.

Questo è uno dei principali vantaggi competitivi della compagnia: non solo aprire nuove rotte, ma farle funzionare all’interno di un ecosistema estremamente ampio, in cui la connettività è parte della strategia commerciale. Il passeggero non acquista soltanto un volo per Sydney, ma l’accesso a un network intercontinentale che riduce complessità e tempi di connessione.

In un’epoca in cui i viaggiatori cercano itinerari sempre più efficienti e personalizzabili, la possibilità di collegare Australia ed Europa attraverso un hub ben strutturato diventa un asset determinante.

Soprattutto sulle rotte di lungo raggio, Turkish Airlines si distingue anche per una serie di comfort gratuiti pensati per rendere il viaggio più piacevole e rilassante. A bordo è possibile richiedere piccoli accessori utili come kit dentale, tappi per le orecchie, calze a compressione e coperte o cuscini extra, oltre a bevande aggiuntive in qualsiasi momento e, se disponibili, snack o porzioni extra dopo il servizio principale. L’esperienza è arricchita anche da contenuti dedicati al benessere e da servizi pensati per le famiglie, con giochi e attività per bambini. In Business Class, infine, non mancano dettagli distintivi come gli amenity kit in edizione speciale e proposte che valorizzano la cultura gastronomica della compagnia, contribuendo a trasformare il volo in un’esperienza ancora più curata”, continua Turkish Airlines.

“Con l’introduzione del volo Istanbul-Sydney, Turkish Airlines aggiunge una destinazione iconica al proprio network e rafforza ulteriormente il ruolo di Istanbul come hub strategico tra Europa e Oceania.

Una novità che interessa da vicino anche il mercato italiano: grazie ai numerosi collegamenti giornalieri da città come Milano, Roma, Venezia, Bologna, Napoli e Torino, i passeggeri in partenza dall’Italia possono raggiungere Sydney con un’unica connessione, sfruttando la capillarità della rete Turkish Airlines e la fluidità dei transiti a Istanbul. La rotta, oggi la più lunga mai operata dalla compagnia, rappresenta quindi non solo un traguardo operativo, ma anche un’opportunità concreta per ampliare le opzioni di viaggio verso l’Australia, sia per il turismo sia per i flussi business, confermando Turkish Airlines come uno degli operatori più competitivi sulle tratte a lungo raggio.

Sydney diventa così non solo una nuova meta, ma un tassello chiave di una strategia che punta a rendere Istanbul sempre più centrale per i collegamenti intercontinentali, offrendo anche ai viaggiatori italiani nuove possibilità di connettività verso destinazioni lontane”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines – Photo Credits: Turkish Airlines)