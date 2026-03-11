IATA promuove AI initiatives a supporto delle air cargo operations

IATA sta promuovendo l’uso dell’artificial intelligence (AI) nell’air cargo con tre iniziative volte a migliorare l’efficienza operativa, rafforzare la sicurezza e la conformità e accelerare l’innovazione lungo la global air cargo value chain.

Rendere le pubblicazioni più efficienti: IATA sta lanciando AI Subject Matter Expert (AI SME), un’applicazione mobile e basata sul web che aiuta i team operativi a trovare rapidamente informazioni nelle pubblicazioni IATA su cargo e sicurezza, ponendo domande in un linguaggio semplice. Lo strumento fornisce risposte accurate in pochi secondi. Ciò supporta un processo decisionale operativo più rapido, rafforza la conformità e migliora l’efficienza in ambienti in cui il tempo è un fattore critico.

L’AI SME sarà inizialmente disponibile per IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) and IATA Cargo Handling Manual (ICHM) e sarà progressivamente implementato nell’insieme di pubblicazioni di riferimento IATA.

Facilitare la collaborazione: IATA sta lanciando l’Air Cargo AI Excellence Hub, che riunisce airlines, ground handlers, freight forwarders, technology providers and regulators per supportare l’integrazione ordinata dell’AI nell’air cargo. L’hub consentirà la collaborazione sulle migliori pratiche in settori quali governance e conformità, condivisione di esperienze e sviluppo e implementazione di standard.

Migliorare l’interline air cargo: IATA e i suoi partner strategici stanno esplorando il potenziale dell’AI per raggiungere efficienze nell’interline air cargo. Le parti collaboreranno con l’obiettivo di sviluppare un caso d’uso che consenta alle compagnie aeree che utilizzano diversi sistemi IT di collaborare in tempo reale su prenotazioni, interruzioni e cancellazioni, utilizzando AI agents per raggiungere l’interoperabilità di sistema tra gli utenti.

Questa iniziativa fa parte della Data & Technology Proof of Concept (PoC) area nello Strategic Partnerships Program.

“Le possibilità che l’intelligenza artificiale acceleri la trasformazione digitale dell’air cargo sono enormi. Insieme, queste iniziative contribuiranno a sfruttare al meglio il potenziale dell’intelligenza artificiale, con un’adozione da parte del settore coerente, interoperabile e allineata agli standard aeronautici globali. È importante sottolineare che impareremo da queste iniziative per identificare ulteriori aree in cui gli standard, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo collaborativo possono consentire operazioni più sicure, intelligenti ed efficienti”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA.

IATA evidenzia il valore dell’aviazione per il Perù

IATA presenta lo studio “Value of Air Transport for Peru” in occasione del primo IATA World Cargo Symposium in Sud America. Il report quantifica i notevoli benefici che l’aviazione (incluso il turismo legato all’aviazione) genera in termini di posti di lavoro e attività economica nel Paese.

“I dati del 2023 mostrano che l’aviazione supporta e facilita 6,2 miliardi di dollari di attività economica (impatto totale, inclusa la supply chain più ampia, la spesa dei dipendenti e le attività turistiche), pari al 3,2% del Prodotto Interno Lordo (PIL).

364.000 posti di lavoro (impatto totale, inclusa la supply chain più ampia, la spesa dei dipendenti e le attività turistiche), di cui 36.100 nel settore dell’aviazione.

240.300 tonnellate di merci trasportate per via aerea”, afferma IATA.

“Il settore dell’aviazione peruviano svolge un ruolo fondamentale nel collegare le comunità, supportare il turismo e favorire il commercio. Con una forte domanda interna e una crescente cargo activity, l’aviazione sarà un supporto fondamentale per lo sviluppo economico del Perù. La continua collaborazione tra industria e governo sarà fondamentale per garantire che il Perù massimizzi i benefici economici e sociali che l’aviazione può offrire”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Per continuare a generare benefici dall’aviazione, IATA delinea tre priorità chiave per il Paese: infrastrutture economicamente vantaggiose; tariffe competitive; regolamentazione efficace”, conclude IATA.

L’air cargo contribuisce al boom delle esportazioni di prodotti freschi del Perù

IATA ha pubblicato oggi un report che mostra come l’air cargo abbia sostenuto la forte espansione delle esportazioni del Perù e aiutato il Paese a emergere come uno dei principali esportatori mondiali di prodotti freschi.

“Il valore delle esportazioni del Perù è cresciuto da 33,7 miliardi di dollari nel 2015 a 90,1 miliardi di dollari nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,3% (circa quattro volte la media globale del 2,19%).

Il valore delle esportazioni di frutta e verdura fresca, spesso trasportate per via aerea, è più che triplicato, passando da 2,4 miliardi di dollari nel 2015 a 8,1 miliardi di dollari nel 2025. Il Perù è leader mondiale nelle esportazioni di prodotti freschi, tra cui mirtilli, asparagi e uva fresca.

L’air cargo è stato fondamentale per consentire la crescita di prodotti non tradizionali, sensibili al fattore tempo e alla qualità, facilitando l’ingresso nel mercato e l’accesso a mercati lontani e di alta qualità.

Il ruolo fondamentale dell’air cargo nelle esportazioni di alto valore del Perù è dimostrato dal fatto che rappresenta il 23% delle merci esportate in termini di valore, mentre rappresenta solo l’1,3% in termini di tonnellaggio esportato”, afferma IATA.

“Il successo delle esportazioni peruviane dimostra come l’air cargo consenta ai paesi di espandere le proprie economie grazie all’accesso ai mercati globali. Una connettività aerea affidabile consente ai produttori di far arrivare rapidamente prodotti urgenti, come frutta e verdura fresca, verso mercati lontani, preservandone la qualità, e consente l’ingresso in nuovi mercati e segmenti di mercato a più alto valore. Questa connettività aiuta gli agricoltori a raggiungere i consumatori globali e sostiene l’occupazione, la crescita e la diversificazione in tutta l’economia”, ha affermato Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo.

“La crescita delle esportazioni peruviane dimostra come una connettività aerea affidabile consenta alle industrie urgenti di competere in mercati lontani e ad alto valore. La stessa connettività è altrettanto fondamentale sul fronte delle importazioni, garantendo l’arrivo tempestivo di input e tecnologie che sostengono la capacità produttiva del paese. In LATAM Cargo, il nostro obiettivo è rafforzare tale connettività con un’esecuzione disciplinata, poiché supporta entrambe le parti del commercio e la competitività a lungo termine del Perù”, ha affermato Andrés Bianchi, CEO di LATAM Cargo Group.

(Ufficio Stampa IATA)