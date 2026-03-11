Dassault Aviation presenta il Falcon 10X

In una spettacolare presentazione, alla presenza di oltre 400 clienti, partner e leader del settore aeronautico riuniti in un nuovo stabilimento produttivo a Bordeaux-Mérignac, Dassault Aviation ha presentato il Falcon 10X, il suo business jet più ambizioso di sempre.

Il Falcon 10X introduce la cabina più grande, più confortevole e più versatile mai progettata per un purpose-built business jet, ridefinendo ciò che i passeggeri possono aspettarsi dal tempo trascorso in volo.

“L’obiettivo è consentire ai passeggeri di vivere il tempo a bordo dell’aereo come un’altra parte della loro vita quotidiana, non come un lungo intervallo tra partenza e destinazione. In questo modo, arrivano riposati e al meglio”, afferma Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault.

“Gli spaziosi interni dell’aereo sono più larghi di 20 cm e più alti di 5 cm rispetto al suo concorrente più vicino, consentendo ai proprietari di progettare interni che ricordano meno una cabina di aereo tradizionale e più un moderno ambiente di vita o di lavoro.

Offrire quel livello di comfort mantenendo l’efficienza e la flessibilità operativa che caratterizzano gli aerei Falcon ha richiesto innovazione in quasi ogni aspetto dell’aereo.

Gli ingegneri hanno applicato l’esperienza maturata nei military aircraft programs all’avanguardia dell’azienda per migliorare l’aerodinamica, i materiali, l’avionica e i controlli di volo. Dassault rimane l’unico produttore al mondo a progettare e costruire sia fighter jets che business aircraft: un vantaggio interdisciplinare che ora si riflette nel Falcon 10X.

Il Falcon 10X volerà a velocità prossime alla barriera del suono, con una top speed di 0,925 Mach e un maximum range di 7.500 nm, consentendogli di collegare facilmente le tratte più popolari al mondo, come New York-Shanghai, Los Angeles-Sydney, San Paolo-Dubai o Pechino-Parigi.

Il comfort dei passeggeri è stato progettato con altrettanta ambizione. A un’altitudine di crociera di 41.000 piedi, la pressione in cabina sarà mantenuta a un livello eccezionalmente basso, pari a 3.000 piedi, con un ricambio continuo di aria fresca al 100% in tutta la cabina e zone di temperatura regolabili individualmente. La fusoliera completamente nuova del 10X è dotata di 38 finestrini extra-large, quasi il 50% più grandi di quelli del Falcon 8X, che inondano la cabina di luce naturale, rendendola la cabina più luminosa della business aviation.

Con una larghezza di 2,77 m e un’altezza di 2,03 m, la cabina è più grande di alcuni regional jets. I clienti possono configurare gli interni a tre o quattro zone, tra cui ampie dining areas, Falcon Privacy Suites, full-size bedrooms, optional shower installations”, afferma Dassault Aviation.

“Il cuore del Falcon 10X è la prima all-composite wing per la business aviation.

La struttura avanzata combina i tradizionali Dassault high-lift devices – slats and flaps con una next-generation composite architecture che migliora l’efficienza aerodinamica, riducendo al contempo il peso. Il risultato è un’ala che supporta l’ampia cabina dell’aereo, mantenendo l’agilità e la runway flexibility per cui sono noti gli aerei Falcon“, prosegue Dassault Aviation.

“I Dassault Falcon sono sempre stati all’avanguardia nella business aviation e il 10X non fa eccezione, incarnando la migliore tecnologia disponibile oggi. Dal punto di vista dell’utente, l’equazione è semplice: un’esperienza oggettivamente migliore”, ha osservato Trappier.

“Il Falcon 10X introduce il NeXus flight deck, il cockpit più avanzato mai installato su un business jet. Progettato per ridurre il carico di lavoro del pilota e migliorare la situational awareness, soprattutto durante le fasi di volo più impegnative, il NeXus cockpit integra ampi display touchscreen con nuovi automation tools che aiutano gli equipaggi a gestire missioni complesse con maggiore sicurezza.

Uno standard dual FalconEye Enhanced Vision System di serie aggiunge ulteriore sicurezza e capacità in condizioni di scarsa visibilità, con nuove funzionalità che facilitano le manovre più complesse, come i night circling approaches.

Il Falcon 10X introduce anche la terza generazione del Dassault digital flight-control system in un business aircraft. Integrato con una Smart Throttle, ispirata ai comandi del Rafale fighter, il sistema gestisce automaticamente entrambi i motori tramite un unico comando, assistendo al contempo i piloti con funzioni come noise-abatement climbs and stabilized go-arounds.

Queste funzionalità digitali combinate rendono possibile il primo automatic recovery mode in un large business jet, estendendo ulteriormente i limiti di sicurezza.

Dassault ha introdotto per prima i fly-by-wire flight controls nella business aviation con il Falcon 7X nel 2007, una tecnologia che previene overspeeding, overstressing o lo stallo del velivolo, garantendo al contempo le qualità di volo fluide apprezzate dai proprietari di Falcon.

Il nuovo motore Pearl 10X è dotato dell’Advance2 engine core, il più efficiente disponibile nel business aviation sector, e lo combina con un high-performance low-pressure system, ottenendo una spinta superiore di oltre 8.000 kg. Il Pearl 10X offre un cambiamento radicale in termini di potenza ed efficienza, offrendo al contempo performance eccezionali in termini di silenziosità ed emissioni. Questa combinazione consentirà agli operatori di avere una premium airport accessibility e di volare ultra-long-range connections, potendo al contempo viaggiare a velocità prossime a quella del suono”, continua Dassault Aviation.

“Oggi è un giorno davvero speciale per Rolls-Royce e il suo team. Siamo entusiasti e orgogliosi di dare impulso a questo straordinario velivolo e vorrei congratularmi con la famiglia Dassault e con il team Falcon per questa occasione speciale”, ha dichiarato il Dr Dirk Geisinger, Director, Business Aviation, Rolls-Royce.

“Con la presentazione completata, il programma Falcon 10X si avvia verso la sua prossima grande tappa: i flight testing. Una volta in volo, il velivolo inizierà un’ampia campagna di valutazione progettata per convalidarne le performance e mettere in servizio il Falcon più avanzato mai costruito”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Copyright Dassault Aviation – S. Fort)