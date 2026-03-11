Wizz Air e Torino Airport: 8 rotte e un milione di posti disponibili nel 2026

Wizz Air ha celebrato oggi a Torino insieme a Torino Airport, il traguardo dei 3 milioni di passeggeri trasportati dallo scalo piemontese dall’avvio delle operazioni nel 2014. Dal primo volo Torino-Bucarest operato nel 2014, Wizz Air è cresciuta esponenzialmente nel capoluogo, merito della solidità della partnership con la gestione aeroportuale e dell’efficacia di un modello operativo capace di intercettare sia la domanda leisure che quella business.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare la strategia di espansione della compagnia e confermare il ruolo di primo piano di Torino nei piani di sviluppo del network nazionale. Il piano operativo per il 2026 prevede un potenziamento strutturale dell’offerta senza precedenti: la compagnia metterà in vendita oltre 955mila posti, segnando un incremento del +97% rispetto alla capacità offerta nel 2025.

Il principale motore di questa espansione sarà la stagione Summer 2026, durante la quale l’offerta salirà a 618mila posti, con un incremento del 122% rispetto all’estate precedente. Il network della stagione estiva da Torino oggi conta 8 rotte totali verso 6 Paesi, bilanciando destinazioni internazionali strategiche e collegamenti domestici ad alta frequenza.

Da un lato viene consolidato ulteriormente il focus sull’Est Europa, a partire dalle due novità della stagione estiva Budapest e Chisinau (che proseguono dopo l’avvio avvenuto nella stagione Winter 2025) a cui si sommano Tirana e i due scali di Bucarest Otopeni e Bucarest Baneasa; dall’altro viene rafforzato l’asse con il Regno Unito tramite la rotta per Londra Luton al via dal 13 giugno 2026 con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato). Si rafforza anche il segmento domestico con il potenziamento della connettività con il Sud Italia attraverso i collegamenti per Catania e per Palermo, quest’ultimo operativo dal 4 maggio 2026 con frequenza giornaliera: una rotta strategica che accorcia le distanze tra il polo industriale piemontese e il cuore del Mediterraneo, garantendo una connettività costante per il traffico business e leisure.

“Raggiungere i 3 milioni di passeggeri a Torino è un risultato che certifica la bontà del nostro investimento in Piemonte e la forza della sinergia costruita in questi anni con l’Aeroporto di Torino”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Grazie a questa partnership strategica siamo oggi in grado di quasi raddoppiare la nostra capacità in un solo anno, rafforzando la connettività del territorio e offrendo ai passeggeri un numero sempre maggiore di opportunità di viaggio alle tariffe più convenienti possibili. Torino continuerà a ricoprire un ruolo sempre più rilevante nel nostro network europeo, a beneficio dei viaggiatori e dello sviluppo economico del territorio”.

“Siamo molto felici della crescita che Wizz Air sta registrando sul nostro aeroporto”, ha commentato Paolo Papale, Direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport. “Negli ultimi anni il ruolo della compagnia si è rafforzato molto e siamo certi che le novità portate dalla stagione estiva 2026 contribuiranno ulteriormente a questo sviluppo. I nuovi voli per Londra Luton e per Palermo rappresentano una ottima occasione di crescita turistica anche per il territorio piemontese, sempre più raggiungibile da un crescente network voli. Ad essi si affiancano poi le nuove rotte per Chisinau e per Budapest, che proseguono dalla winter 2025, con la capitale ungherese che sarà collegata di lunedì, mercoledì e venerdì”.

L’avvio di queste nuove rotte conferma l’impegno di Wizz Air nel mercato italiano, dove opera con una flotta di Airbus A321neo di ultima generazione. offrono consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort migliorato a bordo.

TORINO – PALERMO – Tutti i giorni – 4 maggio 2026

TORINO – LONDRA LUTON – Martedì, Giovedì e Sabato – 13 giugno 2026

