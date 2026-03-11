Volotea amplia la propria offerta internazionale dall’Italia: al via i nuovi collegamenti Roma Fiumicino-Limoges e Venezia-Murcia

Volotea continua a investire sulla connettività tra Italia ed Europa e annuncia oggi l’avvio di due nuovi collegamenti internazionali: Roma Fiumicino-Limoges e Venezia-Murcia. Queste nuove rotte rafforzano ulteriormente il network della compagnia, offrendo nuove opportunità di viaggio non solo per i passeggeri italiani, ma soprattutto per i tanti turisti europei desiderosi di scoprire due delle città più belle al mondo.

“Con l’annuncio dei nuovi collegamenti Venezia-Murcia e Roma Fiumicino-Limoges continuiamo a investire nello sviluppo del nostro network internazionale dall’Italia, uno dei mercati più strategici per Volotea”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Il nostro obiettivo è offrire ai passeggeri collegamenti diretti tra città europee di grande attrattività culturale e turistica, migliorando la connettività dei territori e contribuendo, allo stesso tempo, a generare nuovi flussi turistici incoming verso il nostro Paese. Oggi Volotea è attiva in 23 scali italiani, di cui 7 sono basi operative, e nel 2026 opereremo quasi 170 rotte in Italia, con un’offerta complessiva di oltre 4,5 milioni di posti, in crescita rispetto allo scorso anno, a conferma del nostro impegno nel rafforzare la presenza nel mercato italiano e nel sostenere lo sviluppo dei territori in cui operiamo”.

Il primo collegamento a decollare sarà quello tra Roma Fiumicino e Limoges, operativo dal 23 maggio con due frequenze alla settimana, il martedì e il sabato, e un’offerta complessiva di oltre 14.000 posti in vendita. Questa novità si aggiunge al collegamento per Oviedo, già annunciato lo scorso anno e in partenza dal 31 marzo con tre frequenze settimanali, martedì, giovedì e sabato.

Nel 2026 sono 9 le destinazioni disponibili da Roma Fiumicino con Volotea: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Limoges – novità 2026, Lourdes, Nantes e Strasburgo), e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo – novità 2026).

Dal 28 giugno, invece, si potrà volare da Venezia a Murcia, due volte alla settimana, il mercoledì e la domenica, e un’offerta complessiva di oltre 7.500 posti in vendita. La nuova destinazione si inserisce in un più ampio piano di sviluppo previsto da Volotea a Venezia per il 2026. Infatti, per l’anno in corso è in arrivo un secondo aeromobile basato presso il Marco Polo e l’introduzione di nuovi collegamenti estivi verso la Grecia, con Corfù dal 27 giugno (una frequenza settimanale ogni sabato) e Rodi dal 2 luglio (ogni giovedì). A queste si aggiunge anche un rafforzamento della capacità su alcune rotte già presenti nel network veneziano, tra cui Olbia, che registrerà un incremento del +60% dei posti disponibili rispetto allo scorso anno, e Karpathos, la cui operatività raddoppierà passando da una a due frequenze settimanali.

“Accogliamo con soddisfazione l’avvio del nuovo collegamento diretto Venezia–Murcia operato da Volotea. La nuova rotta contribuisce ad ampliare ulteriormente l’offerta di destinazioni spagnole disponibili dal nostro aeroporto, un mercato che continua a registrare un forte interesse sia da parte dell’utenza locale che dei passeggeri in visita nel Veneto”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Il rafforzamento della presenza di Volotea a Venezia conferma il valore della partnership sviluppata negli anni ed il comune impegno nel potenziare la connettività internazionale dello scalo”.

Per il 2026, il network di Volotea a Venezia comprende 23 destinazioni verso 4 Paesi: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria); 6 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa); 8 in Grecia (Atene, Corfù – novità 2026, Karpathos, Mykonos, Rodi – novità 2026, Santorini, Skiathos e Zante) e 2 in Spagna (Bilbao e Murcia – novità 2026).

