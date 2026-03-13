LATAM Airlines è tra le 12 compagnie aeree con le flotte più grandi al mondo e prevede di arrivare a 410 aeromobili nel 2026

LATAM Airlines Group continua a portare avanti il suo piano di crescita e ammodernamento della flotta. Alla fine del 2025, il gruppo ha raggiunto 371 aeromobili, dopo aver incorporato 26 nuovi aeromobili nel corso dell’anno, tutti modelli di nuova generazione, posizionandosi tra le 12 compagnie aeree con le flotte più grandi al mondo.

L’espansione continuerà nel 2026, quando LATAM Airlines prevede di raggiungere 410 aeromobili, con l’arrivo di 41 nuovi velivoli. Tra questi vi sarà il primo Embraer operato da LATAM Airlines, destinato a rafforzare la rete domestica in Brasile e a garantire maggiore flessibilità operativa in quel mercato.

Nel 2027, la compagnia prevede di aggiungere altri 27 aeromobili, incluso il primo Airbus XLR, un modello che permetterà di ampliare la copertura sulle rotte a medio raggio.

“Questa crescita non risponde solo a una maggiore esigenza di connettività sia all’interno della regione sia con altri mercati internazionali ma riflette anche la nostra convinzione che il futuro dell’aviazione debba essere più efficiente e sostenibile. Ogni nuovo aeromobile che incorporeremo sarà dotato di tecnologia di nuova generazione che ci permetterà di ridurre le nostre emissioni, consentendoci di avanzare in modo concreto sulla nostra roadmap verso emissioni nette zero entro il 2050”, afferma Sebastián Acuto, Projects e Fleets Director di LATAM Airlines Group.

Verso la fine del decennio, LATAM Airlines prevede di incorporare oltre 130 nuovi aeromobili di diversi produttori. Con questo, stima che più del 50% della sua flotta – almeno 200 aeromobili – sarà composto da modelli tecnologicamente avanzati entro il 2030.

Questi aeromobili consentono di ridurre le emissioni di CO2 tra il 20% e il 25% rispetto ai precedenti, oltre a ottimizzare il consumo di carburante, secondo i dati dei produttori.

In questo modo, LATAM Airlines consolida una delle flotte più grandi e moderne della regione e rafforza la sua posizione competitiva, combinando espansione, efficienza e una chiara roadmap verso le emissioni nette zero entro il 2050.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)