American Airlines si unisce ad America250 per celebrare il 250º anniversario della nazione

American Airlines informa: “America250, l’organizzazione nazionale indipendente incaricata dal Congresso di guidare le commemorazioni della firma della Dichiarazione d’Indipendenza, annuncia che American Airlines sarà sponsor ufficiale e partner di questa storica celebrazione a livello nazionale. American, tra i brand più iconici e radicati del Paese, si unirà a una coalizione sempre più ampia di aziende leader impegnate a coinvolgere oltre 350 milioni di americani in questo traguardo.

La partnership arriva in un momento dal forte valore simbolico per American, che nel 2026 celebrerà il proprio centenario. Da 100 anni, American collega comunità, sostiene la crescita economica e supporta le priorità nazionali, contribuendo a definire cosa significhi far progredire l’America”.

“Fondata agli albori dell’aviazione commerciale, American è cresciuta insieme alla nazione. Attraverso fasi di espansione, sfide, innovazione e rinnovamento, la compagnia ha guidato l’ascesa del trasporto aereo come motore di commercio e cultura, collegando comunità in tutti i 50 stati e oltre i confini nazionali.

Nel quadro della partnership, American assumerà un ruolo visibile e dinamico nel dar via alle celebrazioni in tutto il Paese. La compagnia dipingerà due aeromobili con la livrea ufficiale di America250, garantendo che le celebrazioni prendano letteralmente il volo attraverso gli Stati Uniti e nel resto del mondo. American sarà anche la Compagnia Aerea Ufficiale di America Innovates, un’esposizione itinerante dedicata all’ingegno nazionale che metterà in risalto la creatività, il progresso e lo spirito pionieristico che hanno definito gli Stati Uniti per 250 anni”, prosegue American Airlines.

“Mentre American Airlines celebra il proprio centenario, siamo onorati di unirci alla nazione nel celebrare i 250 anni di indipendenza americana”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer di American. “La nostra storia è profondamente intrecciata con quella del Paese stesso – una storia di ingegno, resilienza e convinzione che collegare persone e luoghi ci renda più forti. Per un secolo, i nostri team hanno contribuito a far progredire l’America, accompagnando famiglie, militari, innovatori e sognatori nei loro viaggi verso ogni angolo della nazione e del mondo. Collaborare con America250 è un modo significativo per onorare questa eredità e per contribuire a ispirare la prossima generazione mentre guardiamo insieme al futuro”.

“La compagnia aerea serve più di 600.000 passeggeri ogni giorno – oltre 200 milioni di passeggeri all’anno. Dal trasporto di militari, famiglie e viaggiatori d’affari al supporto in interventi di soccorso in caso di calamità, i 130.000 membri del team di American sono impegnati a favorire la connessione tra le comunità americane e a garantire che i passeggeri raggiungano la loro destinazione”, continua American Airlines.

“American Airlines ha trascorso 100 anni a collegare la nostra nazione e a mettere in luce lo spirito d’innovazione che definisce gli Stati Uniti”, ha dichiarato Rosie Rios, Chair di America250. “Avvicinandoci a questo storico 250º anniversario, la portata e la leadership della compagnia contribuiranno a riunire gli americani attraverso città, stati e generazioni, per commemorare la nostra storia condivisa e plasmare insieme il nostro futuro”.

“American si unisce a un prestigioso gruppo di partner di America250, tra cui Walmart, Coca-Cola, Kraft Heinz e Stellantis, il cui impegno collettivo sottolinea il ruolo essenziale del settore privato nel rendere il 250º anniversario la commemorazione più ambiziosa e inclusiva della storia degli Stati Uniti.

Ulteriori dettagli sulla partnership tra American Airlines e America250 e sugli eventi correlati saranno annunciati nei prossimi mesi”, conclude American Airlines.

