Airbus sta preparando due uncrewed combat aircraft di Kratos per il primo volo con un European mission system

Airbus sta lavorando a pieno ritmo per offrire alla German Air Force un operational Uncrewed Collaborative Combat Aircraft (UCCA) system entro il 2029.

“A Manching, vicino a Monaco, l’azienda sta attualmente preparando i primi due Valkyrie acquisiti dal partner statunitense Kratos Defense & Security Solutions, Inc. per il loro volo inaugurale con un European mission system. Il volo è previsto entro la fine dell’anno. Le due aziende stanno mettendo a disposizione le rispettive competenze leader del settore per integrare, configurare e, in definitiva, produrre e consegnare l’Airbus UCCA system.

Airbus sta attualmente equipaggiando gli UCCA con il suo European mission system, il Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure (MARS) system. MARS include anche un AI-supported software, denominato MindShare, che non solo sostituisce il pilota assente, ma è anche in grado di coordinare interi gruppi di missione, essendo distribuito su numerose piattaforme con e senza equipaggio”, afferma Airbus.

“Combinando il Kratos Valkyrie con il nostro MARS mission system, offriamo al cliente tedesco esattamente ciò di cui la Germania e l’Europa hanno urgente bisogno nell’attuale contesto: un flying uncrewed combat aircraft con un sovereign European mission system che non deve essere sviluppato da zero in modo lungo e costoso”, ha dichiarato Marco Gumbrecht, Head of Key Account Germany at Airbus Defence and Space. “Il nostro obiettivo è fornire una capacità credibile al momento opportuno, garantendo al contempo key sovereign aspects. Siamo fiduciosi di poterlo fare a un prezzo molto accessibile, un fattore chiave per gli UCCA”.

Steve Fendley, President of Kratos Unmanned Systems Division, ha dichiarato: “Siamo entusiasti dell’opportunità, delle capacità che stiamo offrendo e della collaborazione con Airbus. Prendendo il Valkyrie, già collaudato in volo e in produzione, e integrandolo con l’Airbus MARS mission system, l’Airbus-missionised Valkyrie UCCA rappresenta un multi-mission, affordable system in grado di operare in modo indipendente, in team con UAS o in Manned-Unmanned-Teaming operations. Grazie al supporto tecnico e produttivo di Airbus e Kratos, stiamo realizzando un sistema dalle capacità ottimali, acquistabile e implementabile in quantità accessibili”.

“Per consentire all’Eurofighter di fungere da “command aircraft” con cross-platform connectivity performance, Airbus e Rafael stanno potenziando il Litening 5 Advanced Targeting Pod, già previsto per la Eurofighter fleet, con connectivity capability. Insieme a minor updates dell’Eurofighter avionics, questi miglioramenti aumenteranno significativamente le capacità del velivolo”, prosegue Airbus.

“Il Kratos Valkyrie ha una lunghezza di 9,1 m, un’apertura alare di 8,2 m e un’autonomia di oltre 5.000 chilometri. Il maximum take-off weight (MTOW) è di circa tre tonnellate. Può volare a un’altitudine fino a 45.000 piedi. Il volo inaugurale del Valkyrie si è già svolto negli Stati Uniti nel 2019. Da allora, altri velivoli hanno effettuato voli regolari. Il volo inaugurale della Airbus variant è previsto per il 2026.

Completamente autonomo o comandato da un Eurofighter, il Valkyrie sarà in grado di svolgere missioni delicate che rappresenterebbero un pericolo eccessivo per il pilota. L’UCCA può svolgere kinetic and non-kinetic missionin diversi ruoli. Per il cliente tedesco, Airbus e Kratos si stanno inizialmente concentrando su un ruolo specifico: fornire una credibile combat air power nei tempi e nei modi previsti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)