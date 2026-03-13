Embraer introduce il KC-390 Millennium a WZL-2, rafforzando la MRO cooperation in Polonia

Embraer ha presentato ufficialmente il C-390 Millennium multi-mission military transport aircraft a Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-2) in Bydgoszcz, Polonia.

“Questo importante traguardo segna il primo passo concreto nella cooperazione strategica tra le due aziende. Si basa sul fondamentale Memorandum d’Intesa (MoU) firmato il 2 dicembre 2025 a Varsavia, che ha gettato le basi per una più profonda collaborazione industriale e tecnologica (leggi anche qui).

Il KC-390 Millennium, un velivolo di nuova generazione riconosciuto per la sua versatilità, l’elevata disponibilità operativa e la tecnologia avanzata, progettato per soddisfare le airlift and aerial refueling missions più impegnative. Il suo arrivo presso WZL-2 sottolinea l’impegno di Embraer nel rafforzare le partnership industriali con l’industria aerospaziale e della difesa polacca”, afferma Embraer.

“L’evento odierno concretizza la visione condivisa di Embraer e WZL-2 in materia di innovazione e collaborazione nel settore della difesa”, afferma Douglas Lobo, VP Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support. “Lavorando a stretto contatto con l’industria della difesa polacca, puntiamo a creare una solida cooperazione, promuovendo valore a lungo termine per il Paese e contribuendo al contempo alla European defense community”.

“La collaborazione tra Embraer e WZL-2 si concentra sulla creazione di una completa maintenance, repair, and overhaul (MRO) capability per il KC-390 Millennium in Polonia. Questa iniziativa migliorerà la prontezza operativa del KC-390, promuovendo al contempo le competenze locali e la crescita industriale”, prosegue Embraer.

“Oggi siamo riuniti qui a WZL-2 per ammirare il velivolo KC-390, che combina soluzioni tecniche innovative, affidabilità ed un enorme potenziale operativo. La collaborazione con Embraer ci apre nuove opportunità, offrendoci ciò che desideravamo: la possibilità di scambiare conoscenze e sviluppare le nostre competenze. Credo che la nostra collaborazione rappresenterà un capitolo importante nella storia dell’innovazione aeronautica”, ha dichiarato Jakub Gazda, CEO di WZL-2.

“Dall’entrata in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, con la Portuguese Air Force nel 2023 e, più recentemente, con l’Hungarian Air Force nel 2024, il KC-390 Millennium ha dimostrato le sue capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta operativa ha dimostrato un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%.

Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft, vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e il lancio di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate. Il velivolo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, ha già dimostrato la sua capacità di rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)