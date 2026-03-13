Tecnam cresce nel Polish Aviation Market

Tecnam informa: “Tecnam annuncia una crescita senza precedenti in Polonia, affermandosi come fornitore leader di flight training and general aviation aircraft nel Paese. Secondo l’analisi ufficiale del Polish Civil Aircraft Register all’inizio del 2026, i modelli Tecnam stanno guidando la modernizzazione della flotta nazionale.

Il 2025 ha segnato un periodo di rapida espansione per Tecnam in Polonia. Tra i nuovi aeromobili immatricolati lo scorso anno figurano:

17 nuovi velivoli Tecnam P2008JC

3 nuovi bimotori Tecnam P2006T

2 nuovi velivoli Tecnam P-Mentor

Al 1° gennaio 2026, l’ active civil aviation registry evidenzia la popolarità e la fiducia che gli operatori polacchi ripongono in Tecnam. Il P2008JC, con 74 unità attive, è ora uno dei modelli di aeromobile più diffusi in servizio in tutto il paese”.

“L’intera flotta Tecnam attiva in Polonia offre una piattaforma completa e moderna per la formazione e la mobilità a livello nazionale, e comprende:

74 Tecnam P2008JC

30 Tecnam P2006T

20 Tecnam P2002JF

7 Tecnam P-Mentor

1 Tecnam P92JS

4 Tecnam P2010

Questa notevole penetrazione di mercato è in gran parte merito di Bartolini Air, che non solo è una delle più grandi e rispettate flight training organizations in Europa, ma è anche l’official, exclusive Tecnam dealer for Poland“, prosegue Tecnam.

Bartlomiej Walas, CEO di Bartolini Air, ha commentato la crescente presenza del costruttore e il ruolo della sua azienda in questo successo: “L’incredibile crescita della flotta Tecnam in Polonia rappresenta un doppio successo per noi di Bartolini Air. Come operatore, la standardizzazione della flotta della nostra accademia con velivoli Tecnam, come il P2008JC, il P-Mentor e il P2006T, è stata fondamentale per la nostra capacità di addestrare in modo sicuro ed efficiente world-class airline pilots. In qualità di official Tecnam dealer for Poland, vedere questi official registry numbers conferma la nostra missione: fornire ad altre scuole di volo e proprietari privati polacchi gli aeromobili più affidabili, economicamente efficienti e tecnologicamente avanzati sul mercato”.

Giovanni Pascale Langer, Tecnam Managing Director, ha celebrato questo traguardo e la partnership: “Vedere gli official 2026 registry numbers provenienti dalla Polonia è motivo di profondo orgoglio per tutti noi di Tecnam. È una vera testimonianza dell’eccezionale qualità dei nostri velivoli e del lavoro straordinario e instancabile del nostro exclusive dealer, Bartolini Air. La Polonia è rapidamente diventata un hub fondamentale per il professional flight training in Europa e siamo onorati che la nostra partnership con Bartlomiej e il suo team stia fornendo la flotta moderna e redditizia che sta plasmando il futuro dell’aviazione nella regione”.

(Ufficio Stampa Tecnam Aircraft – Photo Credits: Tecnam Aircraft)