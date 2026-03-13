Piaggio Aerospace annuncia Avanti Next

Piaggio Aerospace informa: “Per decenni, il P.180 Avanti si è distinto. Il suo design inconfondibile ha sfidato le convenzioni e ha dimostrato che l’innovazione può essere al tempo stesso audace e duratura. Ma la sola eredità non basta mai. Il progresso richiede movimento e il coraggio di spingersi oltre i limiti.

Oggi, Piaggio Aerospace porta il suo spirito pionieristico nel futuro con Avanti Next, l’inizio della “Next Era” per l’azienda”.

“Questa “Next Era” è guidata da una semplice convinzione: un grande aereo va oltre le performance. Rappresenta un’affidabilità su cui si può contare, sistemi di cui ci si può fidare e un’esperienza che si percepisce come curata dalla prima all’ultima ora di volo. Ecco perché il customer care è al centro di questo nuovo capitolo. Si fonda su una relazione a lungo termine, supportata dal nostro impegno per la presenza, la reattività e la trasparenza durante l’intero ciclo di vita dell’aeromobile.

L’assistenza non è più qualcosa che inizia dopo la consegna. La “Next Era” rappresenta un passaggio verso una collaborazione più profonda con i nostri clienti, dove il feedback si trasforma in azione e l’esperienza plasma l’evoluzione. Maintenance, diagnostics and support sono stati ripensati per ridurre i tempi di inattività e aumentare la prevedibilità. Il nostro obiettivo è semplice: mantenere gli aeromobili in volo, garantire la fluidità delle operazioni ed eliminare la complessità superflua per i proprietari.

“Next” riflette anche il nostro modo di lavorare come azienda. È il risultato del lavoro di ingegneri e specialisti che credono nell’artigianalità e nel miglioramento continuo. Ogni componente porta l’impronta di persone che si impegnano a fondo per fare le cose nel modo giusto. Dall’airframe ai motori, ogni parte beneficia di questa dedizione e, grazie alla nostra partnership con Baykar, l’ambizione si unisce a nuove capacità e a una visione a lungo termine di innovazione ed eccellenza”, prosegue Piaggio Aerospace.

“Questa visione culmina nell’Avanti NX, un concept lungimirante all’interno della Avanti series. L’Avanti NX si basa sul design iconico del P.180 e funge da piattaforma per futuri concept work: un working forum in cui è possibile esplorare e valutare concetti relativi a systems, cabin design, efficiency and reliability. Partendo da ciò che si è dimostrato vincente e reinventando ciò che può essere migliorato, l’Avanti NX fornisce un quadro di riferimento per la futura evoluzione della Avanti series, rendendo omaggio alla sua eredità e aprendo al contempo le porte alle possibilità di domani.

Sebbene l’Avanti NX rappresenti il futuro della Avanti line, la “Next Era” ne rispetta anche il passato. Aggiornamenti mirati miglioreranno le performance e l’efficienza dei precedenti modelli P.180, mentre un interior renewal program offerto attraverso il Piaggio Design Label li allineerà al comfort e alla tecnologia dell’Avanti NX. Il nuovo Piaggio Design Label riflette l’attenzione dell’azienda a design innovation and passenger experience. Allo stesso tempo, la produzione dell’Avanti aumenterà nei prossimi anni, raggiungendo gradualmente una capacità fino a 30 velivoli all’anno nel prossimo decennio, per soddisfare la crescente domanda”, continua Piaggio Aerospace.

“Avanti Next prosegue un’eredità definita dall’innovazione. Per decenni, il P.180 ha sfidato le convenzioni e dimostrato che il pensiero originale può portare a un successo duraturo. L’Avanti NX porta avanti questo spirito, progettato per oggi e pronto per ciò che verrà”, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)