Gli ordini e gli annunci di Bell Textron durante Verticon 2026

QuikTrip Corporation amplia la flotta Bell con l’acquisto di un terzo Bell 429

Bell Textron Inc. ha annunciato durante VAI Verticon 2026 la firma del contratto di acquisto di un terzo Bell 429 con QuikTrip Corporation. QuikTrip Corporation prevede di utilizzare il nuovo Bell 429 per il trasporto aziendale.

“Bell è orgogliosa di fornire l’aeromobile scelto da QuikTrip per l’ampliamento della flotta già composta da due Bell 429 e un Bell 407GXi”, ha dichiarato Lane Evans, Managing Director, North America Sales, Bell. “Il Bell 429 si è dimostrato la soluzione ideale per soddisfare le esigenze aziendali e siamo entusiasti di contribuire alla sua crescita”.

“Bell continua a essere un partner prezioso e affidabile per QuikTrip. Il Bell 429 offre la combinazione ideale di prestazioni, comfort e sicurezza richiesta da QuikTrip ed è fondamentale per supportare le nostre operazioni e i nostri piani di espansione”, ha dichiarato Stuart Sullivan, vice president and chief financial officer for QuikTrip.

Sette Bell 407GXi si uniranno alla South Africa Transmission Company

Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato in occasione del VAI Verticon 2026 che la National Transmission Company South Africa (NTCSA) ha firmato un contratto di acquisto per sette Bell 407GXi destinati alle operazioni di pubblica utilità, tra cui la manutenzione delle linee elettriche ad alta tensione, la gestione delle emergenze e il supporto operativo.

“Bell è orgogliosa di collaborare con NTCSA nell’espansione delle sue operazioni di pubblica utilità con gli elicotteri Bell”, ha dichiarato Tim Evans, Managing Director, Middle East and Africa. “Il Bell 407GXi è un velivolo ideale per gli operatori di pubblica utilità in tutta la regione, in quanto è un mezzo versatile e affidabile. NTCSA si unisce così a centinaia di operatori in tutto il mondo che si affidano a questa piattaforma per le attività di pubblica utilità critiche”.

“La NTCSA attende con impazienza l’arrivo dei sette nuovi elicotteri Bell 407GXi, in linea con l’accordo stipulato con Bell Textron Inc. Nell’ambito del rinnovamento e della modernizzazione della nostra flotta aerea, la loro consegna non poteva arrivare in un momento più opportuno. Stiamo realizzando uno dei più grandi programmi di costruzione della nostra storia, con la realizzazione di oltre 14.000 chilometri di linee di trasmissione ad alta e altissima tensione in tutto il Paese per supportare la nuova capacità di generazione. Allo stesso tempo, il mantenimento dell’integrità della nostra rete di trasmissione esistente rimane fondamentale. Un servizio di trasporto aereo affidabile è essenziale per questo lavoro e gli elicotteri Bell 407GXi svolgeranno un ruolo cruciale nel rafforzare la nostra capacità operativa”, ha dichiarato Monde Bala, Chief Executive Officer – NTCSA.

Il Texas Department of Public Safety amplia la flotta con un ordine di acquisto per un Bell 407

Bell Textron Inc. ha annunciato che il Texas Department of Public Safety ha firmato un contratto di acquisto per un Bell 407GXi.

La Texas Department of Public Safety (DPS) Aircraft Operations Division fornisce servizi di pattugliamento aereo, sorveglianza e supporto al soccorso in tutto lo stato del Texas. Oltre al nuovo Bell 407GXi, il dipartimento utilizza anche un Bell 412EP. Il DPS del Texas e Bell vantano una lunga collaborazione iniziata nel 1948, quando il dipartimento istituì la propria flotta con due Bell 47. L’aggiunta del Bell 407GXi alla flotta riflette la continua fiducia del dipartimento nell’affidabilità e nelle soluzioni operative di Bell.

“Oltre 50 anni fa, il DPS scelse Bell come primo elicottero per le sue attività di pubblica sicurezza. Oggi, Bell è onorata di proseguire questa collaborazione con il dipartimento, che sta ampliando le proprie capacità operative di pubblica sicurezza con un Bell 407GXi in tutto lo stato del Texas”, ha dichiarato Lane Evans, managing director, North America sales, Bell.

“L’aggiunta di questo elicottero Bell alla nostra flotta rappresenta un investimento significativo nella nostra affidabilità operativa e nelle nostre missioni di pubblica sicurezza”, ha affermato Stacy Holland, chief pilot, Texas Department of Public Safety Aircraft Operations Division. “Una maggiore affidabilità si traduce direttamente in tempi di risposta più rapidi, un supporto maggiore per i nostri partner sul campo e un livello di servizio ancora più elevato per le comunità che siamo orgogliosi di proteggere. Le capacità avanzate, l’autonomia e la payload capacity del Bell 407GXi ci consentono di svolgere efficacemente le nostre missioni e di migliorare la nostra capacità di rispondere a potenziali minacce, salvaguardando al contempo le comunità in tutto il Texas”.

Il Pasadena Police Department aggiungerà due Bell 505 alla sua flotta

Bell Textron Inc. ha annunciato durante il VAI Verticon 2026 l’ordine di acquisto di due Bell 505 da parte del Pasadena Police Department, California, a dimostrazione del suo impegno nelle operazioni di pubblica sicurezza.

“In qualità di clienti Bell di lunga data, siamo entusiasti che il Pasadena Police Department abbia scelto il Bell 505 come prodotto ideale per dimostrare le proprie capacità operative”, ha dichiarato Lane Evans, managing director, North America Commercial Sales, Bell. “Il Bell 505 offre ai nostri clienti e operatori versatilità nelle prestazioni operative e capacità tecniche avanzate. Questo è un ulteriore esempio della forte domanda che stiamo riscontrando in tutto il mondo per questo elicottero”.

“Questo investimento nei nostri nuovi Bell 505 rappresenta un importante passo avanti nel modo in cui il Pasadena Police Department serve e protegge la nostra comunità”, ha dichiarato il Pasadena Police Chief, Gene Harris. “Questi velivoli offrono alla nostra Air Operations Section le capacità avanzate necessarie per supportare gli agenti a terra, migliorare i tempi di risposta e fornire un supporto aereo fondamentale”.

CNC Technologies è il prime contractor del programma, responsabile della progettazione e del supporto dell’intera suite di missione.

“CNC Technologies è orgogliosa di essere il prime contractor per il Pasadena Police Department’s Bell 505 program”, afferma Alex Giuffrida, managing partner, CNC Technologies. “Il nostro team sta fornendo una capacità operativa immediata con supporto a lungo termine”.

Bell svela i nuovi Bell 429 Designer Series Interior

Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato in occasione del VAI Verticon 2026 il lancio di nuove luxury interior options per il Bell 429, l’ultimo aggiornamento della Designer Series, ispirata al feedback dei clienti e pensata per migliorare l’esperienza di volo.

“Il lancio della Bell 429 Designer Series sottolinea l’impegno di Bell nel migliorare l’esperienza di volo attraverso un design curato nei minimi dettagli e materiali di lusso”, ha dichiarato Rob Scholl, Chief Commercial Officer. “Combinando la comprovata affidabilità del Bell 429 con enhanced interior options, questa configurazione offre una exceptional VVIP experience, pensata appositamente per corporate operators”.

Progettati per offrire una vera VVIP experience, questi interni sono disponibili in cinque eleganti combinazioni di colori: Arctic Grey/Charcoal, Charcoal/Jet Black, Crimson/Jet Black, Sand/Jet Black, Snow/Jet Black.

Bell ha lanciato i primi Designer Series interiors con il Bell 429 all’HAI Heli-Expo 2022. Da allora, Bell ha completato diverse consegne di Designer Series aircraft a clienti in Giappone, Nuova Zelanda e Indonesia, oltre che ad altri operatori internazionali.

Bell e Semper Fly Helicopters inaugurano una nuova Certified Training Facility

Bell Textron Inc. e Semper Fly Helicopters annunciano l’apertura di una nuova Bell Certified Training Facility (CTF). Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nell’offerta di ulteriori soluzioni di addestramento regionali per l’elicottero Bell 206B e consente a entrambe le organizzazioni di collaborare per servire i clienti commerciali.

Inoltre, facilita la collaborazione tra le due organizzazioni per lo sviluppo di advanced defense aviation training programs, come l’U.S. Army Flight School Next Program.

Semper Fly Helicopters, una piccola impresa a conduzione femminile e di proprietà di veterani con sede a Norman, Oklahoma, gestisce un programma di addestramento al volo per elicotteri conforme alla normativa FAA Part 141 e fornisce helicopter flight training per l’University of Oklahoma aviation program.

“Questa collaborazione riflette l’impegno di Bell nel fornire un addestramento eccezionale, promuovendo al contempo la crescita delle infrastrutture aeronautiche e della difesa in Oklahoma”, ha dichiarato Chad Sparks, general manager, Bell Training Academy. “Combinando la tecnologia innovativa e l’esperienza di Bell nell’addestramento con l’approccio guidato da veterani di Semper Fly, stiamo creando una soluzione regionale che soddisfa i più elevati standard di sicurezza e qualità. Insieme, stiamo formando la prossima generazione di aviatori”.

“La reputazione di Bell per l’eccezionale addestramento dei piloti parla da sé e siamo onorati di essere ora al loro fianco come Bell Certified Training Facility”, afferma Brandi Rector, CEO, Semper Fly. “La nostra collaborazione riflette un impegno condiviso per la sicurezza, la qualità e il continuo progresso dell’Helicopter training. Insieme, non solo addestriamo piloti, ma contribuiamo a plasmare il futuro della vertical aviation”.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)