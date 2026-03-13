Robinson Helicopter: gli annunci e le novità presentate durante Verticon 2026

Robinson Helicopter potenzia lo sviluppo dell’R88 con l’aggiunta di nuovi fornitori

Robinson Helicopter Company (RHC) ha fatto progredire il suo programma di sviluppo dell’R88, integrando un nuovo gruppo di fornitori strategici, per migliorare ulteriormente la prontezza operativa del velivolo.

“Basandosi sulle solide partnership instaurate lo scorso anno con Garmin e Safran Helicopter Engines, questi nuovi collaboratori introdurranno state-of-the-art health monitoring and datalink systems, oltre ad equipaggiamenti progettati specificamente per ridurre i tempi di inattività.

GPMS – GPMS sarà il fornitore esclusivo dell’Health and Usage Monitoring (HUMS) per l’R88, il 10-seat helicopter di Robinson. Una novità assoluta per il single-engine helicopter market, il GPMS Foresight MX HUMS sarà di serie, fornendo agli operatori una visibilità continua sull’aircraft health fin dal primo giorno. Le analisi avanzate di Foresight trasformano la manutenzione da reattiva a predittiva e proattiva, riducendo i tempi di inattività non programmati e i costi operativi. Il sistema include anche automated rotor track and balance optimization, over-the-air (OTA) uploads dopo ogni volo e l’accesso sicuro tramite browser in qualsiasi momento, garantendo che l’R88 mantenga la promessa di un’affidabilità di livello mondiale e di un supporto sul campo semplificato in ambienti ad alto utilizzo. L’accordo prevede per i clienti dell’R88 il Level 1 monitoring per cinque anni. Inoltre, è incluso il Level 2 data monitoring per un anno dall’acquisto, che identifica con precisione lo stato di salute dei singoli cuscinetti e ingranaggi e calcola la Remaining Useful Life (RUL) per le parti critiche.

Outerlink – L’Outerlink Iris system fornirà una “connected aircraft” solution, offrendo il monitoraggio dei dati di volo in tempo reale e la comunicazione globale per l’R88. Iris utilizza un collegamento satellitare costante per trasmettere oltre 300 parametri di volo, tra cui GPS location, engine health and HUMS data. Iris include anche un integrated global Push-to-Talk (PTT) VoIP system che garantisce ai piloti di rimanere in costante contatto vocale con il centro di controllo, indipendentemente dalla posizione o dall’altitudine. Iris supporterà inoltre la sicurezza dell’R88 tramite la registrazione sincronizzata di video e audio ad alta definizione. L’hardware di bordo supporta telecamere opzionali e cinque canali audio, tutti mappati sui dati di volo per fornire un quadro completo di ogni missione. Iris può attivare automaticamente avvisi istantanei ai team di manutenzione in caso di superamento dei limiti meccanici o condizioni di emergenza, massimizzando la disponibilità della flotta e riducendo i costi operativi. Outerlink migliora anche la supervisione operativa sincronizzando i dati sul carburante in tempo reale e le intenzioni del pilota con ogni 10-second position report, consentendo al personale di terra di monitorare l’autonomia e attivare avvisi automatici al raggiungimento di livelli minimi di carburante predeterminati.

Skurka – Skurka Aerospace sarà il fornitore dell’avanzato brushless starter-generator dell’R88. Per i proprietari e gli operatori del Robinson R88, il passaggio al brushless starter-generator di Skurka si traduce in costi del ciclo di vita inferiori e maggiore disponibilità dell’aeromobile. Rispetto ai tradizionali brushed starter-generators, l’eliminazione dei componenti soggetti a usura prolunga gli intervalli tra le revisioni (TBO), riducendo significativamente i tempi di fermo per manutenzione programmata. Eliminando la necessità di frequenti ispezioni delle spazzole e il rischio di guasti dovuti a tracce di carbonio, la “fit and forget” solution di Skurka si allinea con le soluzioni di manutenzione semplici ed economiche di Robinson, migliorando la prontezza operativa e l’affidabilità”, afferma Robinson Helicopter.

“Con l’R88, stiamo passando da una manutenzione reattiva a una supervisione proattiva, integrando le tecnologie Outerlink, GPMS e Skurka come caratteristiche principali”, ha dichiarato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “L’utilizzo di componenti di più facile manutenzione e lo streaming di dati in tempo reale garantiscono agli operatori dell’R88 più tempo in volo e una visione più chiara dello stato di salute dell’aeromobile. Questi progressi riflettono l’impegno di Robinson nel garantire che l’R88 sia l’elicottero più affidabile, robusto ed economico per i proprietari privati e per le missioni para-pubbliche”.

“Presentato al Verticon 2025, il Robinson R88 è un versatile single-engine utility helicopter, progettato per proprietari privati, operatori commerciali ed enti di servizio pubblico alla ricerca di un’alternativa ad alta capacità ed economicamente vantaggiosa rispetto ad aeromobili più costosi e di più difficile manutenzione. Progettato per una varietà di missioni, funge da piattaforma robusta e affidabile”, conclude Robinson Helicopter.

Robinson Helicopter presenta gli R44 Utility Interior a Verticon 2026

Robinson Helicopter Company (RHC) ha presentato il nuovo R44 Utility trim al Verticon di Atlanta.

“Conosciuto da decenni come l’affidabile multi-mission workhorse del settore, l’R44 diventa ancora più robusto con un interno completamente nuovo, progettato specificamente per missioni ad alta intensità e in condizioni difficili. L’R44 Utility è la risposta diretta di Robinson alle richieste, da parte degli operatori, di un interno di serie in grado di adattarsi senza problemi ad ambienti ostili che richiedono materiali resistenti.

L’R44 Utility sostituisce i tradizionali interni con modelli più robusti e performanti. Eliminando i componenti in tessuto standard, Robinson ha progettato una cabina in grado di resistere alla pressione di migliaia di ore di volo e al trasporto di carichi di vario tipo.

Il tradizionale rivestimento del soffitto in tessuto è sostituito con TitanPlate, un durable, abrasion-resistant, textured coating progettato per resistere alle condizioni più estreme e a doors-off missions.

Il tessuto della parete posteriore è sostituito con black R-Force aviation-grade nylon, un materiale ad alta resistenza costruito per garantire la massima durata.

Il nuovo NXG-style modernized seat design presenta black Muirhead leather bolsters abbinati con Camouflage Weave compound inserts. Questi materiali sono stati scelti specificamente per resistere all’usura intensa e possono essere facilmente lavati dopo una giornata di volo.

La moquette standard è sostituita da Robinson-branded rubberized floor mats. Progettati per una tenuta ottimale, questi tappetini sono completamente rimovibili e lavabili, per rimuovere fango e detriti.

Per completare l’estetica robusta, gli interni presentano cinture di sicurezza con inserti verde oliva”, afferma Robinson Helicopter.

“L’R44 Utility non è solo più robusto all’interno, presenta anche aggiornamenti funzionali ed estetici all’esterno. La Utility edition debutta con una verniciatura esterna color kaki opaco, impreziosita da un’elegante striscia verde Sherwood.

Per migliorare la sicurezza e la visibilità nelle zone di atterraggio remote, l’elicottero è dotato di standard LED landing and taxi lights con pulse function”, prosegue Robinson Helicopter.

“L’R44 è sempre stato un cavallo da lavoro, ma i nostri operatori con attività ad alto utilizzo lo stanno impiegando in ambienti difficili che richiedono materiali più resistenti per missioni impegnative”, ha dichiarato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “L’R44 Utility è pensato per offrire un elicottero facile da pulire quanto da pilotare, e che sia altrettanto performante quanto loro”.

La configurazione R44 Utility è disponibile per l’ordine immediato su tutti i modelli R44 come single Utility package.

Robinson Helicopter integrerà Crewchief per l’aircraft management and maintenance intelligence

Robinson Helicopter Company (RHC) implementerà le Crewchief Systems next-generation digital aircraft management capabilities sui futuri elicotteri R66 NxG e R88, nonché su tutti i legacy R22, R44 e sugli aeromobili inviati nell’ambito del nuovo RHC trade in program.

“L’integrazione della piattaforma Crewchief sugli elicotteri Robinson, sia futuri che preesistenti, offre a proprietari e operatori un’infrastruttura digitale sicura basata sul cloud, con visibilità completa sulla cronologia operativa e di manutenzione di ciascun aeromobile. L’iniziativa sostituisce i registri cartacei frammentati e i sistemi scollegati con un ambiente digitale sicuro e strutturato che fornisce informazioni operative e di manutenzione in tempo reale.

Per decenni, i dati relativi agli aeromobili sono stati archiviati in registri cartacei e database eterogenei, creando un onere amministrativo e difficoltà nella pianificazione della manutenzione. Crewchief consente l’analisi delle tendenze in tempo reale e il monitoraggio della manutenzione, permettendo a operatori e team di assistenza di monitorare con maggiore precisione la cronologia dei componenti, gli intervalli di ispezione, le direttive di aeronavigabilità e la conformità ai bollettini di servizio. I dati possono quindi essere consolidati in un sistema centralizzato dotato di sistemi di ridondanza, controllo delle versioni e organizzazione strutturata dei dati per garantire accuratezza, tracciabilità e conservazione a lungo termine”, afferma Robinson Helicopter.

“L’integrazione di Crewchief Systems nei nostri elicotteri rappresenta un cambiamento nel modo in cui supportiamo owners and operators. Non ci limitiamo a fornire velivoli affidabili; forniamo un digital system che supporta la sicurezza, l’efficienza e la facilità di manutenzione per l’intera vita utile dell’elicottero”, ha dichiarato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “Supportando la transizione dai registri cartacei, forniamo ai nostri clienti le informazioni in tempo reale di cui hanno bisogno per essere sempre un passo avanti nella manutenzione e prolungare la vita utile del loro elicottero”.

“La piattaforma offre inoltre visibilità immediata, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, sulle direttive di aeronavigabilità, i requisiti di ispezione e lo stato della manutenzione, mantenendo la documentazione organizzata e pronta per le verifiche. Questo approccio digitale proattivo consente agli operatori di monitorare costantemente lo stato di salute degli aeromobili, rafforzando la conformità normativa e la fiducia operativa”, prosegue Robinson Helicopter.

“Il nostro ruolo è garantire che ogni registrazione, ispezione, sostituzione di componenti e input operativo sia organizzato, tracciabile e accessibile in tempo reale, mantenendo al contempo i più elevati standard di verifica e garanzia della qualità”, ha dichiarato Aaron de Zafra, CEO di Crewchief Systems. “Questa partnership con Robinson riflette un impegno condiviso per la sicurezza, la conformità e l’integrità degli asset a lungo termine”.

StandardAero è stata scelta da Robinson Helicopter Company come MRO provider preferito per il motore Rolls-Royce RR300 dell’elicottero R66

StandardAero, fornitore leader indipendente specializzato in aerospace engine aftermarket services, tra cui engine maintenance, repair and overhaul (MRO) and engine component repair, è stata selezionata da Robinson Helicopter Company per supportare la sua flotta globale di elicotteri R66 equipaggiati con motore Rolls-Royce RR300.

“Questa collaborazione fornirà ai proprietari e agli operatori di elicotteri R66 una soluzione MRO raccomandata da Robinson per tempi di intervento ridotti e costi contenuti.

Il nuovo accordo garantisce immediate shop capacity e definisce impegni sui tempi di intervento per ridurre al minimo i tempi di fermo operativi. StandardAero dispone attualmente di 150 approved component repairs per il motore RR300 e sta sviluppando proattivamente ulteriori 180 riparazioni per contribuire a ridurre i costi di sostituzione dei pezzi”, afferma Robinson Helicopter.

“Siamo entusiasti di collaborare con Robinson e la sua rete di centri di assistenza per fornire un supporto affidabile ai motori dei loro operatori”, ha dichiarato Ray Franczuk, Interim Vice President and General Manager for StandardAero’s Helicopters business. “La nostra OEM-aligned technical expertise ci consente di mantenere la qualità e l’affidabilità al centro della nostra offerta di servizi. Abbiamo potuto sfruttare i nostri oltre 60 anni di esperienza sul Rolls-Royce M250 per potenziare le riparazioni disponibili per l’RR300 e ridurre, ove possibile, la costosa sostituzione dei componenti. Per accelerare ulteriormente il ritorno in servizio, manteniamo un ampio parco ricambi progettato specificamente per soddisfare le esigenze urgenti. Non vediamo l’ora di fornire agli operatori dell’R66 soluzioni di manutenzione che consentano la continuità operativa e riducano i costi di gestione, senza compromettere la sicurezza o l’affidabilità”.

“Questo accordo affronta una delle maggiori sfide che i nostri clienti si trovano ad affrontare: i costi imprevedibili e i tempi di fermo per la revisione dei motori”, ha dichiarato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “L’aumento dei costi di revisione e i tempi di fermo prolungati hanno un impatto diretto sulla redditività dei nostri operatori e sulla loro capacità di mantenere una programmazione di volo costante. Garantendo tempi di fermo prevedibili per 2.000-hour and 4.000-hour PMI events, offriamo ai nostri clienti la prevedibilità necessaria per gestire efficacemente la propria attività”.

“Dal punto di vista operativo, la collaborazione integra la previsione della domanda e la pianificazione dei materiali per migliorare la disponibilità e la prontezza dei ricambi. I servizi saranno erogati in quattro principali hub di StandardAero in Nord America e nel Regno Unito, tra cui Winnipeg (Manitoba) e Richmond (British Columbia), in Canada; Concord (Carolina del Nord), Stati Uniti, Hampshire (Inghilterra). Allineando la gestione della capacità con il supporto del ciclo di vita, entrambe le aziende mirano a fornire agli operatori di tutto il mondo maggiore prevedibilità e una supervisione tecnica più snella per i loro motori.

Il Robinson R66 è un versatile light turbine helicopter, utilizzato in tutto il mondo per una varietà di missioni, tra cui addestramento al volo, missioni di utilità, missioni pubbliche e parapubbliche”, conclude Robinson Helicopter.

(Ufficio Stampa Robinson Helicopter Company – Photo Credits: Robinson Helicopter Company)