IATA annuncia il World Data Symposium 2026 a Singapore

L’International Air Transport Association (IATA) terrà a Singapore l’edizione 2026 del World Data Symposium (WDS) l’8 e il 9 aprile.

“Il simposio riunirà leader nel campo dei dati, della tecnologia e della sicurezza informatica per condividere idee e presentare casi d’uso concreti incentrati su tre temi chiave per la trasformazione del settore aeronautico:

– Utilizzare i dati per migliorare l’efficienza operativa e il processo decisionale strategico.

– Rafforzare la preparazione e la resilienza in materia di sicurezza informatica lungo l’intera aviation value chain.

– Sfruttare l’intelligenza artificiale e l’automazione per trasformare le prestazioni operative e migliorare l’esperienza dei passeggeri”, afferma IATA.

“I dati rappresentano una delle risorse strategiche più potenti del settore aeronautico. Lo IATA World Data Symposium è il luogo in cui i professionisti dell’aviazione e della tecnologia condividono competenze e accelerano i progressi verso un futuro più intelligente, sicuro e connesso. Due aree tematiche di particolare attualità per questa seconda edizione saranno l’analisi del ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro digitale dell’aviazione e un approfondimento su come rendere il settore più resiliente agli attacchi informatici. Con l’accelerazione del ritmo dell’innovazione digitale, il WDS rappresenta un importante punto di riferimento in cui coloro che guidano l’innovazione digitale possono fare il punto sugli sviluppi globali”, ha dichiarato Kim Macaulay, IATA’s Senior Vice President Information & Data and Chief Information & Data Officer.

“Approfondendo le tematiche chiave, il programma del WDS includerà le seguenti sessioni:

CEO Panel: Digital Transformation in Aviation

Open AI in the Aviation Industry

Securing the Digital Flight Path: Agentic AI, Cloud Security, and Aviation Resilience

Digital Twins in Aviation and Airports

Navigating Today’s Turbulence, Securing Tomorrow’s Skies

From Arenas to Airports: How Smart Stadium Tech Can Inspire Aviation

K-innovation Stories from Korea

Singapore Airlines, official airline partner dell’evento, parteciperà alle discussioni con il contributo di Goh Choon Phong, Chief Executive Officer e George Wang, SVP Information Technology. Il team IATA includerà Willie Walsh, Director General, Kim Macaulay, SVP Information & Data, Chief Information & Data Officer, Dr. Marie Owens Thomsen, SVP Sustainability and Chief Economist.

Tra i relatori figurano: Nasaruddin A. Bakar, President & Group CEO, Malaysia Aviation Group; Chai Eamsiri, Chief Executive Officer, Thai Airways; Olivier Beaujean, VP & Chief Information Officer, Cargolux; Masaya Fukushima, Vice President of System Management Department, Japan Airlines; Pratik Patel, Global VP Customer Operations, DHL Global Forwarding; Yanling Liu, SVP Airport Ops and Transformation, Changi Airport Group; Bum-ho Kim, Vice President, Incheon International Airport Corporation; Pablo Fernandez Kruk, VP Digital Strategy, Airlines AI Studio, Golant; David Fairman, Chief Information Officer & Chief Security Officer APAC, Netskope; Andrew Sellers, VP Technology Strategy and Enablement, Confluent”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)