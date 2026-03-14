Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways proseguono le operazioni con un flight schedule ridotto a causa della situazione nella regione.

Di seguito gli ultimi aggiornamenti dalle compagnie e le informazioni sui voli operati e su come prenotare.

Qatar Airways: “Con le Qatar Airways scheduled flight operations ancora temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar, desideriamo informarvi che stiamo facendo del nostro meglio per supportarvi nel vostro viaggio e per riunirvi alla vostra famiglia e ai vostri cari. Riconosciamo che questa situazione potrebbe essere destabilizzante e stiamo lavorando per aiutarvi a proseguire il viaggio mentre ci prepariamo per un ritorno sicuro alle nostre normali operazioni. La vostra pazienza e comprensione sono molto importanti per noi e vi siamo sinceramente grati per il vostro continuo supporto in questo momento difficile. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura completa e sicura dello spazio aereo del Qatar da parte delle autorità competenti.

A seguito dell’autorizzazione temporanea della Qatar Civil Aviation Authority che conferma la limitazione dei corridoi operativi, Qatar Airways opera il seguente programma di voli nei prossimi giorni per supportare i passeggeri colpiti dall’attuale interruzione e aiutarli a riunirsi a familiari e amici il più rapidamente e in sicurezza possibile. Ogni volo richiede un’attenta pianificazione ed è soggetto alle approvazioni normative e alle condizioni dello spazio aereo.

Voli in partenza da Doha (DOH):

13 marzo: Perth (PER), Seoul (ICN), Dhaka (DAC), Jeddah, (JED), Kuala Lumpur (KUL), Bangkok (BKK), Kochi (COK), Algeri (ALG), Miami (MIA), Istanbul (IST), Il Cairo (CAI), Amsterdam (AMS), Londra (LHR), Milano (MXP), Parigi (CDG).

14 marzo: Riyad (RUH), Muscat (MCT), Shanghai (PVG), Manila (MNL), Johannesburg (JNB), Dallas (DFW), Toronto (YYZ), Colombo (CMB), Il Cairo (CAI), Islamabad (ISB), Mumbai (BOM), Londra (LHR), Roma (FCO), Madrid (MAD), Francoforte (FRA).

15 marzo: Istanbul (IST), Dhaka (DAC), Kuala Lumpur (KUL), Bangkok (BKK), Delhi (DEL), Algeri (ALG), Melbourne (MEL), New York, (JFK), Jeddah (JED), San Paolo (GRU), Madrid (MAD), Hong Kong (HKG), Londra (LHR), Casablanca (CMN), Parigi (CDG).

16 marzo: Perth (PER), Muscat (MCT), Seoul (ICN), Bangkok (BKK), Pechino (PKX), Dacca (DAC), Kochi (COK), Giacarta (CGK), Mumbai (BOM), Il Cairo (CAI), Miami (MIA), Amsterdam (AMS), Londra (LHR), Colombo (CMB), Francoforte (FRA).

Voli in partenza per Doha (DOH):

13 marzo: Amsterdam (AMS), Londra (LHR), Milano (MXP), Parigi (CDG).

14 marzo: Perth (PER), Seoul (ICN), Dhaka (DAC), Jeddah (JED), Kuala Lumpur (KUL), Bangkok (BKK), Kochi (COK), Algeri (ALG), Miami (MIA), Istanbul (IST), Il Cairo (CAI), Johannesburg (JNB), Londra (LHR), Madrid (MAD), Francoforte (FRA).

15 marzo: Riyad (RUH), Muscat (MCT), Shanghai (PVG), Manila (MNL), Dallas (DFW), Toronto (YYZ), Colombo (CMB), Il Cairo (CAI), Islamabad (ISB), Mumbai (BOM), Roma (FCO), Madrid (MAD), Londra (LHR), Casablanca (CMN), Parigi (CDG).

16 marzo: Istanbul (IST), Dhaka (DAC), Kuala Lampur (KUL), Bangkok (BKK), Delhi (DEL), Algeria (ALG), New York (JFK), Jeddah (JED), San Paolo (GRU), Hong Kong (HKG), Amsterdam (AMS), Londra (LHR), Francoforte (FRA).

17 marzo: Perth (PER), Muscat (MCT), Seoul (ICN), Bangkok (BKK), Pechino (PKX), Dacca (DAC), Kochi (COK), Giakarta (CGK), Mumbai (BOM), Cairo (CAI), Miami (MIA), Colombo (CMB).

Per prenotare questi voli e per gli ultimi aggiornamenti, si prega di visitare il sito web o l’app di Qatar Airways, oppure di contattare un’agenzia di viaggi.

Inoltre, Qatar Airways ha organizzato alcuni direct point-to-point flights selezionati per consentire ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio. I passeggeri idonei per i point-to-point flights saranno contattati direttamente da Qatar Airways.

Questi voli non costituiscono una conferma della ripresa delle scheduled commercial operations. Si prega gentilmente i passeggeri di non presentarsi all’aeroporto di partenza se non in possesso di un biglietto di viaggio valido e confermato.

La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità durante questo periodo di interruzione. Ci scusiamo sinceramente per il disagio causato dalla situazione attuale, che è al di fuori del nostro controllo, e ringraziamo i nostri passeggeri per la pazienza e la comprensione”.

Etihad Airways informa: “Etihad Airways sta attualmente operando un limited commercial flight schedule tra Abu Dhabi e alcune destinazioni chiave.

Stiamo provvedendo a riproteggere i passeggeri con prenotazioni precedenti su questi voli il prima possibile. I biglietti sono disponibili anche per l’acquisto su etihad.com.

I passeggeri interessati riceveranno una comunicazione diretta da Etihad con la conferma dello stato del loro volo e l’indicazione delle opzioni disponibili. Si consiglia ai passeggeri di assicurarsi che i propri recapiti siano aggiornati e di controllare la propria casella di posta elettronica per ulteriori aggiornamenti.

I passeggeri e il pubblico non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad o non siano in possesso di una prenotazione confermata su uno di questi nuovi voli.

La decisione di operare un programma di voli limitato è stata presa in coordinamento con le autorità competenti a seguito di approfondite valutazioni di sicurezza. Etihad continua a monitorare attentamente la situazione e opererà i voli solo quando tutti i criteri di sicurezza saranno soddisfatti.

Le informazioni più aggiornate e l’orario dei voli attuale sono disponibili su etihad.com/flightstatus.

Tutti gli altri scheduled commercial services da e per Abu Dhabi rimangono sospesi. Ulteriori destinazioni verranno aggiunte e comunicate non appena le condizioni lo consentiranno. La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta e i servizi saranno operativi solo dopo che tutti i criteri di sicurezza saranno soddisfatti”.

Emirates informa: “A seguito della parziale riapertura dello spazio aereo regionale, Emirates opera con un reduced flight schedule.

I clienti possono consultare l’orario dei voli in programma e prenotare i posti su: https://www.emirates.com/it/italian/book/current-schedule/.

I passeggeri in transito a Dubai saranno ammessi a bordo solo se il loro volo di coincidenza è operativo. Si prega di non recarsi in aeroporto senza una prenotazione confermata per tali voli.

Emirates continua a monitorare la situazione e adeguerà il proprio programma operativo di conseguenza. Gli ultimi aggiornamenti sui voli saranno pubblicati sul nostro sito web.

Si consiglia ai clienti di verificare lo stato dei voli, consultare gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e controllare la propria casella di posta elettronica per eventuali notifiche relative a modifiche o cancellazioni dei voli prima di recarsi in aeroporto.

Ringraziamo i nostri clienti per la comprensione e la pazienza. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la nostra massima priorità e non sarà compromessa.

Tutti i city check-in points a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso”.

(Redazione Md80.it)