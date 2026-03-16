Atlas Air Worldwide diventa il più grande A350F freighter customer con un ordine per 20 aeromobili

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (“Atlas”), leader globale in airfreight logistics con sede a New York, Stati Uniti, ha effettuato uno storico ordine fermo per 20 aeromobili Airbus A350F freighter.

“L’ordine è il più grande mai effettuato per l’A350F di nuova generazione a elevata efficienza nei consumi, e rende Atlas il più grande cliente di questo modello.

Gli aeromobili A350F saranno impiegati per sostenere la crescita dell’azienda. In qualità di leader nei servizi di logistica aeronautica in outsourcing, Atlas è in una posizione unica per offrire le prestazioni di nuova generazione dell’A350F agli operatori globali, attraverso un’ampia varietà di modelli di business e mercati”, afferma Airbus.

“È motivo d’orgoglio, per noi, essere diventati il più grande cliente dell’Airbus A350F, assicurandoci posizioni di consegna anticipate per questa piattaforma cargo widebody di nuova generazione”, ha dichiarato Michael Steen, Chief Executive Officer di Atlas Air Worldwide. “Questo ordine riflette il nostro impegno a mantenere la flotta di cargo widebody più moderna ed efficiente nei consumi del settore, per servire al meglio i clienti attuali e futuri in tutto il mondo. L’A350F è una piattaforma altamente performante e affidabile, che offre ulteriori vantaggi in termini di carico utile e autonomia, oltre a un solido profilo di sostenibilità. Siamo lieti di accogliere Airbus e Rolls-Royce tra i nostri fornitori, leader nella produzione di aeromobili e motori, ampliando così le nostre opzioni operative e sostenendo le nostre operazioni globali e la crescita futura”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Atlas Air Worldwide, leader globale nell’air cargo industry, nella famiglia Airbus”, ha dichiarato Lars Wagner, CEO Commercial Aircraft di Airbus. “La scelta da parte di Atlas Air dell’A350F di ultima generazione – la prima negli Stati Uniti – rappresenta una tappa significativa, che rafforza la posizione dell’A350F come il vero cargo di nuova generazione preferito dai cargo operators più esigenti. Siamo impazienti di vederlo volare con i colori di Atlas”.

“L’A350F è dotato della main deck cargo door più grande del settore, con lunghezza della fusoliera e capacità ottimizzate per i pallet e i container standard dell’industria. Oltre il 70% dell’airframe è realizzato con materiali avanzati, che consentono di ridurre il take-off weight di 46 tonnellate rispetto agli aeromobili cargo derivati concorrenti. L’A350F è inoltre l’unico aeromobile cargo che soddisferà pienamente i nuovi standard ICAO sulle emissioni di CO2, che entreranno in vigore nel 2027″.

Atlas Air Worldwide ordina 40 motori Trent XWB-97 per equipaggiare 20 A350F

Rolls-Royce annuncia che Atlas Air Worldwide ha concordato un ordine per 40 motori Trent XWB-97 che equipaggeranno 20 aerei Airbus A350F freighter. La flotta sarà coperta dal completo TotalCare service di Rolls-Royce, che si occuperà della manutenzione e dello stato di salute dei motori.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo annuncio è un’ulteriore conferma della comprovata affidabilità del Trent XWB-97. Si tratta del più grande ordine di Airbus A350F equipaggiati con motori Trent XWB-97 fino ad oggi e del più grande ordine di aeromobili nella storia di Atlas. Ringraziamo Atlas per la fiducia riposta in Rolls-Royce e non vediamo l’ora di supportare questi nuovi velivoli quando entreranno in servizio”.

Michael Steen, Chief Executive Officer, Atlas Air Worldwide, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere il primo cliente dell’Airbus A350F equipaggiato con motori Trent XWB-97 nelle Americhe. Questo ordine riflette il nostro impegno a mantenere la widebody fleet più moderna ed efficiente del settore, per servire al meglio i nostri clienti in tutto il mondo. Siamo fiduciosi nella combinazione Trent XWB-97 e A350F e siamo lieti di aggiungere Airbus e Rolls-Royce alla nostra base di fornitori”.

“Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in oltre otto anni di servizio e più di quattro milioni di ore di volo. Ha ricevuto i primi due dei tre durability enhancement packages previsti. La terza fase, che entrerà in servizio nel 2028, raddoppia il time on wing in ambienti difficili e offre un miglioramento del 50% in condizioni ottimali.

TotalCare è progettato per garantire la certezza operativa ai clienti, trasferendo a Rolls-Royce time on wing and maintenance cost risk. Questa offerta di servizi premium, leader del settore, è supportata dall’avanzato engine health monitoring system di Rolls-Royce, che contribuisce a fornire ai clienti maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)