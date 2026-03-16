News Brevi – 16.03.2026

QATAR AIRWAYS OPERA UNO SCHEDULE LIMITATO DA E PER DOHA – Qatar Airways informa: “Poiché le operazioni di volo programmate di Qatar Airways restano temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar, desideriamo informarvi che stiamo facendo tutto il possibile per supportarvi nel vostro viaggio e per permettervi di riunirvi con la vostra famiglia e i vostri cari. Siamo consapevoli che questa situazione possa risultare destabilizzante e stiamo lavorando per consentire ai passeggeri di continuare a viaggiare mentre ci prepariamo al ripristino in sicurezza delle nostre normali operazioni. La vostra pazienza e comprensione significano molto per noi e vi siamo sinceramente grati per il vostro continuo supporto in questo momento difficile. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar annuncerà la completa e sicura riapertura dello spazio aereo del Paese. Qatar Airways opererà un programma rivisto con un numero limitato di voli dal 18 al 28 marzo 2026. Questi orari sono stati ampliati per offrire maggiore flessibilità ai passeggeri che desiderano viaggiare. Per visualizzare questo programma: https://www.qatarairways.com/en/rebooking-options.html#flightschedule. Per prenotare questi voli e per ricevere gli ultimi aggiornamenti sui voli, visita il sito web o l’app di Qatar Airways, oppure contatta un agente di viaggio”.

ANA HD E WINGTRA FIRMANO UN’ACCORDO PER VALUTARE SERVIZI DI RILEVAMENTO E ISPEZIONE CON DRONI – ANA HOLDINGS INC. ha firmato un Memorandum d’Intesa (MOU) con Wingtra AG, azienda svizzera produttrice di droni industriali, per valutare l’implementazione di servizi di rilevamento e ispezione su vasta scala in tutto il Giappone, utilizzando vertical take-off and landing (VTOL) fixed-wing aircraft. L’iniziativa rientra nella strategia aziendale a medio termine di ANA HOLDINGS per il periodo 2026-2028, che prevede il lancio di servizi commerciali con droni entro il 2027. Attraverso questa collaborazione, ANA HD mira a creare un servizio avanzato di osservazione dati che combini la sua vasta aviation safety expertise con la Wingtra VTOL fixed-wing drone technology. La partnership consentirà ispezioni infrastrutturali su vasta scala e rapide valutazioni dei danni in caso di calamità, attività che convenzionalmente risultano complesse per i droni tradizionali. La fattibilità della tecnologia è stata dimostrata durante un progetto sul monte Unzen-Fugen (fiume Mizunashi) nella prefettura di Nagasaki. Il progetto ha previsto il rilevamento e l’ispezione delle infrastrutture per il controllo dell’erosione nell’ambito di un progetto finanziato dalla prefettura di Nagasaki. Tra i principali collaboratori di questa iniziativa figurano la città di Shimabara, Y.N. Consult Co., Ltd., WorldLink & Company Co., Ltd., il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) and Wingtra. A seguito della dimostrazione di successo, ANA HD sta valutando un domestic sales agency agreement in Giappone del più recente drone di Wingtra, il WingtraRAY, e sta anche valutando la possibilità di fornire servizi di gestione delle operazioni di volo con droni. Oltre alla distribuzione dei velivoli, l’azienda mira a sviluppare un sistema di supporto completo che comprenda l’impiego e la gestione dei droni, la formazione dei piloti e la manutenzione degli stessi. ANA HD sta valutando la possibilità di supportare l’ottenimento della”Class 1 Type Certification”, il più alto standard di sicurezza nazionale giapponese per le operazioni con velivoli a pilotaggio remoto. Attraverso questi sforzi, ANA HD accelererà l’introduzione di servizi più avanzati e completi, incluse future “Level 4” operations, che consentiranno beyond visual line of sight (BVLOS) flights su aree popolate senza osservatori visivi.

DELTA: OPZIONI FLESSIBILI PER I VIAGGIATORI IN SEGUITO AL MALTEMPO IN ALCUNE ZONE DEGLI US – Delta informa: “A causa delle forti tempeste previste lunedì mattina presso l’hub Delta di Atlanta e del maltempo atteso in molti aeroporti del Sud-Est e del Nord-Est degli Stati Uniti, tra cui New York e Boston, Delta offre opzioni flessibili ai clienti per spostare i propri viaggi. Lunedì 16 marzo sono previsti ritardi e possibili cancellazioni. I clienti con prenotazioni da, per o attraverso questi aeroporti per lunedì sono invitati a spostare il proprio viaggio prima o dopo l’arrivo della tempesta, utilizzando l’app Delta o il sito delta.com, per evitare disagi. Si consiglia ai clienti di monitorare attentamente lo stato del proprio volo su delta.com o sull’app per le informazioni più aggiornate. Delta fornirà ai clienti il maggior preavviso possibile in merito a eventuali modifiche agli orari dei voli. In caso di cancellazione, Delta riproteggerà automaticamente i clienti sull’itinerario migliore disponibile. La sicurezza dei clienti e del personale Delta rimane la nostra priorità assoluta, pertanto monitoriamo attentamente le previsioni meteorologiche per determinare le necessarie modifiche agli orari dei voli”.

IBERIA: PROMOZIONE PER LA FESTA DEL PAPA’ – Iberia informa: “Iberia partecipa alle celebrazioni della Festa del Papà con vantaggi per condividere momenti unici. La compagnia ha lanciato una carta regalo per questa occasione speciale che consente ai clienti di usufruire di uno sconto fino al 10% dal 16 al 22 marzo. L’acquirente non deve scegliere la destinazione o la data al momento dell’acquisto della carta: il destinatario ha un anno di tempo per utilizzarla per il volo o i voli di sua scelta. Può essere utilizzata una o più volte fino all’esaurimento del saldo. Oltre a essere personalizzata con un messaggio speciale, la carta può essere stampata per essere consegnata di persona o inviata direttamente via e-mail al destinatario. La promozione è valida da lunedì 15 marzo a domenica 22 marzo e può essere utilizzata per voli operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum”.

L’EUROPEAN COMMISSION PUBBLICA BANDO PER LE CANDIDATURE ALL’EASA BOARD OF APPEAL – L’EASA informa: “La European Commission ha pubblicato un bando per la selezione di candidati interessati a diventare membri del Board of Appeal of the European Union Aviation Safety Agency (EASA). L’obiettivo del presente bando di manifestazione d’interesse è selezionare esperti con le competenze e l’esperienza pertinenti, che saranno inseriti in un elenco di candidati per la nomina da parte dell EASA Management Board come Chairperson, members or alternate members of the Board of Appeal. Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando di manifestazione d’interesse pubblicato l’11 marzo 2026. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura alla Commissione entro il 31 maggio 2026”.

SRILANKAN AIRLINES AUMENTA I VOLI PER MELBOURNE – SriLankan Airlines afferma: “SriLankan Airlines rafforza la propria presenza sul mercato australiano annunciando l’incremento dei collegamenti tra Colombo e Melbourne, che dal 2 agosto 2026 passeranno da 7 a 10 voli settimanali. Le tre nuove frequenze saranno operate il martedì, giovedì e domenica, andando ad affiancare l’attuale servizio giornaliero e offrendo ai passeggeri una maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio. Il nuovo operativo prevede la partenza da Colombo alle 14:10 con arrivo a Melbourne alle 04:30 del giorno successivo, mentre il volo di ritorno partirà da Melbourne alle 06:00 con arrivo a Colombo alle 12:15. L’incremento delle frequenze risponde alla crescente domanda di viaggio tra Sri Lanka e Australia, e rafforza il ruolo di Colombo come hub strategico tra l’Asia meridionale e l’Australia. Grazie alla rete della compagnia, i passeggeri possono inoltre usufruire di comode coincidenze verso numerose destinazioni del subcontinente indiano e dell’Asia”. “L’ampliamento dell’operativo su Melbourne è un passo importante nello sviluppo del network di SriLankan Airlines e per il trade italiano significa poter contare su una maggiore disponibilità di voli e su connessioni ancora più efficienti via Colombo verso l’Asia meridionale, ampliando le opportunità di programmazione e vendita”, ha commentato Claudio Novembrini, Commercial & Partnership Director di Distal GSA Italia, GSA di SriLankan Airlines in Italia.