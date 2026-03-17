IATA: la air travel demand raddoppierà entro il 2050

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato le sue Long-Term Demand Projections (LTDP) for air travel, che mostrano come la global air passenger demand dovrebbe più che raddoppiare entro il 2050.

“Nello scenario intermedio, si prevede che la domanda raggiungerà i 20,8 trilioni di revenue passenger kilometers (RPK), sulla base di un compound annual growth rate (CAGR) del 3,1% (2024-2050) rispetto ai 9 trilioni di RPK registrati nel 2024.

Uno scenario di crescita più elevato prevede un CAGR del 3,3%, con una passenger demand che raggiungerà i 21,9 trilioni di RPK nel 2050. Uno scenario di crescita inferiore prevede un CAGR del 2,9%, con una passenger demand che raggiungerà i 19,5 trilioni di RPK entro il 2050.

I diversi scenari sono determinati da modelli alternativi di crescita economica a lungo termine, popolazione, andamento dei prezzi del carburante per l’aviazione, transizione energetica globale e sviluppo della capacità dal lato dell’offerta del trasporto aereo”, afferma IATA.

“Questo outlook per l’air travel è positivo. Le persone desiderano viaggiare e, secondo tutti i nostri modelli, si prevede che la domanda di voli raddoppierà entro la metà del secolo. Questa è un’ottima notizia per lo sviluppo economico e sociale globale, poiché la crescita del settore aeronautico catalizzerà opportunità, inclusi posti di lavoro, in tutto il mondo. Il nostro Long-Term Demand report termine fornisce a governi, industria e fornitori di energia una solida base per la pianificazione a lungo termine. Sottolinea la necessità di quadri normativi a supporto di fattori chiave per il successo, come lo sviluppo efficiente delle infrastrutture, la facilitazione dell’accesso al mercato, l’armonizzazione normativa e un’efficace transizione verso l’energia pulita”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il ritmo di crescita sarà disomogeneo tra le regioni, riflettendo le differenze demografiche, la maturità del mercato, lo sviluppo economico e il potenziale di connettività. Nello scenario intermedio, si prevede che l’Asia-Pacifico e l’Africa saranno le regioni a più rapida crescita nel periodo 2024-2050, con CAGR rispettivamente del 3,8% e del 3,6%. L’Europa e il Nord America dovrebbero crescere più lentamente, con tassi del 2,5% e del 2,8%.

Le LTDP identificano i mercati a più rapida crescita come l’area intra-africana (4,9%), l’area Africa-Asia-Pacifico (4,5%), l’area Asia-Pacifico-Medio Oriente (3,9%), l’area intra-Asia-Pacifico (3,9%) e l’area Africa-Nord America (3,8%), sottolineando l’importanza degli investimenti nelle infrastrutture aeronautiche e nei quadri normativi nelle regioni in via di sviluppo. Al contrario, diversi mercati incentrati sull’Europa figurano tra quelli a più lenta crescita.

Due tendenze a lungo termine individuate nel rapporto meritano di essere sottolineate:

Le LTDP confermano che la pandemia COVID-19 ha causato un cambiamento strutturale permanente nella global aviation demand. A differenza delle crisi precedenti, il crollo senza precedenti degli RPK ha creato un divario persistente che non dovrebbe ritornare al trend pre-pandemia, allineato al PIL, entro il 2050, nemmeno nello scenario di crescita elevata.

Sebbene la domanda a lungo termine rimanga robusta, il tasso di crescita si sta gradualmente moderando. L’analisi storica mostra che la crescita media annua è rallentata dal 6,1% CAGR tra il 1972 e il 1998 al 4,5% CAGR tra il 1998 e il 2024. Lo scenario centrale per il periodo 2024-2050 prevede un ulteriore rallentamento al 3,1% CAGR. Questa graduale moderazione riflette la maturità del mercato piuttosto che un indebolimento della domanda, poiché il numero assoluto di passeggeri continua ad aumentare significativamente”, prosegue IATA.

“Il modello proprietario di IATA utilizzato per le LTDP si basa su un modello econometrico globale completo, costruito a partire dai migliori dati disponibili provenienti da istituzioni internazionali e dal DDS demand database della stessa IATA. L’esclusivo set di dati compilato per questo lavoro comprende oltre mezzo milione di osservazioni relative a circa 41.000 coppie di paesi per tratta, nell’arco di 14 anni, dal 2011 al 2024. Il modello LTDP incorpora dati su popolazione, occupazione, frequenza dei voli e dimensioni degli aeromobili a livello di paese. Il principale fattore determinante della domanda è il PIL (Prodotto Interno Lordo) reale pro capite, corretto per PPP (Purchasing Power Parity). Le proiezioni economiche a lungo termine specifiche per paese sono ricavate dagli scenari economici globali a lungo termine dell’OCSE, pubblicamente disponibili. Gli LTDP scenarios sono inoltre collegati a scenari che illustrano come l’evoluzione della transizione energetica globale potrebbe influenzare la domanda a lungo termine. Le performance di proiezione del modello sono state validate rispetto ai dati storici e mostrano un’accuratezza predittiva media del 98% a livello di settore”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)