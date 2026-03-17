70 anni di Condor: 70.000 biglietti aerei a meno di 70 euro per celebrare l’anniversario

Condor informa: “Nel 2026 Condor festeggia il suo 70° anniversario e lancia una speciale campagna promozionale per l’occasione: un totale di 70.000 biglietti aerei sono disponibili su rotte selezionate a meno di 70 euro a persona a tratta. L’offerta invita i viaggiatori a festeggiare l’anniversario insieme a Condor e a scoprire destinazioni affascinanti all’interno del network Condor a prezzi particolarmente vantaggiosi. I biglietti sono disponibili da ora fino al 25 marzo 2026, per viaggi fino al 30 aprile 2027.

La promozione anniversario si applica a rotte selezionate a corto e medio raggio all’interno del Condor city network, nonché a popolari destinazioni turistiche in tutta Europa. Classiche mete di vacanza come le Isole Baleari, l’Italia e la Grecia, così come nuove city destinations come Londra, sono disponibili con anniversary fares da diversi departure points nel Condor network”.

“Da 70 anni, Condor porta i viaggiatori nelle loro mete preferite in tutto il mondo, collegando continenti, culture e persone. Milioni di viaggiatori hanno reso possibile questa storia e hanno accompagnato Condor nel corso dei decenni”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor. “Il nostro 70° anniversario è quindi soprattutto un’occasione per festeggiare insieme ai nostri ospiti e per ringraziarli”.

“La storia di Condor inizia nel 1956 con l’avvio delle sue tourist flight operations: il 29 marzo 1956, il primo volo a bordo di un Vickers Viking partì per un viaggio di andata e ritorno in Terra Santa ed Egitto. Già nel suo primo anno di attività, Maiorca e Tenerife, nelle Isole Canarie, furono incluse nel flight schedule, mete che ancora oggi figurano tra le destinazioni di vacanza più popolari della compagnia.

Oggi, come network airline, Condor non solo porta i viaggiatori in alcune delle più belle destinazioni di vacanza in Europa e nel mondo, ma collega anche le metropoli europee con long-haul destinations and dream destinations in Africa, Asia e Nord America. Con una Airbus fleet uniforme e una fully renewed long-haul fleet con una cabina Business Class moderna e confortevole, Condor continua a evolversi in una international airline all’avanguardia.

Le anniversary offers sono disponibili ora su www.condor.com“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)