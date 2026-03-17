Cresce la flotta di Air Dolomiti: due Embraer E195 portano il totale a 28 aeromobili

Air Dolomiti, compagnia aerea di Lufthansa Group, ha ampliato la propria flotta con l’arrivo di due Embraer E195: il primo aeromobile è stato consegnato nel mese di dicembre ed è già operativo, mentre il secondo, arrivato ieri 16 marzo, entrerà in servizio nelle prossime settimane. Questo passaggio segna l’avvio di una nuova fase nel percorso di sviluppo della flotta della compagnia.

“L’ingresso degli E195 rientra in un programma di rinnovamento e crescita della flotta che si estenderà fino al 2028 e che prevede l’arrivo progressivo di 13 aeromobili di questo modello, destinati a sostituire gradualmente nove degli E190 da 108 posti attualmente in servizio. Al completamento del piano, la rinnovata flotta di Air Dolomiti passerà dalle attuali 28 unità a un totale di 30 aeromobili, con un conseguente incremento della capacità complessiva e dell’efficienza operativa.

Questo potenziamento consentirà ad Air Dolomiti di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo all’interno del network di Lufthansa Group, offrendo una maggiore disponibilità di posti sui collegamenti strategici e mantenendo elevati standard di affidabilità e comfort per i passeggeri”, afferma Air Dolomiti.

“L’ampliamento della flotta si inserisce nel percorso di sviluppo della compagnia che nel 2026 celebra il 35° anniversario dall’inizio delle proprie attività operative. Air Dolomiti avviò infatti il proprio servizio il 21 gennaio 1991 con quattro voli giornalieri sulla tratta Trieste – Genova, operati con aeromobili De Havilland Dash 8 serie 300 da 50 posti. Da allora, la compagnia ha costantemente ampliato e rinnovato la propria flotta, contribuendo alla connettività tra l’Italia e gli hub di Lufthansa Group“, conclude Air Dolomiti.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)